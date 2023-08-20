廣州好去處｜白雲山高空滑索中國最長　1500米時速90km刺激下降

撰文：珠海攻略通
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1500米中國最長高空滑索—— 白雲飛索極限運動，最高時速90公里／小時極速滑行，專業技術設備支持，廣州白雲5A級景區美景景點。

體驗國內最長高空滑索！

白雲飛索極限運動座標廣州白雲山5A級景區，是一項高空單軌滑索運動項目。其引用國外無動力重力牽引技術，長約1500米，是新興的網紅極限運動。

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此項目起源於高山自救和軍事特襲，後逐漸演變為高空滑索運動，深受年輕族群的喜愛。滑行途中白雲山美景和高空運動帶來的雙重刺激，讓人無法拒絕它的魅力！

享受刺激的朋友可不要錯過這一場「高空之旅」！利用重力從高向低飛速滑下，最高時速達90公里／小時，2分鐘極限飛躍，玩的就是心跳！

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多段玩法　勇敢者接受挑戰！

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超長索道，滑到過癮

飛索從白雲山主峰——摩星嶺西側為止，以最高時速90公里／小時沿直線1500米飛越白雲山西面到達山腳黃婆洞水庫，2分鐘極速飛躍高空，刺激到讓人說不出話！

分段玩法，刺激升級

白雲飛索的索道分為2段部分。上段長約500米，海拔夠高！視野夠開闊！能夠遠眺山谷，感受自然和速度帶來的愉悦~

過完上段可不要放鬆哦！迎來的下段是白雲飛索最驚險的一段！1000米超長的滑行，速度提升到新的level，疾速飛馳，帶來極致快感！

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專業技術&設備，值得信賴

飛索建設來自國外署名的滑索項目建設團隊，項目採用優質技術設備。項目開始前工作人員會仔細做好每一步檢查，安全性極高！

同享高空之旅

現場總共有6道索，可滿足遊客和親朋好友一同「齊飛」的需求。快和家人朋友一起打卡這項刺激又有趣的飛索項目吧！

白雲飛索極限運動
店鋪地址：廣州市白雲區同和街白雲山雲山中路22號
聯繫電話：020-2292-2432
營業時間：周一至周五 10:00-17:30，周六日 9:00-17:30

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【本文獲「珠海攻略通」授權轉載，微信公眾號：zhglt0756】

廣州也有極限運動適合愛刺激的青年遊客嗎？

廣州白雲山5A級景區的白雲飛索極限運動，是中國最長高空滑索，全長1500米，最高時速90公里／小時極速滑行，是新興的網紅極限運動，深受年輕人歡迎，按此看看更多白雲飛索的介紹和相片。

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