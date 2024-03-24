深圳南山美食｜蛇口隱世「Pizza街」4大推介　酒店總廚開店授徒

有人説深圳最好吃的Pizza，一半開在蛇口。我們在這挖到一條隱蔽小巷，用卧虎藏龍來形容再合適不過。短短幾十米，緊挨着開了幾家小有名氣的披薩店。



它們有着統一特點：環境樸素，但實力過人，在披薩老饕和一眾外國朋友口中評價頗高。

1. 喬曼尼意式餐廳·Giovannis

喬曼尼，被外國人評為「蛇口第一的意大利餐廳」，主打意式披薩和簡餐。老闆以前在五星級酒店做總廚，目前在做培訓，開店純屬興趣使然，但不少人吃過他的披薩後都來拜師學藝。

在他手下，披薩也是五星級的出品。帕爾瑪火腿披薩、卡布里喬披薩、青醬意麵……都足夠經典地道，俘獲無數芳心。

喬曼尼意式餐廳·Giovannis

地址：深圳南山區蛇口商樂街61-1號



2. WAREHOUSE後廚

網友評價它是「不顯山不露水，但是很真格」，非常貼切。WAREHOUSE主打美式披薩，肉食愛好者的福音「侏羅紀食肉獸」，肉腸、培根和肉粒鋪滿頂，口感很豐富。

芝士控強推「五角大樓芝士分析員」，5種芝士疊buff，沒有缺點，是不少食客心中的深圳最佳。哦對了，它家披薩不僅可以多拼，還能做30寸的巨型披薩哦。

WAREHOUSE後廚

地址：深圳南山區蛇口商樂街81號



3. Tony's Kitchen

説起蛇口披薩，那就必須提起它。Tony's Kitchen，不剪頭髮，只做披薩。店面升級後更為寬敞，可以堂食，但遺憾的是曾經標誌性的懷舊理髮店門頭沒有了。

店內最熱銷的當屬瑪格麗特披薩，此外，麻辣香腸、美式臘腸披薩、水牛城酸辣雞翅、玉米片……都是人氣款。

Tony's Kitchen

地址：深圳南山區蛇口商樂街67號



4. Mitty Dough Neo Neapolitan Pizzas

新意式披薩專門店，店內整面水泥牆做成「巨型菜單」，密密麻麻手寫着披薩的各款口味及備註。

遵循Napoli披薩的傳統工藝，麵糰經過48小時發酵。頭牌瑪格麗特披薩，番茄醬+奶酪+羅勒葉，是意式披薩中的白月光。另一款開心果火腿披薩，莫特台拉火腿片捲成玫瑰花狀，是打卡首選。

Mitty Dough Neo Neapolitan Pizzas

地址：深圳南山區海昌街109-4號



蛇口商樂街——披薩街

交通：深圳地鐵2號線水灣站C出口



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