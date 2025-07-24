韓國旅行｜4大首爾傳統市場推薦　解放村新興市場年輕人打卡必去

如果想要了解一個國家，那就絕對不能錯過當地的傳統市場，韓國的傳統市場多不勝數，這次小編整理了首爾傳統市場的資訊，除了要介紹精選的3間市場及特色美食外，更會加碼推薦一間首爾年輕人最喜歡的隱藏版市場。



1. 廣藏市場

說到首爾傳統市場，大家應該都會先想到廣藏市場吧？

廣藏市場占地4.2萬平方米，且擁有超過5000間店鋪，真的超級大～從生活用品到各式美食都應有盡有，這裡的棉被和士多啤梨乾更是不少人的必買手信，還隱藏著連續好幾年獲得米芝蓮必比登推薦的生拌牛肉，無論來過幾次都依然會想再來！

交通方式：搭乘地鐵至「乙支路4街站 을지로4가역」4號出口，步行約6分鐘



（1）富村生拌牛肉（부촌육회）

富村生拌牛肉已經連續好幾年獲得米芝蓮必比登推薦了！新鮮的生牛肉先裹上蛋黃液，再沾取些許芝麻油，最後用紫菜包上，一口放入嘴中就會有鮮甜的滋味噴發出來，讓人一吃就愛上～

+ 2

另外，除了必點的生拌牛肉外，不妨再點一份生章魚一起享用，剛上桌還在動的章魚腳超神奇，吃起來脆脆甜甜的，完全沒有腥味喔！

營業時間：10:00-21:30



（2）順熙家綠豆煎餅（순희네빈대떡）

順熙家綠豆煎餅可是小編的超級愛店，吃過就念念不忘，每到韓國一定要去報到，連平日都人潮不斷就能猜到它有多好吃！

但是大家不要被「綠豆」兩個字迷惑，它可不是素食喔，它是用綠豆磨成麵漿後加入泡菜和豬肉等配料，再壓平煎製而成，酥脆的綠豆煎餅配上清爽的洋蔥醬油，真的超享受！現場還可以看到石臼磨綠豆的過程，超級有趣～建議兩人分食比較剛好。

營業時間：09:00-21:00



（3）糯米麻花捲（찹쌀꽈배기）

如果你是澱粉控就一定不能錯過在廣藏市場的這家糯米麻花捲，現炸的麻花捲外酥內Q，香氣十足，再燙都阻擋不了被吃掉的命運，因為真的太好吃啦！

+ 1

有分原味和包紅豆餡的口味，各買一個和好友分食剛剛好，雖然排隊人龍一直沒斷過，但其實老闆動作還算滿快的，不要被嚇到啦～

營業時間：10:00-22:00



2. 望遠市場

望遠市場雖然相較於廣藏市場小了不少，但卻是當地人最愛的傳統市場之一，覺得廣藏市場太多觀光客的話，可以考慮來望遠市場。

各式雜貨、美食林立，整體的規劃相當明亮整潔，而且因為算室內，所以風雨無阻，任何天氣都可以逛得很輕鬆，另外，望遠市場離熱鬧的弘大不遠，很適合住在弘大的朋友去補補貨、吃吃韓國傳統小吃喔！

交通方式：搭乘地鐵至「望遠站 망원역」2號出口，步行約8分鐘



（1）雨耳樂炸辣椒（우이락）

雨耳樂是一間炸辣椒專賣店，看到可愛的青蛙招牌就代表你找到它啦！

炸辣椒的口感非常有層次，咬開酥脆的外殼後會咬到爽脆的辣椒，一股清香瞬間衝入鼻腔，接著會咬到中間的肉餡，肉專屬的油脂香氣也融合到一起後，成了讓人難忘的味道，而且它不會辣所以小朋友也能吃，還有內用區可以坐，一定要來試試！

營業時間：11:00-22:00



（2）望遠年糕排骨（망원떡갈비）

雖說是年糕排骨，但其實就是漢堡排，一靠近攤位就能看到鐵板上的漢堡排們在滋滋冒油，口水都要滴下來啦～

有原味和辣味可以選擇，整體的口味偏甜，一口咬開微酥的外層，滿滿的肉汁就會爆出來，每一口都超幸福！建議大家剛到的時候就要去買，因為有可能要拿號碼牌等候，所以不要被空空的攤位給騙囉！

