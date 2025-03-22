深圳南山美食｜蛇口老街6間地道老店　真材實料街坊口味童叟無欺

去深圳遊玩，時常喜歡去蛇口走一走，感受它的包容與開放，同時感受蛇口老街那股撲面而來的人文氣息。



在蛇口老街，能看到很多悠哉悠哉的老人家，在他們的臉上都有一份歲月靜好與悠然自得，在這條老街，有許多被歲月留下來的老味道，這些美食一點一點填充大家的心，一口一口餵飽蛇口人的胃。

蛇口人所有的回憶，都在這些老店裏面。

蛇口老味道最多的地方，就要數蛇口市場了，這裏有蛇口最全的海鮮，除了海鮮，還售賣肉食類和蔬菜等。但是這裏的環境非常地乾淨，逛到這邊，有種小時候出去幫媽媽買鼓油的感覺……

蛇口市場周邊美食推薦

1. 牛家莊牛肉麵

一家牛肉麵，蛇口人從小吃到大，到現在都很愛吃。

來的是新顧客還是老顧客，老闆一眼就看得出，常來這邊的老顧客基本上都是直接下單。

這家店的牛肉麵從湯底到蘸料全是自己做的，一做就是十幾年，湯汁濃縮了牛肉所有的鮮味，每一口面都能嚐到牛肉的味道。

這家店的老闆誠實到不行，滿滿的牛肉，正在減肥的我如何承受得了這種熱情！除了幸福地把一碗都吃掉，我也別無他法了~

2. 百草堂涼茶鋪

一聽名字就知道這家店是一家老字號，走進去果然很有年代感。

這家店從老闆的父輩就已經開始營業了，開在蛇口二十多年，來這家喝糖水的，基本都是一些老熟客，大家過來坐一坐，開啟美好的一天。

芒果西米露龜苓膏，是這家糖水店的招牌，基本上人人過來都會點這個，樸實的店家從來不偷工減料，最大限度的用滿材料，龜苓膏、西米以及芒果都堆積得滿滿一碗都是。

酷愛吃芒果的我，非常享受一口三四塊芒果的滿足感，來這裏喝糖水，有的是滿滿的親切感。

3. 胖子牛蹄

在蛇口，若是想找一家牛蹄店，那首選的店絕對是「胖子牛蹄」，這一家牛蹄是值得給出五星好評的。

滿滿一大鍋的牛蹄，非常軟糯可口，端過來的時候，鍋裏的膠原蛋白呼之欲出，吃一口牛蹄，能感受到湯汁裏的濃膩和粘稠，嘴唇也有一種黏糊糊的感覺。

牛蹄配上千頁豆腐和娃娃菜，中和一下口感，還可以加上一份麵條涮一涮哦~

4. 嘉華小吃

在富饒的蛇口，有着海鮮和西式的大餐，同樣小吃也一樣不少，以粽子著名的嘉華小吃店。

門口擺滿了糯米和粽葉，每一個粽子都是老闆一手一個包出來的，真材實料，不怕客人不愛吃。

+ 1

走到嘉華小吃，自帶一股端午的節日氣息，漂泊在深圳的年輕人們，在這裏很容易找到一種家鄉過節的温情感。

粽子只有兩種口味可以選擇，就這兩種口味——海鮮粽和肉粽，足夠征服大家的胃，還有足料靚粽。

與其說是吃粽子，不如說是一份小小的糯米包飯，因為裏面可以有很多料。

5. 冬陰功

蛇口的冬陰功一直是身邊的好友推薦要去一次的地方，店面不是很大，但是很有老街的氣息，一道地道的泰國本地美食——酸辣湯，就能温暖食客的胃。

湯料放的非常足，有甘草、檸檬、魚露、冬葱等，加上海鮮大蝦，第一口品嚐有一股強烈的香辣味湧上來，後來細細回味，海鮮的味道就出來了，很開胃！

酒香不怕巷子深，尋尋覓覓來到蛇口這家冬陰功，一定會讓你收穫到滿滿的感動和驚喜。

6. 康樂快餐魚仔檔

有人這樣評論蛇口的康樂快餐魚仔檔：價格一如既往實惠，初心不改，口味從始至終，實在是不容易。

蛇口附近的海鮮，都是值得絕對信任的，這家老店上個世紀末，從湛江來到深圳蛇口，在蛇口這邊開了一家康樂，隨後便用最誠實的家常飯來傳遞最温暖的情懷。

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物美價廉，來到這邊可以點上一大桌子的菜，海鮮樣樣都是新鮮的，靠着海港吃海鮮，實在是一種幸福。

有空的時候，來蛇口打卡這些老店，在喧囂的小店中，歡快的享用着自己的小食！

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