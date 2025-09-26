廣州4大打卡景點｜沙面賞歐洲百年建築　博物館打卡夢幻海底世界

本期的廣州好去處遊玩指南，百年老街、海底世界、哥德式老建築，周末短途遊，即刻出發去感受跨越歲月的風韻。



廣州必去打卡地：海底世界、百年教堂、侏羅紀生物

（1）廣東省博物館——國家一級博物館

廣東省博物館是廣東省唯一的省級綜合博物館，也是國家一級博物館。館內設置歷史館、自然館、藝術館和臨展館四大部分，有1:1復原的恐龍骨架和各類頂流展覽，還可以體會一秒入深海的震撼。

超夢幻的「海底世界」就隱藏在博物館中，「自然資源展廳」的海洋動物標本，在波浪起伏中好似活了過來，夢幻又神秘。

潛入到深邃的海底世界與鯨魚同遊，穿越神秘的侏羅紀近距離接觸史前生物。

地點：廣東省博物館

時間：周一閉館

周二-周日 9:00-17:00，16:00停止入場

門票：免費，需在「廣東省博物館」微信公眾號預約

地址：天河區珠江東路2號



（2）石室聖心大教堂 ——百年哥德式建築

石室聖心大教堂，是國內現存最宏偉的雙尖塔哥德式建築之一，也是全球四座全石結構哥特式教堂建築之一。

教堂建築氣勢恢宏，陽光透過彩色玻璃花窗映射在石壁上，仰頭皆是燦爛輝煌，有種肅穆又迷人的美感。

地點：石室聖心大教堂

時間：周一不開放

周二至周五 9:00-11:00，15:00-17:00

周六 9:00-14:30，周日 13:00-14:30

門票：參觀免費，無需預約

地址：越秀區一德路舊部前56號

*如在彌撒時間前來參觀，教堂燈光亮起會更加震撼

*請遵守當地參觀規定，不能穿拖鞋、短裙短褲露肩衣服，關閉閃光燈，禁用支架，保持安靜。



廣州電影感路線，漫步百年歷史之中

（1）沿江西路——珠江畔的歐式街區

沿江西路，兩公里多的街道，串聯起廣州城的整個20世紀。這裏留存着舊時的氣派與浪漫，沉澱了無數廣州歷史人文故事。難怪有人說，走過沿江西路，才算真正看過廣州。

在老城區「沿江西路」感受廣州的另一面，擁有百年曆史的長堤建築群、廣州曾經的「第一高樓」愛群大廈、中華老字號新華大酒店、給老廣州報時的大鐘樓粵海關舊址......走過歷經沉浮的老建築，彷彿回到了那個浪漫又復古的年代。

在日暮黃昏中，街道兩旁的老建築亮起金色的燈光，珠江邊行人在此絡繹慢生活。或者體驗一次珠江夜遊，乘船穿梭于波光粼粼的江面上，遠眺兩岸燈火輝煌的城市夜景。

推薦City walk路線：

愛群大廈—人民南路天橋—郵政博物館—粵海關—人民橋—沙面



（2）沙面——露天博物館

沙面是以前的廣州商埠，保留了眾多近代西方歐陸建築群，因此被不少人稱為「露天建築博物館」。是建築，亦是歷史在這座城市留下的具象印記。

曾經淪為英法租界的沙面，有着超過150幢百年歷史的老建築，這些老建築錯落有致與綠化景觀相互交織，和路邊的雕塑組成「沙面三寶」，共同見證沙面的歲月更迭。

如今沙面的現代元素也很豐富，有很多咖啡屋、餐廳、藝術展館......建議花費2-3小時在這裏慢悠悠閒逛，走累了就坐下來聊天喝咖啡，感受復古人文氣息。

地點：沙面

時間：全天免費開放

地址：荔灣區沙面大街與沙面三街交叉口西南角



廣州塔

隨時出發，去廣州過周末。