營業時間：平日10:30-20:30／假日09:30-20:30（週一公休）



3. 清涼里傳統市場／京東市場

如果是真的想要逛「傳統市場」、想要買新鮮蔬果和生鮮肉品的朋友，就不能錯過清涼里傳統市場了，除了種類很豐富外，價格也非常便宜，但是市場範圍大、店家也多，還是要多比價喔～

清涼里傳統市場／京東市場（Instagram@hada_jo）

邊逛還能逛到附近的京東市場，以藥材和人蔘聞名，也是很有特色。偷偷和大家說，running man和邊佑錫也曾到京東市場拍攝，想跟著偶像打卡的粉絲們別錯過！

交通方式：搭乘地鐵至「清涼里站 청량리역」1號出口，步行約2分鐘



（1）故鄉老大爺血腸（고향집 아바이왕순대）

如果你喜歡吃血腸或內臟，那你一定會愛上故鄉老大爺血腸，它除了受當地人歡迎外，也有不少YouTuber推薦。

+ 4

來這邊一定要點一份拼盤，由血腸、肺、肝和白切肉等組合而成，可以同時滿足視覺和味蕾，內臟完全沒有腥味外，搭配店家附的醬料更是別有一番風味，但是拼盤是兩人份起，記得多找幾個朋友一起來吃喔～

營業時間：09:00-22:00（週日公休）



（2）南原炸雞（남원통닭）

南原炸雞早就是市場裡的美食名店，加上歌手成始璄的介紹後人氣更是居高不下，外皮裹粉的方式和連鎖店稍有不同，走的是更加傳統的路線。

+ 1

除了炸雞本雞外，還會附上炸辣椒、炸年糕、炸雞胗和炸地瓜，真的超級豐富！小編的客家魂都被燃起來了～店家還會給的白蘿蔔、醃製洋蔥、白泡菜和胡椒鹽搭配，大大解膩！

營業時間：10:30-00:00



4. 加碼推薦：解放村新興市場

解放村是位於首爾梨泰院的最新熱門景點，文青小店、咖啡廳及壁畫讓巷弄間充滿藝術氣息，且因為位置較高，許多咖啡廳都超適合欣賞市景或是夕陽，成為現在韓國年輕人的約會首選。

而新興市場正是位於解放村內的小小室內市場，不同於一般的傳統市場，將文化和藝術生活融合，有許多質感咖啡廳和酒吧等店面進駐，超值得去一趟！

交通方式：

1. 地鐵「綠莎坪站 녹사평역」2號出口，步行約20分鐘

2. 搭乘公車1300／1301／1302／1601至「藥台十字路口站 약대사거리」，下車後步行約10分鐘



小編偷偷說：推薦大家可於午飯過後前往，逛逛梨泰院、解放村消化，再到新興市場的咖啡廳喝下午茶、欣賞夕陽，最後到南山搭纜車去首爾塔欣賞夜景，南山公園離解放村不遠，雖然搭大眾運輸較不順路，但叫個計程車10分鐘內就可以抵達囉～夕陽、纜車、夜景一天看完超滿足！



（1）Le Montblanc（르몽블랑）

紅透甜品圈的Le Montblanc就在新興市場喔～他們家最受歡迎的就是以「毛線」為主題的各式甜品，逼真程度真的令人驚訝，連毛線的纖維感都被做出來了呢！如果像小編一樣喜歡仿真物的朋友真的要來朝聖一下！

當然除了顏值外，口味與層次也都在線、很有水準，馬卡龍和閃電泡芙等產品也都很優秀，搭配咖啡一起享用，又是美好的一天～

營業時間：12:00-19:00（週六、日營業至20:00、週一公休）



（2）The Old Vic 올드빅

The Old Vic在新興市場的人氣真的超級高，從早午餐、義大利麵到排餐都有提供，而且紅白酒全天供應！

不少人都會選擇早午餐搭白酒，非常愜意～戶外石磚階梯的座位特別受歡迎，直接在階梯上放坐墊配矮桌，除了拍照好看外，吹著自然風、喝著白酒、和朋友放聲暢談真的超Chill，甚至有種無拘無束的感覺呢！

營業時間：12:00-23:00（週六營業至00:00、週二公休）



看完小編的介紹是不是已經選好下次旅行要去哪間市場了呢？當然如果時間允許的話，小編是建議全部都去一趟更好啦～畢竟每個市場都有屬於自己的特色，各種美食更是讓人難以割捨。別再猶豫趕快手刀訂機票，把行程安排起來吧。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【韓國市場美食】首爾傳統市場必吃什麼？年輕人最愛市場在這裡】