福田八卦嶺美食10家：陝西麵/莆田雲吞/河南熱豆腐 還有燒鳥¥3起
好吃的深圳福田八卦嶺。
泥崗西路以南，筍崗西路以北，紅嶺北路以西，上步北路以東，這裏是福田八卦嶺。我們來這裏吃過蛋糕，喝過咖啡，今天了，去八卦嶺吃飯。
1. 張老三熱豆腐涼粉店：河南的熱豆腐和涼粉
老闆是河南駐馬店人，在深圳開餐館後，發現這邊沒有賣熱豆腐的店，所以就開了這家小店，讓深圳的老鄉也能吃到家鄉的熱豆腐。有河南老鄉為了吃這店，連跑了3次八卦嶺。
張老三熱豆腐涼粉店
地址：福田區園嶺街道三林社區八卦嶺宿舍區49棟109
營業時間：10:00-22:00
電話：18620391509
點評網推薦前三：炒涼粉/12元 | 熱豆腐/10元 | 五香牛肉/48元（人民幣，下同）
2. 陝西村：深圳少見的老陝孜卷
這家「陝西小吃專門店」，能吃到「可裹四季」的老陝孜卷。關於這道小吃，名字很多：子卷、紙卷、菜卷都是陝西人給它的稱呼。
在以麵食為江湖的陝西，它是低調且不顯眼的，沒有肉夾饃的聲名遠揚，沒有油潑面的熱烈潑辣，卻是家家戶戶壓箱底的手藝，根據四季變化餡料，可卷葷可卷素。
陝西村
地址：福田區八卦三路17號鋪
營業時間：9:00-21:00
電話：18819644903
點評網推薦前三：肉夾饃/14.9元 | 孜卷/17.9元 | 陝西豆腐腦/10.9元
3. 炭番長．串燒：八卦嶺的燒鳥市場
下午5:30開市，營業到凌晨2點，最近在園嶺發現一家「燒鳥市場」，現在已經位居點評網「園嶺/八卦嶺熱門榜」TOP 1。主打適合廣東胃的燒鳥，店裏供應50多種燒串，都擺在門口，想吃什麼自己拿，3元起。
炭番長 · 串燒
地址：福田區園嶺街道鵬盛社區八卦一路8號八卦嶺工業區10棟裝飾大廈106號
營業時間：17:30-次日2:00
電話：0755-82202235
點評網推薦前三：炭烤牛肋條/22元 | 五花肉荔枝卷/9元 | 炭烤活鰻/16元
4. 不二麵館：暗黑麵館，主打陝西麵
藏在八卦三路的「不二麵館」，門頭很不顯眼，走過兩次都沒發現，但是很多粉絲後台都說這是他們心中的「寶藏麵館」。
進門發現店裏設計很特別，暗黑的調調和印象裏的麵館完全不同，更像是一家小酒館的感覺。
不二麵館
地址：福田區-八卦三路241號
營業時間：11:30-14:00，17:00-21:00
電話：18814304879
點評網推薦前三：菠菜麵/20元 | 滷肉麵/22元 | 粉絲湯/24元
5. 一口一個麵包：藏在八卦嶺的麵包工作室
開在八卦嶺錦文創客大廈的「一口&一個」，是一間小小的麵包工作室。
主要以外賣麵包為主，很多款式的麵包都可以點到，很多人推薦的「抹茶鹼水麵包」，麵包體很有嚼頭，鹼水搭配奶酥餡料，味道剛剛好。軟式鹹口的「黃金芝士燻雞包」，馬蘇裏拉芝士+雞胸肉，撒上芝士粉，口感豐富。
一口一個麵包
地址：福田區園嶺街道八卦五街錦文創客大廈A座2樓203
營業時間：7:00-20:00
電話：17302694035
點評網推薦前三：抹茶奶酥鹼水/16元 | 一口脆腸酥/15.8元 | 牛奶手撕吐司/22元
6. 丁媽杭州小籠包：開了20多年的小籠包，24小時營業
在八卦嶺開了20多年的「丁媽杭州小籠包」，全天24小時營業。
凌晨時分也有很多客人在店裏吃包子，是很多深圳人從小吃到大的寶藏早餐店，「只要它不倒閉，我能天天過去吃早餐」，這是在網上看到對這家店的最高評價。
丁媽杭州小籠包
地址：福田區八卦路新陽大廈寫字樓3棟1樓102號
營業時間：全天
電話：15919436468
點評網推薦前三：杭州小籠包/8.8元 | 肉腸粉/20.8元 | 豆漿/7.8元
7. 志權粉麵雲吞：莆田花生醬拌雲吞
八卦嶺的「志權．粉麵雲吞」，做的是福建莆田雲吞，一家人經營，有不少回頭客。
手擀雲吞皮，餡料也不用過多的調味，吃的就是一口鮮。靈魂是一勺花生醬，均勻鋪在雲吞上，醬香味濃。
志權粉面雲吞
地址：福田區八卦二路54號
營業時間：6:00-次日2:00
電話：18823677579
點評網推薦前三：乾拌雲吞/12元 | 綠豆糖水/5元 | 炒米粉/12元
8. 雞翼山：香港手作炸雞專門店
「雞翼山」是香港的一家炸雞連鎖品牌，老闆本來經營一家咖啡簡餐店，因為店裏的一道「玫瑰雞翼」非常受歡迎，於是就在朋友鼓勵下，和搭檔開了這家炸雞專門店。
招牌的「文青風玫瑰雞翼」，港式炸雞翅掛上一層玫瑰蜂蜜，入口不會太甜，雞肉細嚼有淡淡的花香。
雞翼山
地址：福田區八卦三路88-8號清鳳榮盛創投大廈104號
營業時間：11:00-22:00
電話：13378439861
點評網推薦前三：避風塘雞翼/27.9元 | 玫瑰雞翅/27.9元 | 鹹蛋黃雞翼/27元
9. 四季鮮餃子雲吞：開了很多年的餃子雲吞店
老闆李叔以前在廣州的酒樓裏幹了十多年，來深圳開了這家店，只賣餃子和雲吞。每種餡都會準備3大盤，每盤能做80多個。
堂食只有兩種做法，乾撈是水煮，湯餃的選擇更多。覺得不夠味，還可以加上李叔自制的辣椒醬。
四季鮮餃子雲吞
地址：福田區園嶺八街園嶺新村92棟104房
營業時間：10:30-20:30
電話：13427342868
點評網推薦前三：香芋餃子/20元 | 紫菜鮮肉雲吞/20元 | 蓮藕鮮肉餃/27.9元
10. 煲仔之家煲仔飯：八卦嶺煲仔飯之家
八卦嶺工業區的「煲仔之家煲仔飯」，是附近很多上班族的聚集地，店裏的煲仔飯可以自由拼配，雞肉、牛肉、排骨、扣肉、豬手……可以每天搭配不同選項。
臘味四寶飯還是最受歡迎，還可以加一個窩蛋，吃起來很惹味。
煲仔之家煲仔飯
地址：福田區八卦三路八卦嶺宿舍區14棟
營業時間：11:00-20:00
電話：15013896159
點評網推薦前三：四寶飯 | 臘味三寶飯/26元 | 八刀湯/5元
吃飽回家。
八卦嶺吃飯指南
1. 以上順序不代表排名，價格僅供參考
2. 店家訊息來自點評網
3. 小店就餐環境樸實，如介意不必專程前往