韓國交通卡4款｜T money將支援Apple Pay！$17任搭7日＋附購買點

t money購買|tmoney卡期限|在煩惱到首爾旅行用什麼交通卡支付車費嗎?韓國交通卡供應商T-money宣布,T-money將可加到Apple Pay使用,之後在韓國乘車便更方便!與此同時,《香港01》好食玩飛記者也會為大家介紹其他交通卡,包括氣候同行卡(Climate Card)、NAMANE卡和WOWPASS,共4款!即看下文啦!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

韓國交通卡供應商T-money在6月16日宣布,T-money將可加到Apple Pay使用,對應iPhone和Apple Watch,不過確實支援日期還有待公布!品牌表示,將T-money升級至EMV非觸式終端,即Apple採用的支付標準。

此外,今年年底首爾市巴士將試行tagless支付系統,涵蓋36條巴士路線,約580輛巴士,讓乘客無需讀取T-money卡的情況下,透過安裝T-money app並於智能手機上啟用藍牙,即可於上下車時自動完成付款。該測試將集中在與地鐵站相連的巴士路線,試驗tagless支付系統是否能準確應用巴士和地鐵之間的轉乘折扣優惠。首爾地鐵1至8號線亦會實施tagless支付系統。

T-money全國通用,無論去首爾、釜山還是濟洲都能使用,更適用於地鐵、巴士、便利店等。卡費為₩2,500(約$14),充值₩20,000(約$115)以上即送₩1,000(約6)優惠券!在首爾的火車站以及各「CU」便利店都有出售!

適合觀光旅客的首爾氣候同行卡(Climate Card)短期券,儲值後,可在使用有效期內無限次乘搭首爾地區地鐵,當中包括1-9號線首爾地區區間、新林線、牛耳新設線、金浦黃金線全區間、京義中央線、機場鐵路、京春線部份區間)、首爾市內巴士及叮鈴鈴單車(只限30日券適用),此卡不適用於機場線、機場巴士、共享單車。

氣候同行卡實體卡的票價為₩3000(約$17),購入實體卡後可於地鐵增值機儲值,並選擇有效期,包括1日券₩5,000(約$28)、2日券₩8,000(約$46)、3日券₩10,000(約$57)、5日券₩15,000(約$86)、7日券₩20,000(約$115)、30日券₩65,000(約$373)。

如選擇儲值7日券,每天票價低至港幣$16.4,即每天乘搭3次交通工具即可回本!即使戰利品大包小包,都可以坐車回去酒店先放下,再去血拼!實體卡可以重複使用,下次再去韓國,直接到地鐵儲值即可!

韓國首爾交通氣候同行卡(小紅書@Style is a simple way of saying)