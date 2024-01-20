廣州好去處｜6條數百年古村落純樸獨特　在歷史文化景點散步打卡

想出去玩又不想人擠人？不如來廣州的古村落走走吧！廣州有很多免費又清涼的古村落，這幾個小眾古村落讓你拒絕人從眾！假期又多一個好去處啦！



1. 增埗村 荔灣

增埗村是一個有着四百多年歷史的古村落。村口處保留着的一塊石碑，見證了增埗村的歷史悠久。

+ 10

走進村裏，看到的是石巷、老房、古樹，感受到的是遠離喧囂的自然寧靜。一棵棵古樹繁茂粗壯，編織起一片巨大綠傘，在盛夏之時，這裏就是一個涼爽的避暑地。

這裏能看到的是純樸的民風，穿梭在巷子裏，能感受到居民濃濃的生活氣息。

在增埗村能看到思謙蔡公祠，門口一幅金字對聯：「莆田綿世澤，粵海振家聲。」其有着獨特的嶺南建築風格，祈福國泰民安。

增埗公園就在在保存附近，這個公園古色古香，也有着「小中山堂」之稱，不管是拍照還是散步都很適合！

2. 大嶺村 番禺

番禺大嶺村始建於南宋，距今已有近900年歷史，一磚一瓦，都是一代代人的情懷。

玉帶河與里巷的小埠相連，形成典型的嶺南水鄉格局。在古樹濃蔭下，這裏顯得十分清靜優雅。就算是夏天到這裏也不會覺得很悶熱。

顯宗祠、文昌塔、接龍橋、中興街門坊、菩山第一泉等歷史文化景點都很值得去打卡。

作為有900多年的古村，每一處都有濃濃的歷史味道，還有很多歷史故事在這裏誕生。

3. 深井村 黃埔

深井村迄今有700多年歷史，古村內延續嶺南建築的一貫風格，以街、坊、里、巷佈局，保存着大量的古民居和宗祠。

深井村保存着村落特色的同時，深井古村又披上彩繪的新衣，拍照打卡更加好看。

深井村保留有不少古屋古祠堂：前山凌公祠、景客凌公祠、淩氏大宗祠……除了古民居，深井村的古祠堂也有較高的建築藝術價值。

深井村的古建築保存完好，走在這裏可以感受到古村落獨特的魅力。

+ 9

4. 大田村 白雲

位於白雲區江高鎮的大田村，懷擁筷子河，河網交織，濕地密佈，環境優美，是典型的南國水鄉。

這裏不僅可以見到極具嶺南特色的謝氏大宗祠及北帝古廟群，還有一片巨大的玫瑰種植基地供遊客觀賞，春日裏到這裏遊玩。

來到江高鎮大田村，馬蹄糕可是必嘗小吃，不容錯過！此外，當地的土雞蛋也是特別好吃！

5. 溪頭村 從化

從化良口鎮的溪頭村是不少人喜歡去度假的村落之一。除了有美麗的自然環境外，還有古村可以逛逛。

流溪河源頭的匯溪之處，四周山峰與溪澗把村落自然分割，到了6月-7月，滿山的三華李也是讓人嘴饞不已。

有條件的話可以在這裏住上一晚，溪頭村住宿有普通酒店、賓館，有度假山莊，有木屋民宿，住宿條件很成熟。而且這裏也是美食聚集地，有許多農家菜可以選擇，還有很好吃的豆腐花哦！

6. 紅山村 花都

紅山村位於廣州市花都區梯面鎮，在荷花時節，石橋橫跨荷塘，彎曲之餘又與拱橋、石亭相接。

紅山村有許多農家飯店，原材料大多是由當地農家自行種植採摘的，非常新鮮好吃！

沿途依然是綠樹成蔭，來到王子山山腳，就像一個「小九寨溝」，你會感嘆廣州竟然也有這樣的一處勝景。

廣州真的是有太多寶藏古村啦，這次給大家介紹的就是這些，還在愁假期沒地方去的友友們，快走起！

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】