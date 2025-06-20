韓國交通卡4款｜T money將支援Apple Pay！$17任搭7日＋附購買點

t money購買｜tmoney卡期限｜在煩惱到首爾旅行用什麼交通卡支付車費嗎？韓國交通卡供應商T-money宣布，T-money將可加到Apple Pay使用，之後在韓國乘車便更方便！與此同時，《香港01》好食玩飛記者也會為大家介紹其他交通卡，包括氣候同行卡（Climate Card）、NAMANE卡和WOWPASS，共4款！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

韓國交通卡｜【1】T-money

韓國交通卡供應商T-money在6月16日宣布，T-money將可加到Apple Pay使用，對應iPhone和Apple Watch，不過確實支援日期還有待公布！品牌表示，將T-money升級至EMV非觸式終端，即Apple採用的支付標準。

韓國交通卡供應商T-money在6月16日宣布，T-money將可加到Apple Pay使用！（IG@tmoney_insta）

此外，今年年底首爾市巴士將試行tagless支付系統，涵蓋36條巴士路線，約580輛巴士，讓乘客無需讀取T-money卡的情況下，透過安裝T-money app並於智能手機上啟用藍牙，即可於上下車時自動完成付款。該測試將集中在與地鐵站相連的巴士路線，試驗tagless支付系統是否能準確應用巴士和地鐵之間的轉乘折扣優惠。首爾地鐵1至8號線亦會實施tagless支付系統。

韓國T-money卡｜票價、購買地點

T-money全國通用，無論去首爾、釜山還是濟洲都能使用，更適用於地鐵、巴士、便利店等。卡費為₩2,500（約$14），充值₩20,000（約$115）以上即送₩1,000（約6）優惠券！在首爾的火車站以及各「CU」便利店都有出售！

韓國交通卡｜【2】氣候同行卡Climate Card

適合觀光旅客的首爾氣候同行卡（Climate Card）短期券，儲值後，可在使用有效期內無限次乘搭首爾地區地鐵，當中包括1-9號線首爾地區區間、新林線、牛耳新設線、金浦黃金線全區間、京義中央線、機場鐵路、京春線部份區間）、首爾市內巴士及叮鈴鈴單車（只限30日券適用），此卡不適用於機場線、機場巴士、共享單車。

氣候同行卡除了有實體卡，還有電子卡。（小紅書：Celine Linlin）

韓國氣候卡｜票價

氣候同行卡實體卡的票價為₩3000（約$17），購入實體卡後可於地鐵增值機儲值，並選擇有效期，包括1日券₩5,000（約$28）、2日券₩8,000（約$46）、3日券₩10,000（約$57）、5日券₩15,000（約$86）、7日券₩20,000（約$115）、30日券₩65,000（約$373）。

如選擇儲值7日券，每天票價低至港幣$16.4，即每天乘搭3次交通工具即可回本！即使戰利品大包小包，都可以坐車回去酒店先放下，再去血拼！實體卡可以重複使用，下次再去韓國，直接到地鐵儲值即可！

韓國首爾交通氣候同行卡（小紅書@Style is a simple way of saying)

韓國氣候卡｜購買地點

氣候同行卡的實體卡可於首爾地鐵站客戶服務中心、首爾地鐵站附近的便利商店（例如GS25、CU、7-11、E-Mart 24）、首爾觀光廣場旅遊諮詢中心或明洞旅遊諮詢中心購買。

如使用（Android） OS 12以上版本的手機，可以在GOOGLE PLAY安裝「mobile Tmoney」APP，使用氣候同行卡手機APP版，透過信用卡增值。

地鐵儲值時揀選有效期，氣候同行卡可重複使用，如到期失效可重新儲值。（小紅書：zhangwufu1)

韓國氣候卡｜使用方式

氣候同行卡的使用方法跟香港的八達通卡相似，地鐵出入閘、巴士上落車拍卡即可。注意：韓國巴士下車需要拍卡，如使用氣候同行卡累積兩次下車未沒有拍卡，以前一次乘車時間為準，24小時內不得使用卡片。

氣候同行卡可重複使用，如儲值有效期結束，再到儲值機增值即可。

韓國交通卡｜【3】NAMANE卡

韓國扣賬卡的款式愈來愈多，NAMANE最大特點就是可以自己DIY卡面，畫面跟「即影即有」相似，選取心水韓星或寵物照片後保存二維碼，不過要注意！官網聲稱禁止使用有版權圖像。

韓國NAMANE卡｜票價

到達韓國後，可到當地CU便利店內的自助機器掃二維碼，然後以現金或微信或支付寶或信用卡付款製作實體卡，卡片製作的價錢為7,000韓元（約38港元）。同時要注意！二維碼有效期只有14天，避免過早保存二維碼！

韓國NAMANE卡｜購買地點

NAMANE自助發卡機遍佈韓國旅遊區，包括在CU便利店、地鐵站、酒店大堂等等，不止首爾，仁川、釜山、大田、大邱等地區也可以尋找到自助發卡機，首爾仁川機場共有5個自助發卡機位置，1號航站樓國際線的A閘和F閘就有，十分方便！

除了到自助發卡機充值外，還可以使用NAMANE的應用程式進行充值，更方便！比起近期同樣熱門的預付卡wowpass更加能節省在自助機排除等侯的時間。除了海外信用卡，如VISA、MASTER、JCB等支付方式外，APP內提供Alipay+方式增值支付户口和WeChat Pay方式增值交通户口！每次最少充值額為1000韓元（約5港元），不過增值時需付4%服務費。

韓國交通卡｜【4】WOWPASS

只要開通WOWPASS之後，便可以在韓國境內的WOWPASS機台處直接以外幣現金兌換成韓元，而且匯率還非常好，比香港一般找換店甚至銀行還要好。WOWPASS另一特徵是一卡兩用，同一張卡內亦包括了韓國八達通T-Money。只是要注意WOWPASS外幣兌換和T-Money是各自獨立，不能直接經WOWPASS充值T-Money；在用WOWPASS換了韓元之後，需要再在WOWPASS機台處提取韓元現金，再在便利店或火車站增值T-Money。

更多韓國酒店推薦👇

首爾酒店｜明洞酒店｜弘大酒店｜釜山酒店｜首爾親子酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略