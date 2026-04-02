福田燒肉6大推介2026｜人均¥100起！近口岸！西塔老太太+山葵烤肉

福田燒肉｜福田向來是港人北上食燒肉的熱門地段，距離口岸近、交通方便、選擇多樣。今次《香港01》好食玩飛記者為大家精選6間福田人氣燒肉店，當中包括小紅書人氣的泥爐烤肉，部分店舖步行可達地鐵站，過關即食超方便！



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福田燒肉推介【1】西塔老太太泥爐烤肉 —— 老太太特色肥牛 + 靈魂麻醬

西塔老太太連續多年穩坐「深圳必吃榜」的國民烤肉，使用朝鮮族傳統黃土泥爐搭配菊花炭現烤，煙味極淡，食完身上幾乎無異味。必食招牌菜包括老太太特色肥牛、稻草牛油雞。全店配備專業代烤團隊，精準掌控火候，不用動手就能品嚐最佳口感。免費小菜（薯泥、泡菜、蘿蔔等）更可無限續加。

人均： ¥150

地址： 福田區卓悅INTOWN購物中心東區2樓

交通： 地鐵10號線崗廈站D出口步行約7分鐘



福田燒肉推介【2】菜板烤肉．創意韓料 —— 福田獨家牛內臟專門店、一米牛大腸

深圳專門做牛內臟燒烤的店舖並不多，這間「菜板」主打新鮮牛內臟現點現烤。最大特色是部位超齊全，必食招牌包括一米牛大腸。店內人氣王上檯時直接用長盤擺滿一米長的牛大腸，霸氣十足。還有牛骨髓煎飯、牛粉腸等。除了內臟，店內亦有優質牛肉供應。

人均：¥150

卓悅匯店

地址：福田卓悅匯購物中心3樓

交通：地鐵4號線上梅林站L出口



卓悅 INTOWN 店

地址：福田卓悅INTOWN購物中心1樓L118號

交通：地鐵10號線崗廈站D出口



福田燒肉推介【3】東洞烤肉—— 乾式熟成豬肉、熔岩雞蛋羹

東洞烤肉是福田CBD新派韓式烤肉代表，主打乾式熟成豬肉，肉質更軟嫩多汁、香味更濃，顛覆傳統韓燒體驗。復古韓系裝修超好打卡，招牌蜂巢芝士蝦裹吐司拉絲超誇張、奶奶家剪刀年糕是韓綜同款，花生醬炸鸡風味獨特，熔岩雞蛋羹綿滑入味。

人均： ¥117

地址：福田區COCOPark

交通：地鐵1/3號線購物公園站步行即達



福田燒肉推介【4】螞蟻洞．首爾烤肉 —— 必試章魚水煎肉

螞蟻洞是福田中心區熱門的韓式烤肉，走露營風裝修，打卡一流。全程有店員代烤，新手都能食到完美水準。招牌雪花牛肋條、厚切五花肉香口不膩；還有特色章魚水煎肉，搭配「來自星星的哈密瓜冰淇淋」，是超級解膩神器。小菜與生菜均可無限續加，人均¥100 左右非常抵食！

人均： ¥100

地址： 福田皇庭廣場L2

交通： 地鐵1/4號線會展中心站C口步行200米



福田燒肉推介【5】肉祭烤肉一番 —— 招牌超級橫膈膜、牛五花肉

肉祭烤肉一番是福田卓悅匯的人氣日式燒肉，厚切牛舌、和牛五花、超級橫膈膜三大招牌必試。炭香濃郁、肉汁滿溢，全程有專人代烤。日式居酒屋氛圍滿分，人均¥150左右就能食到和牛級質素。晚市經常大排長龍，建議6點前到店最穩陣。

人均： ¥150

地址： 福田卓悅匯購物中心

交通： 地鐵4號線上梅林站直達



福田燒肉推介【6】山葵烤肉 —— 山葵牛肋條、肉食者天堂

以新鮮山葵為主打靈魂的烤肉店，菜單幾乎「全肉」，專攻肉食控。山葵的辛香能中和油膩、激發肉甜，越食越上癮。必試招牌山葵牛肋條，油脂均勻，搭配現磨山葵泥，鮮香衝擊味蕾。店內提供多種山葵食法，可直接塗肉、混醬油或用紫蘇葉包裹同食，層次豐富。

人均： ¥120

地址： 福田區南園街道東園路3號

交通： 地鐵9號線紅嶺南站C口步行約240米



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