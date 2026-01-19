深圳日式放題6間推介｜必試千戶島！任食龍蝦+海膽+鮑魚　¥241起

深圳日式放題推介｜深圳美食｜深圳有什麼日式放題推介？深圳有不少高質的日式放題餐廳，其中「千戶島」更堪稱是深圳日式放題天花板。餐廳不但環境優雅、打卡able，而且可任食龍蝦、海膽、拖羅及鵝肝等，非常抵食！《香港01》好食玩飛記者推介6間深圳必食日式放題，當中最平人均大概¥241，即看下文了解！



深圳日式放題性價比極高！（圖片來源：小紅書＠Reddy in Secret Life）

深圳日式放題【1】千戶島——黑金鮑魚／龍蝦刺身／必試活海膽

千戶島近年在深圳人氣高企，餐廳環境走日式庭院風，配有庭園造景、榻榻米和掘炬，座位之間具備屏風闁隔，提供足夠的私隱度予食客，環境舒適；而美食主打奢華的高級海鮮，包括黑金鮑魚、龍蝦刺身、松葉蟹刺身、和牛刺身、櫻桃鵝肝等，其中飽滿的活海膽搭配鮮美的魚子醬，更是必吃推介。除了食物擺盤精緻外，侍應還會幫忙剝蝦，非常貼心。放題由¥388-988左右，價格豐儉由人。

千戶島

人均：¥388起

營業時間：11:30-14:30；17:00-22:00

地址：深圳福田區華嶸大廈5樓

交通：深圳地鐵1號或10號線崗廈站6A出口，步行約8分鐘



深圳日式放題【2】蒲匠·和牛燒肉蒲燒活鰻放題——和牛+燒活鰻放題／最平放題¥241起

蒲匠·和牛燒肉蒲燒活鰻放題主打和牛、燒活鰻的日式放題料理，放題最平只需¥241，就可吃到M9和牛、蒲燒活鰻魚、黑虎蝦、鮑魚、榴槤等，性價比極高，其中不少人都推介和牛腹心肉，牛肉鮮嫩多汁及油花豐富。此外，侍應還會幫忙燒烤，即使是不擅煮食的人也可坐著等吃！

蒲匠·和牛燒肉蒲燒活鰻放題

人均：¥241起

營業時間：11:00-14:00；16:30-22:00

地址：深圳福田區泰然七路1號博今國際BoSpace購物中心二層

交通：深圳地鐵9號線下沙站C出口，步行約3分鐘



深圳日式放題【3】星龍吟日料放題——歎紐西蘭小龍蝦 任食進口海鮮刺身

「星龍吟·日料放題」來自廣州，出名專食豪華日式放題，近年登陸深圳福田，隨即人氣急升，榮登大眾點評深圳人氣日式放題店之冠！在星龍吟可品嘗到各式各樣的進口海鮮，如紐西蘭小龍蝦、日本海膽、拖羅、真鯛、法國生蠔、鮑魚、鵝肝等貴價海鮮，加上各種鐵板燒、壽喜鍋、炸物、烤物、水果、蔬菜、壽司及果汁，應有盡有，作為刺身控必不可錯過。

星龍吟日料放題（圖片來源：小紅書@不做胖居居）

貴價紐西蘭小龍蝦肉爽鮮甜！

由於來貨價格不菲，紐西蘭小龍蝦基本上不會出現在香港日式放題上，而在深圳的星龍吟則有供應！紐西蘭小龍蝦出名鮮甜Q彈，膠質豐富，在這兒每人可歎4隻，加上任食牡丹蝦、甜蝦、海膽，真心多食一兩輪也回本！

星龍吟·日料放題（福田店）

人均：¥328起

營業時間：11:30-14:30；17:30-22:00

地址：深圳福田區財富大廈4樓（財富大廈南門 乘坐15號電梯或者觀光電梯上4樓）

交通：深圳地鐵4號線會展中心站A1出口，步行約2分鐘



深圳日式放題【4】極上萬膳——即開原粒活海膽、肥美生蠔

「極上萬膳」不但食材種類豐盛及味道好，當中最出名可任食即點即開原粒活海膽！海膽隻隻水潤飽滿，入口即化，鮮美甘甜，非常誘人！另外，店家必點生蠔刺身、鐵板法式鵝肝、厚燒霜建雪花牛及鮑魚，均是回本之選！在環境方面，極上萬膳帶濃濃日式氛圍，座位闊落，食得好兼坐得舒服，難怪獲得網民一致好評！

極上萬膳‧自助放題

人均：¥298起

營業時間：11:30-15:00；17:30-23:30

地址：深圳福華一路領展商業中心城FL1025號鋪

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行約5分鐘



深圳日式放題【5】大葉日本料理——超豪海鮮任食 澳洲龍蝦、河豚刺身

「大葉日本料理」被譽為深圳日式放題天花板店之一，雖然人均五百多人仔不算平宜，但一分錢一分貨，可任食澳洲龍蝦、紐西蘭小龍蝦、河豚刺身、海膽及生蠔等多種矜貴海鮮！至於熟食，龍蝦頭海鮮茶壺湯及清蒸北海道松葉蟹也備受好評，菜餚選擇十分多樣化。

大葉日本料理‧龍蝦任食放題

人均：¥498起

營業時間：11:30-15:00；17:30-23:30

地址：深圳福田區福華路350號崗廈皇庭中心101

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站A1出口，步行約2分鐘



深圳日式放題【6】深圳銘門盛宴——豪華生熟海鮮宴 松葉蟹、龍蝦無限供應

深圳「銘門盛宴」深受網民歡迎，皆因店家主打一系列生熟豪華海鮮，如烤北海道松葉蟹、各式蝦刺身（龍蝦、小龍蝦、牡丹蝦、甜蝦）、原粒即開海膽、花膠魚翅湯、鮑魚飯等，即便胃口不大，吃一輪都已回本！店家還會為每人設一個小火鍋，大家可任點任燙冰山蚌，小象蚌、珊瑚蚌等高級貝類配料！至於飲品方面，銘門盛宴必喝牛油果奶昔，奶昔由新鮮牛油果即製，非常足料，整體性價比好高！

深圳銘門盛宴‧藝術海鮮姿造

人均：¥439起

營業時間：12:00-14:30；18:00-21:30

地址：深圳后海濱路3368號鵬潤達商業廣場7樓號

交通：深圳地鐵11號線后海站F出口直達



（全文完）