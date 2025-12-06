龍華美食｜深圳最正宗漢中麵皮 7年小店0差評 油潑手工扯麵¥15
「小店有人愛」本期嘉賓：秦味。今天去龍華區吃「熱麵皮」。
沒有一個漢中人 不愛吃麵皮
沒有一個漢中人，不愛吃麵皮。漢中是陝西一個安逸的四線城市，最出名的就是這碗熱麵皮，在龍華和平路上開了7年的秦味，小店開了7年，點評0差評，被網友評為「深圳最正宗的漢中麵皮」。一碗熱氣騰騰的米皮，再配上一碗酸香濃郁的菜豆腐，就是漢中人一天的温暖開場。
漢中大米磨成米漿，先點現做
「大米、辣椒都是從老家發來的，連菜籽油都用的是漢中的。」大米前一天晚上浸泡6-8小時，第二天早上磨成米漿。現點現蒸，米漿蒸成的雪白麵皮，切成二指寬片子，鋪上豆芽、黃瓜絲，再澆上酸香的蒜水、醋汁。
自家做的油潑辣子是點睛之筆，一勺下去，麻辣鮮香、層次豐富。上桌趁熱拌勻了吃，軟糯爽滑，辣香四溢。
解饞首選涼麵皮
店裏的漢中涼皮也點的多，涼皮和熱麵皮原材料一樣，只是放涼後再切，切成細條，同樣拌上豆芽、黃瓜絲，澆上蒜水、香醋、醬油、油潑辣子。一碗涼皮，是解饞又解暑的清爽首選。
菜豆腐，¥5/份
漢中的特色小吃菜豆腐，因為製作麻煩，在深圳少有見到。
黃豆提前一晚泡好，第二天早上早早就磨成豆漿，用漿水代替滷水點製。酸香中帶着清潤，豆香裏透着爽滑。搭配一碟自製小菜。
陝西經典小吃👇👇👇
肉夾饃，¥10/個
漢中肉夾饃，有別於關中白吉饃的厚實。店裏的饃餅都是自己做的，產能有限，每天賣完就沒了。現烤饃餅外皮焦脆、內裏鬆軟，夾入滷的酥爛的滷肉，汁水浸潤饃芯，鹹香四溢。咬下一口，油而不膩。
油潑手工扯麵，¥15/份
特別推薦他家的油潑扯麵，明檔廚房，可以看到老闆現扯麵。寬厚筋道的麵條出鍋後，鋪上葱花、蒜末，再撒上辣椒麵，將滾燙熱油潑下去「嗞啦」一聲，拌勻後紅亮油潤。入口勁道爽滑，配上一頭蒜更佳。
臊子面，¥16/份
新鮮的麵糰手工揉制，再擀薄切條，一勺酸辣鮮香的臊子湯，澆在手工面上。入口筋道有嚼勁，滋味層層遞進，大碗實惠管飽。
一家人的小店 一開就是7年
店面不大一開就是七年。最近剛重新裝修了一下，沒有華麗的招牌，也沒有刻意的包裝，只有不變的家常滋味。
7年間，油鍋翻滾，湯水咕嘟，來往的街坊食客從未間斷。一碗麵皮、一份肉夾饃，熱騰騰端上桌，滿是人情和習慣。
吃麵不吃蒜，香味少一半。
秦味
地址：龍華區和平路金玲花園金華閣119號
交通：地鐵4號線龍華站A出口步行980m，距離龍華新城商業中心步行510m
營業時間：08:00-21:30