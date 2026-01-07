羅湖美食人氣日本菜：足料流心鵝肝漢堡飯　洞洞鞋麵包燒焦脆綿軟

深圳「人氣日料小食堂」百分和食，筍崗日式料理熱門榜TOP1。



開業3年，收獲一大批熟客，大家都愛點超級丼飯系列&經典招牌菜：流心鵝肝漢堡飯，咖喱炸雞烏冬，沙雕魚燒；最近還有新品上線：洞洞鞋面包燒，榴芒撞奶綿綿冰，鳳梨鐵板一口牛。

現點現做 4大創意新品上線

羅湖萬象食家裏，藏着一家寶藏日料店「百分和食」，主打創意日本料理，主理人是深圳本地90後，不知不覺開了已經開了3年了，收穫了不少回頭客，一直佔據點評網「筍崗日式料理熱門榜第1」。

1. 洞洞鞋麵包燒：2種餡料×24碼×適合大朋友和小朋友

他們家最可愛的一道菜，把洞洞鞋迷你化做成麵包燒，外殼烤的微微焦脆，咬開是軟乎乎的內餡，綿軟可口，記得給家裏小朋友帶一份。洞洞鞋和麵包都是深圳特產，那這份「洞洞鞋面包燒」也算是深圳新特產了。

+ 3

2. 流心鵝肝漢堡飯：無菌流心蛋×炙烤鵝肝×手打漢堡肉

另一款人氣丼飯「流心鵝肝漢堡飯」，漢堡肉每天手工現拍，厚厚的漢堡扒，兩面煎至焦香，咬開肉汁豐滿醇厚。大片的鵝肝油脂香很足，吃的時候戳開頂層的流心蛋，蛋液劃過漢堡肉和鵝肝滑落到米飯上，拌勻一口氣送入口中，多重口味交織。

3. 榴芒撞奶綿綿冰：綿密牛奶刨冰×厚厚榴蓮肉×紅豆內餡

綿密的牛奶刨冰，被堆積成一坐小山，頂層是一層厚厚的榴蓮肉，牛乳的清甜搭配包裹在冰渣裏的紅豆內餡，香甜可口。

+ 1

4. 熱帶鳳梨鐵板一口牛：高温鐵板炙烤×酸甜鳳梨解膩

新鮮牛肉分切成顆粒狀，高温燒熱鐵板和蒜片一同炙烤，逼出牛肉的油脂，上桌滿滿肉香，一口一塊停不下來，搭配鮮甜多汁的鳳梨，很解膩。

一人食必點超級丼飯系列

「超級丼飯系列」碗碗量大料足，不論一人食或是聚餐分享，都能吃飽飽再離桌。

1. 京町鰻玉丼飯：現烤整條鰻魚×現煎玉子燒×味島香松

復刻日本很火的「京町鰻玉丼飯」，是很多吃貨人生必吃的一碗丼飯，手掌大的鰻魚現點現烤，肉質豐厚的鰻魚，炙烤後刷上濃厚的燒汁，焦香可口。搭配嫩滑的厚玉子燒，加入味島香松的米飯，一口入魂。

+ 5

2. 厚切豬排丼飯：現點現炸×大塊厚切

現點現炸的「厚切豬排丼飯」，大塊白豬裏脊肉，鐵錘敲打松筋，裹上蛋液和麵包糠炸制，外殼酥脆，咬開咔滋作響。豬肉汁水飽滿，啖啖肉香十足。

3. 牛肋條丼飯：百分和食招牌必點

「牛肋條丼飯」是他們家的招牌丼飯，新鮮的和牛牛肋條，不需要過多調味，切成小塊翻炒出香氣即可，搭配香葱和雞蛋，一口大滿足。

賣了3年的經典和食料理👇👇👇

+ 3

1. 元氣壽喜鍋

入冬後沒有比吃一口壽喜鍋更舒適的事情了，鋪滿大塊肥牛的「元氣壽喜鍋」，上桌點火沸騰，肥牛浸泡在湯汁中，夾起蘸上新鮮蛋液，入口濃香。

2. 和牛小漢堡

現點現拍的和牛肉餅，夾在迷你尺寸的小漢堡裏，烤焦的芝士融化在肉餅上，一口一個沒負擔。

3. 咖喱炸雞烏冬

人氣必點的「咖喱炸雞烏冬」，用還原杯麵的大杯子裝着一大杯，大塊的炸雞，咖喱烹煮入味的烏冬麵，是碳水星人的快樂。

4. 沙雕魚燒

整隻「沙雕魚燒」拿到手裏還燙手，可愛的樣子瞬間來到了日式電影場景中。有兩款口味選擇，喜歡甜一點的可以選紅豆，喜歡香一點可以選肉鬆。

+ 6

5. 串燒盲盒

現點現烤的「串燒盲盒」，忙碌了一天，大口吃烤串大口喝啤酒，是緩解一天壓力的最佳選擇。

6. 還有這些創意日料

熟醉羅氏蝦：膏鮮肉肥，酒香迴盪齒頰。

酒蒸蛤蜊：清酒燜煮開殼，肉甜鮮美。

芝士流心可樂餅：一口爆漿，香酥可口。

香辣爆汁炸雞塊：雞肉嫩滑，汁水充盈，辣勁十足。

牛油果豆腐：豆腐嫩滑，牛油果清新，口感絲滑綿密。

雪糕水果布丁船：布丁&香草雪糕搭配，雙重口感。

開在萬象食家 筍崗日式料理熱門榜TOP1

「百分和食·創意日本料理」，開在羅湖萬象食家2樓。空間整體設計以日式和食居酒屋為主，木質開闊榫卯結構搭配暖黃色燈光，透明大玻璃窗通透明亮，落座寬敞舒適。

+ 1

日本雜誌元素和街頭元素的點綴，整體氛圍就像來到了東京的街頭小館一樣，約上小夥伴來小酌一下很不錯。

百分和食·創意日本料理

點評網人均：98元人民幣

地址：羅湖區梅園路萬象食家2樓L206B（gaga旁扶手電梯上來即可）

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00

電話：15112605085

交通：地鐵3/7號線筍崗站

