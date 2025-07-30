廣州新景點海心橋廣場升級完工　串連廣州塔海心沙打造珠江天際線

作為廣州珠江沿岸品質提升項目重要內容之一的海心橋廣場，已於近日率先完成改造並如期開放，該項目由廣州城投集團負責建設管理和施工。



海心橋廣場位於廣州珠江南岸人行景觀橋的核心區域，廣場總面積約6300平方米，通過立體綠化與藝術鋪裝形成「花舟」形態景觀帶，與海心橋的「琴鳴絹舞」設計理念相呼應，形成集觀景、休憩、文化展示於一體的城市會客廳。

此次改造以人為本，重點實現兩大升級。一方面是優化景觀休憩系統：圍繞海心橋視覺通廊，創新採用防滑防潮工藝設計超過200米環形花基坐凳，立體綠化花池與橋體曲線造型呼應，日均休憩人次提升40%；增設無障礙休憩區，滿足全齡友好需求。另一方面是強化橋畔運動功能：鋪設1.5米寬EPDM跑步道（通過SGS環保認證），採用透水混凝土工藝，雨季無積水，與海心橋引橋坡道無縫銜接，形成「觀橋+運動」特色動線。

延伸閱讀：廣州8大必去景點 沙面歐式建築/珠江夜遊附地鐵交通👇👇👇

+ 8

通過升級改造，項目系統解決了三大痛點。

其一，活動空間重構：釋放海珠有軌電車軌道區域，廣場面積擴大約30%，新增2600平方米遊客集散空間。

其二，動線科學優化：通過植被隔離帶分流，形成「觀光漫步道-快速通行道-運動跑道」三級動線體系，配合智能導視系統，通行效率提高約50%。

其三，配套設施升級：建設約60套庭院燈，優化廣場整體照明功能，兼顧廣場照明效果和遊覽安全，避免干擾海心橋燈光秀效果。



記者了解到，廣州城投集團自2024年起全面推進珠江沿岸品質提升工程，重點實施海心橋廣場、廣州塔大台階、黃埔涌步行橋、濱江立體人行交通工程等核心項目。項目以「塔江島橋」為主線，有機串聯花城廣場、海心沙、廣州塔、琶洲西區等重點區域，打造標誌性城市天際線，推動珠江新城、廣州塔、琶洲三大區域聯動升級，通過優化濱水空間和文旅配套，塑造「廣州新封面」形象。

其中，廣州塔大台階預計8月完工，該區域通過新建坡道及步級台階，將打通廣州塔二層平台直通濱水空間，完善廣州塔旅遊配套功能，強化周邊旅遊商業環境聯動效應，為城市品質提升和全運服務保障注入新動能。

黃埔涌步行橋目前正全面推進橋面施工，預計8月底整體完工。建成後將有效提升廣州大橋南至獵德大橋南濱水段的環境，打通碧道連通的斷點，成為繼海心橋後珠江上的又一文化新地標。

琶洲濱江立體人行交通工程是廣州首個「空中花園」式立體交通綜合體，預計7月底完成主體工程。項目建成後，將與琶洲西區19個地塊的二層連廊系統深度融合，形成覆蓋整個片區的「空中漫步道」。

珠江沿岸品質提升工程通過空間重構與功能升級，將珠江沿岸塑造為兼具活力、文化與生態特質的城市發展軸線，構建「人城水綠」相融共生的濱水生態體系，成為彰顯廣州現代都市魅力的文商旅融合新名片，為廣州建設世界級旅遊目的地和國際消費中心城市、彰顯大灣區門戶的獨特魅力提供核心支撐。