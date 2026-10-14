福田美食｜霸榜TOP1純手工豌雜麵入口軟糯鹹香　老媽蹄花一咬即化

豐味川渝麵館，純手工川渝小麵小館，主打川渝麵+川渝小吃+川渝糖水。



耙豌豆、雜醬自己煮，肥腸自己洗、自己燒，老媽蹄花湯，自己熬，冰粉自己搓，涼糕自己做，鍾水餃／抄手，自己絞肉、自己包。還有一系列川渝小吃，小籠粉蒸排骨、麻辣雞煲、蘸水菜。

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深圳福田新洲／石廈粥粉麵熱門榜TOP1，中午就排隊了。從煉紅油開始，全部自己做。

麻辣鮮香3大招牌川渝麵

今天去石廈吃一家川渝麵館，石廈村裏最火的店可不止有「胖明」，這家小麵館，一直霸榜點評網「新洲／石廈粥粉麵熱門榜」TOP1，每天11點開始營業，一開門就有人等着來吃了，吃飯時間排隊是日常。

第1次來，推薦閉眼點這3碗，有大碗小碗兩種份量，可以按需點單。

1. 川渝經典豌雜麵：壹號土豬肉沫+自己做的耙豌豆

這是他家賣得最好的一碗麵，肉臊是用新鮮的壹號土豬肉，堅持自家絞肉，再自己做成肉臊，配上同樣是自己熬的耙豌豆。

豌豆燉得軟糯，雜醬用肉臊和豆瓣醬炒得鹹香，還有自家做的糊香辣椒油，建議趁熱攪拌均勻吃，香氣撲鼻，一口入魂。

2. 紅燒牛肉麵：選用牛腱心肉，重慶老饕的最愛

牛肉用的是牛腱心部位，也叫金錢腱，是全只牛身上最珍貴的部位，一頭牛僅產出兩條。為的是還原重慶當地老饕們的口味，在廣深很少能吃到。

自己滷的牛肉，吃起來口感軟糯化渣，非常入味，能吃辣的川渝老鄉，建議點中辣或重辣。

3. 紅燒肥腸麵：肥腸每天新鮮到店，自己洗自己滷

這碗肥腸麵是很多回頭客的心頭愛，新鮮的肥腸到店後，需要阿姨們反覆清洗2小時，將腸油去除乾淨，費時費力。

肥腸燒得很入味，吃起來糯嘰嘰的，配上勁道的麵條，豆瓣醬和紅油將肥腸的口感豐富了好幾個層次。

川渝小吃系列

1. 老媽耙蹄花湯

蹄花湯也是川渝的經典小吃，「老媽蹄花」得名自有淵源，但店裏這一碗，卻是因為老闆的媽媽親自在店裏幫忙，日常參與蹄花的製作。

豬前蹄燉得骨肉分離，一咬就化開，湯色乳白濃稠，滿滿的膠原蛋白，骨湯和蹄花的肉香，混合白芸豆的豆香，吃進嘴裏能感受到雙重香氣。

2. 粉蒸排骨

粉蒸排骨是一道川菜經典，吃的就是糯香不膩。排骨用醪糟汁和豆瓣醬醃好，裹上炒香的五香米粉，墊紅薯蒸1.5小時。

吃起來肉質酥爛脱骨，米粉吸足油脂變得沙糯，紅薯還能化解油膩，除此之外，還有粉蒸牛肉也值得嚐嚐。

3. 成都鍾水餃＆雞湯鮮肉大抄手

鍾水餃和抄手，肉餡是用壹號土豬自己絞的，自家每天新鮮現包，賣完即止。

成都名小吃鍾水餃，和普通水餃區別在於純豬肉餡不加菜，配上紅油、蒜泥汁和芝麻，吃起來鹹甜帶辣，鮮香不燥。還有不辣的雞湯抄手也值得一嘗，雞湯更能突出抄手餡的鮮香。

還有這些經典川渝涼菜👇👇👇

純手工製作川渝甜品系列▼▼▼

1. 紅糖氣泡冰粉

提到川渝的糖水，一定少不了冰粉，他家的冰粉都是新鮮手搓的，攪拌時注入空氣，形成獨特的「氣泡狀」，除了清爽解辣，吃起來更綿密，口感蓬鬆。搭配紅糖和醪糟小丸子，清甜和甘甜交匯，層次分明。

2. 非遺紅糖涼糕

紅糖涼糕是川渝地區的經典消暑甜品，來吃麵一定要再嚐嚐涼糕。老闆說這是小時候媽媽去趕集，會帶回來給他吃的童年味道。製作時用桂朝米磨漿，加微量石灰水，邊攪拌邊煮，非常費功夫。冷卻後淋上熬到掛勺的非遺紅糖汁，搭配黃豆粉一起吃更香。

3. 芒果芋圓豆花

他家的豆花也是每日新鮮磨的，豆香濃郁。紮實的豆花打底，加入檸檬冰糖水，頂部是新鮮的芒果、西瓜和芋圓，一大勺挖下去，非常滿足。

蘸水菜系列＆麻辣雞煲

1. 土豬耳片拼白肉配葷蘸水

同樣是選用壹號土豬，先輕滷後切薄片，與土豬白肉雙拼。搭配自貢秘製紅油辣椒蘸水，豬耳朵吃起來口感脆彈，土豬肉肥瘦適宜，蘸上蘸水吃起來香辣過癮。

2. 藤藤菜配素蘸水

藤藤菜是自貢街頭特色，白水煮的時令蔬菜，搭配蘸水吃。蘸起來吃，非常爽口開胃，很適合現在的天氣。

3. 晚市時段菜品：煎焗蒜香麻辣雞煲

他家雖然叫麵館，但其實也很適合在這裏小聚，晚市時段的菜品，適合分享的麻辣雞煲。

選用口水雞同款的散養雞，與薑蒜辣椒一起焗，有種將川渝特色融入啫啫煲的感覺。雞肉吃起來非常幹香，鮮辣不嗆口，沙姜、蒜頭和辣椒經過高温烹製，極為提香。

新洲／石廈粥粉麵熱門榜TOP1

不止是館 還是社區驛站

這店叫「豐味川渝麵館」，之前我們的石廈合集有出現過，當時他家的豌雜麵只是點評網「豌雜麵菜品榜」的TOP1，一年過去了，他家的店也已經坐到了第一的位置，每天都是絡繹不絕來吃麵的人，這裏還是很多川渝老鄉聚會的秘密基地。

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在街坊的幫襯下，成為「村裏第一的麵店」，老闆鋒哥還在店裏放置了給路人歇腳的地方，提供一些貼心的小物品，小店變成了一個「社區驛站」。

小彩蛋：麵條是在附近老鄉的鮮麵店專門訂製的。老鄉的店同樣也在石廈村，供應各種麵製品。



豐味川渝麵館

人均：34元人民幣

地址：福田區石廈東村290棟101（楊侯宮旁）

營業時間：11:00-23:00

交通：地鐵3／7號線-石廈站F口，步行170米

電話：15919971394

