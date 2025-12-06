龍華美食｜深圳最正宗漢中麵皮　7年小店0差評　油潑手工扯麵¥15

「小店有人愛」本期嘉賓：秦味。今天去龍華區吃「熱麵皮」。



沒有一個漢中人 不愛吃麵皮

沒有一個漢中人，不愛吃麵皮。漢中是陝西一個安逸的四線城市，最出名的就是這碗熱麵皮，在龍華和平路上開了7年的秦味，小店開了7年，點評0差評，被網友評為「深圳最正宗的漢中麵皮」。一碗熱氣騰騰的米皮，再配上一碗酸香濃郁的菜豆腐，就是漢中人一天的温暖開場。

漢中大米磨成米漿，先點現做

「大米、辣椒都是從老家發來的，連菜籽油都用的是漢中的。」大米前一天晚上浸泡6-8小時，第二天早上磨成米漿。現點現蒸，米漿蒸成的雪白麵皮，切成二指寬片子，鋪上豆芽、黃瓜絲，再澆上酸香的蒜水、醋汁。

自家做的油潑辣子是點睛之筆，一勺下去，麻辣鮮香、層次豐富。上桌趁熱拌勻了吃，軟糯爽滑，辣香四溢。

解饞首選涼麵皮

店裏的漢中涼皮也點的多，涼皮和熱麵皮原材料一樣，只是放涼後再切，切成細條，同樣拌上豆芽、黃瓜絲，澆上蒜水、香醋、醬油、油潑辣子。一碗涼皮，是解饞又解暑的清爽首選。

菜豆腐，¥5/份

漢中的特色小吃菜豆腐，因為製作麻煩，在深圳少有見到。

黃豆提前一晚泡好，第二天早上早早就磨成豆漿，用漿水代替滷水點製。酸香中帶着清潤，豆香裏透着爽滑。搭配一碟自製小菜。

陝西經典小吃👇👇👇

肉夾饃，¥10/個

漢中肉夾饃，有別於關中白吉饃的厚實。店裏的饃餅都是自己做的，產能有限，每天賣完就沒了。現烤饃餅外皮焦脆、內裏鬆軟，夾入滷的酥爛的滷肉，汁水浸潤饃芯，鹹香四溢。咬下一口，油而不膩。

油潑手工扯麵，¥15/份

特別推薦他家的油潑扯麵，明檔廚房，可以看到老闆現扯麵。寬厚筋道的麵條出鍋後，鋪上葱花、蒜末，再撒上辣椒麵，將滾燙熱油潑下去「嗞啦」一聲，拌勻後紅亮油潤。入口勁道爽滑，配上一頭蒜更佳。

臊子面，¥16/份

新鮮的麵糰手工揉制，再擀薄切條，一勺酸辣鮮香的臊子湯，澆在手工面上。入口筋道有嚼勁，滋味層層遞進，大碗實惠管飽。

一家人的小店 一開就是7年

店面不大一開就是七年。最近剛重新裝修了一下，沒有華麗的招牌，也沒有刻意的包裝，只有不變的家常滋味。

7年間，油鍋翻滾，湯水咕嘟，來往的街坊食客從未間斷。一碗麵皮、一份肉夾饃，熱騰騰端上桌，滿是人情和習慣。

吃麵不吃蒜，香味少一半。

秦味

地址：龍華區和平路金玲花園金華閣119號

交通：地鐵4號線龍華站A出口步行980m，距離龍華新城商業中心步行510m

營業時間：08:00-21:30

