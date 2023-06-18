廣州長隆野生動物世界門票酒店美食交通攻略　亞洲最大私立動物園

長隆野生動物世界是全亞洲最大規模的私立野生動物園，長隆野生動物世界內不但孕育著約500種及超過20,000隻野生動物，更可以在自駕區中以自駕方式近距離接獨一眾野生動物，全方面欣賞動物們的姿態！即睇KKday小編整合的長隆野生動物世界介紹、門票、交通及美食等攻略，盡情與野生動物玩樂啦！



1. 長隆野生動物世界簡介

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長隆野生動物世界原名為香江野生動物世界，位於廣州番禺，於1997年落成及啟用，與「長隆飛鳥樂園」、「長隆歡樂世界」、「長隆水上樂園」、「長隆國際大馬戲」、「長隆海洋王國」同為廣東長隆集園旗下休閒娛樂設施。

長隆野生動物世界佔地約800公頃，現時園內孕育著約500種、超過20,000隻引入自世界各地的野生動物，是全亞洲規模最大的私立動物園，更被評為中國首批國家5A級旅遊景區之一。

長隆野生動物世界主要劃分為「乘車／自駕車遊覽區」及「步行遊覽區」2大區域，當中自駕車可以近距離接獨野生動物，自啟用以來深受歡迎，是不少人首選家族出遊的目的地！

2. 長隆野生動物世界交通

長隆野生動物世界位於廣東番禺，與廣州市中心有一段距離，由香港出發的話可考慮以下列各個方式前往！

2.1 環島中港通巴士

不想多次轉車的話，可選擇以環島中港通巴士由香港出發，並直接於長隆酒店站下車。在長隆酒店站下車，則可以再轉乘官方營運的接駁巴士前往長隆野生動物世界。

接駁巴士會由長隆地鐵廣場出發，經長隆野生動物世界至長隆歡樂世界及長隆國際大馬戲，再到長隆熊貓酒店及長隆酒店後，返回長隆野生動物世界及長隆地鐵廣場，為循環線，平均10至15分鐘就會有一班，相當方便。

2.2 香港高鐵（香港西九龍高鐵站＜－＞漢溪長隆地鐵站）

高鐵開通後，成為不少香港人到內地旅遊的心水交通工具，皆因高鐵行車時間較快，不用在車上呆坐！由香港西九龍高鐵站上車，先到廣州南高鐵站轉廣州南地鐵站，搭乘7號線就可以直達漢溪長隆地鐵站，最後以官方接駁巴士前往長隆野生動物世界。整個行車時間為1個半小時。

想知道所有香港高鐵及內地高鐵的時間表、行車時間及車費等，可於Apple App Store或Google Play下載官方手機應用程式「鐵路 12306」，即時了解即日及未來日子的高鐵詳情。

3. 長隆野生動物世界2大區

長隆野生動物園主要劃分為2大區域，包括「乘車／自駕車遊覽區」及「步行遊覽區」，可以不同方式接獨野生動物，且2大區域內均設有不同小分區，還原野生動物們各自的原生居住環境，配上不同地區的裝飾及圖藤等，將最真實的一面呈現在大家眼前。

3.1 長隆野生動物園「乘車／自駕車遊覽區」

長隆野生動物園的「乘車／自駕車遊覽區」內可以選擇自駕車及敞開式小火車作為代步工具，遊覽區內各個不同自然生態環境的小分區。自駕車可前往的小分區跟據山形及地貌等，設東南亞、中亞、西亞、東北亞、非洲草原、非洲沼澤、非洲丘陵等，可看到金牛、非洲虎、非洲羚羊等；而小火車的行駛路線中則有澳洲森林、美洲叢林、非洲草原、亞洲莽原、猛獸地帶等小分區，居住著澳洲袋鼠、鶆鴁（美洲大地上最大的鳥類）等。👇👇👇

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「乘車／自駕車遊覽區」內居住的野生動物較為兇猛及罕有，大家要注意在遊覽過程中，不要擅自投餵動物或自行中途下車啊！

3.2 長隆野生動物園「步行遊覽區」

在長隆野生動物園的「步行遊覽區」中，可以徒步跟各種野生動物近距離接觸，區內有金牛嶺、百虎山、長頸鹿廣場、熊貓樂園等設施，有齊國寶熊貓、長頸鹿、駱駝等；此外，亦設有可與幼年野獸合照的照相館、北極熊冰上雜技、泰國鱷魚等多項動物現場表演，相當多元化。

按圖看看長隆野生動物世界中必看的四種動物，以及其他珍貴動物👇👇👇

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4. 長隆野生動物園4大必看野生動物

4.1 全球唯一存活的熊貓三胞胎

熊貓是國寶，在不少遊樂園或動物園都可以看到牠們的身影。而長隆野生動物園內，則居住著全球唯一存活的大熊貓三胞胎「萌萌」、「帥帥」及「酷酷」，現時三胞胎已年滿8歲，園方每年7月都會舉辦三胞胎的慶生活動，與同為7月出生的壽星一同慶生！

4.2 澳洲樹熊

長隆野生動物世界現時將澳洲樹熊繁育至第七代，是目前全球除了澳洲本土以外，最大的澳洲樹熊群。

4.3 火烈鳥

長隆野生動物世界一共繁殖了超過1,000隻火烈鳥，是非常大型的火烈鳥人工飼養群，一大群火烈鳥在眼前奔跑走動場面可謂十分壯觀！

4.4 放養百虎

長隆野生動物世界的百虎園內，放養了近300隻老虎，當中包括超過全球半數的白虎（超過150隻）、美洲虎、非洲虎等，大家可以看到老虎們游泳、爬樹等，亦可以看到百虎山獨特設計的生態環境下，老虎們不為人知的生活方式以及面貌。

5. 長隆野生動物世界門票及開放時間

長隆野生動物世界開放時間為早上9時半至晚上7時，門票以年齡劃分。

6. 長隆野生動物世界美食

長隆野生動物世界內設有3間餐廳，分別為主打川菜的「熊貓餐廳」、主打大江南北風味美食的親子餐廳「萌帥酷美食」、以及自助餐廳「白虎自助餐廳」，當中不少遊客表示白虎自助餐廳CP值極高，人均只需約100人民幣就可以歎到自助餐，更可在餐廳內的落地玻璃中看到白虎和火烈鳥，在野生動物的陪伴下用餐！

除了餐廳，園內亦有不少小食亭，小食訂的套餐定價為50人民幣左右，內地遊客都讚份量不少且味道佳。

7. 長隆野生動物世界住宿

按圖看看長隆酒店、長隆香江酒店及長隆熊貓酒店的外觀、房間和設施👇👇👇

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長隆野生動物世界與廣州市中心約為半小時車程，如想一次過玩盡其他園區及長隆野生動物世界，又不想太奔波的話，可以考慮在長隆度假區中落腳。度假區內設有3間酒店，包括長隆酒店、長隆香江酒店及長隆熊貓酒店，經官網訂購只需約1,200人民幣就可以住到，更包括早餐及自選園區門票，詳情可到官網查看。

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