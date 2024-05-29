深圳蛇口｜海上世界文化藝術中心打卡吹海風　Cafe雲集嚐蛋糕咖啡

穿行在海邊棧道上，眼前是清澈透亮的果凍海，吹着令人倍感舒服的海風，海岸邊遍佈着數不清的的咖啡館，到處散發着很純粹的快樂和浪漫氣息，這裏是能治癒一切的蛇口。



深圳南山區蛇口的「海上世界文化藝術中心」，海景不需要加任何濾鏡就很美，天氣好的話更是如畫一般；這條海岸上還有大大小小的咖啡屋，有海有風有咖啡，有些瞬間真的感覺自己已經在度假了。

海上世界文化藝術中心

交通：地鐵2/12號線海上世界站A出口



海景咖啡店 很韓，很美，很chill

1. Floatie Cafe浮流咖啡 面朝大海，最佳觀景視野

浮流咖啡，擁有全景看海視野的咖啡店。

一輛移動餐車，露營風的外擺，白色帳篷木製矮桌，往那一坐整個人都輕鬆了許多……如果你能早點來，佔據最前排的位置，那山景海景一覽無遺；想要看得更遠的，可以選擇坐在旁邊的大台階上哦。

+ 6

牛油果Dirty稍等，蛋糕旁邊自取

菜單上的飲品選擇很多，意式、特調、冷萃咖啡，不喝咖啡的還有果茶梳打水等，均價30左右，我點了一杯牛油果dirty，口感很醇厚~人手一份的還有手作蛋糕，五六種口味，太晚來可能就吃不到了哦。

來海鹽藍冰淇淋車，DIY雪糕吧

當我喝着咖啡吹着海風，又被眼前的冰淇淋餐車吸引了。按個賣的雪糕球，口味也很多，還可以自己選擇食材搭配，拿着它在海邊多拍幾張照，別人真以為你在濟州島了。

Floatie Cafe浮流咖啡

地址：深圳南山區工業二路與望海路交叉口東南方向210米左右



2. SAANCI山池咖啡 打破城市與戶外的邊界，隔山望海

兩年前這家山池2.0開業的時候我們就來光顧過，被山海包圍，被藝術氣息環繞，這家店依舊延續了對自然的探索。

外擺門口就是公園，熟悉的綠色露營風，還有一處倒映藍天的的無邊水景。室內更加寬敞，半開放式的落地玻璃墻面，階梯型座位，打破自然與室內的間隔，即便在店內也能看到海景。

+ 3

不止咖啡，酒│輕食│周邊

伴着咖啡氤氲的香氣，慢慢逛這家山池，你會發現各種創意和驚喜。這裏有集合了各種包袋、掛耳的山池周邊，海洋雜誌展覽區，還有隨點隨帶走的山池便利店。

這裏，咖啡不是唯一的選擇、啤酒、雪糕、烘焙隨時恭候。

SAANCI山池咖啡

地址：深圳南山區望海路1187號文化藝術中心一樓L1-103號



3. gaga ARTSPACE 最有藝術感的gaga，是餐廳也是畫廊

這可能是目前全深圳最好看的gaga，也叫gaga · ARTSPACE。

它的外擺也是很chill的露營風，落日海景盡收眼底；而室內反差就大了，深暖自然色調的就餐區域，如美術館一樣的空間，在不同區域分佈着藝術作品，巨大的中古玫瑰燈具立於餐桌上，如同夢幻高級的歐式花園。

+ 6

一杯咖啡＆胡蘿蔔蛋糕，開啓度假模式

gaga的菜品選擇自然很多，從輕食、下午茶、早午brunch到漢堡咖啡，顏值和口味雙在線，特別是麵包和蛋糕，款式豐富，很有品質。

逛不定期主題展覽，開啓藝術館模式

繞過就餐區，有一處靜謐獨立的展覽空間，它是由可移動的黑色展覽牆組成，這裏會不定時地舉辦小型藝術活動或主題展覽。

gaga ARTSPACE

地址：深圳南山區望海路1187號文化藝術中心第一層的第104A鋪位



4. ExitBabylon出空間 獨棟看海咖啡別墅，剛開不久

離開海上世界藝術中心，依舊每100米都能找到一家咖啡館。這家離海很近的奶油系的簡約獨棟咖啡館，真的很韓！它有三層樓，一樓是純白的冥想空間，二樓是咖啡點餐區，三樓就是那個火到一位難求的網紅落地窗！

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特調青梅妄想錄，很夏天

點一杯青梅妄想錄，清爽微甜的梅子味舒緩了整個人的身心，再來口清新微酸的芝士蛋糕，望着遠處的蔚藍大海發着呆，一種逃離了城市的愜意。

ExitBabylon出空間

地址：深圳南山區南海玫瑰花園三期金世紀路3-15



5. blanche coffee白浪咖啡 不在海邊，也能感受海邊的浪漫

它叫白浪咖啡，店如其名，給人一種「海浪」的感覺。

店裏整個空間被氛圍了幾個相對獨立的區域，特別是庭院，充滿設計感的各式桌椅，搭配白色的沙石，既有設計美學又有格調。

喜歡喝奶咖的可以下這款海女拿鐵，加了薄荷啫喱，不管是外觀還是味道，都能拂去人內心的煩躁。

blanche coffee白浪咖啡

地址：深圳南山區太子路16號碧濤苑怡景閣0A



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