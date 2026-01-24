福田八卦嶺美食10家：陝西麵/莆田雲吞/河南熱豆腐　還有燒鳥¥3起

好吃的深圳福田八卦嶺。



泥崗西路以南，筍崗西路以北，紅嶺北路以西，上步北路以東，這裏是福田八卦嶺。我們來這裏吃過蛋糕，喝過咖啡，今天了，去八卦嶺吃飯。

1. 張老三熱豆腐涼粉店：河南的熱豆腐和涼粉

老闆是河南駐馬店人，在深圳開餐館後，發現這邊沒有賣熱豆腐的店，所以就開了這家小店，讓深圳的老鄉也能吃到家鄉的熱豆腐。有河南老鄉為了吃這店，連跑了3次八卦嶺。

張老三熱豆腐涼粉店

地址：福田區園嶺街道三林社區八卦嶺宿舍區49棟109

營業時間：10:00-22:00

電話：18620391509

點評網推薦前三：炒涼粉/12元 | 熱豆腐/10元 | 五香牛肉/48元（人民幣，下同）



2. 陝西村：深圳少見的老陝孜卷

這家「陝西小吃專門店」，能吃到「可裹四季」的老陝孜卷。關於這道小吃，名字很多：子卷、紙卷、菜卷都是陝西人給它的稱呼。

在以麵食為江湖的陝西，它是低調且不顯眼的，沒有肉夾饃的聲名遠揚，沒有油潑面的熱烈潑辣，卻是家家戶戶壓箱底的手藝，根據四季變化餡料，可卷葷可卷素。

陝西村

地址：福田區八卦三路17號鋪

營業時間：9:00-21:00

電話：18819644903

點評網推薦前三：肉夾饃/14.9元 | 孜卷/17.9元 | 陝西豆腐腦/10.9元



3. 炭番長．串燒：八卦嶺的燒鳥市場

下午5:30開市，營業到凌晨2點，最近在園嶺發現一家「燒鳥市場」，現在已經位居點評網「園嶺/八卦嶺熱門榜」TOP 1。主打適合廣東胃的燒鳥，店裏供應50多種燒串，都擺在門口，想吃什麼自己拿，3元起。

炭番長 · 串燒

地址：福田區園嶺街道鵬盛社區八卦一路8號八卦嶺工業區10棟裝飾大廈106號

營業時間：17:30-次日2:00

電話：0755-82202235

點評網推薦前三：炭烤牛肋條/22元 | 五花肉荔枝卷/9元 | 炭烤活鰻/16元



4. 不二麵館：暗黑麵館，主打陝西麵

藏在八卦三路的「不二麵館」，門頭很不顯眼，走過兩次都沒發現，但是很多粉絲後台都說這是他們心中的「寶藏麵館」。

進門發現店裏設計很特別，暗黑的調調和印象裏的麵館完全不同，更像是一家小酒館的感覺。

不二麵館

地址：福田區-八卦三路241號

營業時間：11:30-14:00，17:00-21:00

電話：18814304879

點評網推薦前三：菠菜麵/20元 | 滷肉麵/22元 | 粉絲湯/24元



5. 一口一個麵包：藏在八卦嶺的麵包工作室

開在八卦嶺錦文創客大廈的「一口&一個」，是一間小小的麵包工作室。

主要以外賣麵包為主，很多款式的麵包都可以點到，很多人推薦的「抹茶鹼水麵包」，麵包體很有嚼頭，鹼水搭配奶酥餡料，味道剛剛好。軟式鹹口的「黃金芝士燻雞包」，馬蘇裏拉芝士+雞胸肉，撒上芝士粉，口感豐富。

一口一個麵包

地址：福田區園嶺街道八卦五街錦文創客大廈A座2樓203

營業時間：7:00-20:00

電話：17302694035

點評網推薦前三：抹茶奶酥鹼水/16元 | 一口脆腸酥/15.8元 | 牛奶手撕吐司/22元



6. 丁媽杭州小籠包：開了20多年的小籠包，24小時營業

在八卦嶺開了20多年的「丁媽杭州小籠包」，全天24小時營業。

凌晨時分也有很多客人在店裏吃包子，是很多深圳人從小吃到大的寶藏早餐店，「只要它不倒閉，我能天天過去吃早餐」，這是在網上看到對這家店的最高評價。

丁媽杭州小籠包

地址：福田區八卦路新陽大廈寫字樓3棟1樓102號

營業時間：全天

電話：15919436468

點評網推薦前三：杭州小籠包/8.8元 | 肉腸粉/20.8元 | 豆漿/7.8元



7. 志權粉麵雲吞：莆田花生醬拌雲吞

八卦嶺的「志權．粉麵雲吞」，做的是福建莆田雲吞，一家人經營，有不少回頭客。

手擀雲吞皮，餡料也不用過多的調味，吃的就是一口鮮。靈魂是一勺花生醬，均勻鋪在雲吞上，醬香味濃。

志權粉面雲吞

地址：福田區八卦二路54號

營業時間：6:00-次日2:00

電話：18823677579

點評網推薦前三：乾拌雲吞/12元 | 綠豆糖水/5元 | 炒米粉/12元



8. 雞翼山：香港手作炸雞專門店

「雞翼山」是香港的一家炸雞連鎖品牌，老闆本來經營一家咖啡簡餐店，因為店裏的一道「玫瑰雞翼」非常受歡迎，於是就在朋友鼓勵下，和搭檔開了這家炸雞專門店。

招牌的「文青風玫瑰雞翼」，港式炸雞翅掛上一層玫瑰蜂蜜，入口不會太甜，雞肉細嚼有淡淡的花香。

雞翼山

地址：福田區八卦三路88-8號清鳳榮盛創投大廈104號

營業時間：11:00-22:00

電話：13378439861

點評網推薦前三：避風塘雞翼/27.9元 | 玫瑰雞翅/27.9元 | 鹹蛋黃雞翼/27元



9. 四季鮮餃子雲吞：開了很多年的餃子雲吞店

老闆李叔以前在廣州的酒樓裏幹了十多年，來深圳開了這家店，只賣餃子和雲吞。每種餡都會準備3大盤，每盤能做80多個。

堂食只有兩種做法，乾撈是水煮，湯餃的選擇更多。覺得不夠味，還可以加上李叔自制的辣椒醬。

四季鮮餃子雲吞

地址：福田區園嶺八街園嶺新村92棟104房

營業時間：10:30-20:30

電話：13427342868

點評網推薦前三：香芋餃子/20元 | 紫菜鮮肉雲吞/20元 | 蓮藕鮮肉餃/27.9元



10. 煲仔之家煲仔飯：八卦嶺煲仔飯之家

八卦嶺工業區的「煲仔之家煲仔飯」，是附近很多上班族的聚集地，店裏的煲仔飯可以自由拼配，雞肉、牛肉、排骨、扣肉、豬手……可以每天搭配不同選項。

臘味四寶飯還是最受歡迎，還可以加一個窩蛋，吃起來很惹味。

煲仔之家煲仔飯

地址：福田區八卦三路八卦嶺宿舍區14棟

營業時間：11:00-20:00

電話：15013896159

點評網推薦前三：四寶飯 | 臘味三寶飯/26元 | 八刀湯/5元



吃飽回家。

八卦嶺吃飯指南

1. 以上順序不代表排名，價格僅供參考

2. 店家訊息來自點評網

3. 小店就餐環境樸實，如介意不必專程前往

