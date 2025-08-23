福田美食｜深圳少見蘇式麵館　澆頭現點現做　靈魂湯底8小時秘製

今天，去吃一家深圳少見的蘇式麵，「老闆，寬湯、軟麵、少油、重青」。



深圳少見的蘇式麵館

說起蘇州，滿腦子都是麵館裏「咻咻咻」的聲浪。這家虞城蘇式麵館，在深圳很少見。老闆是土生土長的蘇州常熟人，做的是常熟炒澆麵。

+ 4

聽戲要聽腔，吃麵要吃湯

湯可以說是蘇州麵的靈魂，一鍋湯的好壞關鍵在於一個「吊」字。老闆用土雞、鱔骨、豬大骨等食材，花7、8個小時，去吊這一口高湯，再加入一些自己的秘製調料。

定製細麵

蘇州人吃麵，講究麵條長而細，這樣更吸汁，味道更好。但這種麵在深圳是買不到的。於是老闆便把老家的配方帶到了這裏，專門找麵店，按照老家配方來做。

煮麵也是技術活，翻抖時像「觀音頭」，入碗中又像「鯉魚背」，要不拖水，看似容易，但做起來難。

10多款現炒澆頭

澆頭的風味決定了麵的風格。店裏有10多款澆頭，都是現點現做，常見的有蝦爆鱔、燻魚、燜肉、炸豬排…...

第1次來，從這3款澆頭入手

蘇麵的湯底和麵是不變的，變化在於澆頭的搭配。店裏有十幾款澆頭，這3款澆頭，第1次來可以試試看。

+ 5

1. 蘇式麵的經典澆頭：蘇式燻魚

魚是大草魚，跟松木屑、黃糖、各種香料滷煮而成；皮脆肉厚，鹹中帶甜，還有一股獨特的香味。

2. 每日限量供應：蘇式燜肉

一大塊五花肉，看着膩但其實還好，滷得很入味，輕輕抿一口就直接化掉了。

3. 小朋友都愛：蘇式炸豬排

排都是現點現炸，保證口感的酥脆。吃起來有一點點酸，是因為秘製醃料的原因，跟平時吃到的不太一樣。

4. 每日現熬的葱油拌麵

他們家的葱油，是每日用香葱、生薑和高湯底熬製而成，再加入一些店家秘製的調料。份量蠻足的，鹹淡也適中，搭配店裏的一些小菜，簡簡單單卻有滋有味。

5. 還有2款配麵小吃：蘇州小籠包&薄荷綠豆湯

蘇州小籠包，店裏的阿姨每天手工現包，皮很薄，一口咬下去會有爆汁的口感，一定要趁熱吃。

薄荷綠豆湯，搭配很特別，裏邊有果乾、冬瓜糖、紅薯乾和話梅等，因為加了熬製的薄荷湯，喝起來很清涼，適合夏天解暑。

一家講着吳語的麵館

老闆講着一口軟糯的吳語，蠻熱情的。去的時候掌勺老師傅剛好休息，便親自給我們下麵吃。三年前來到深圳，因為想念家裏的味道，便有了開店的想法。一跟客人講起家鄉的麵，便會很興奮地講個不停。

+ 1

小店不算大，但勝在收拾得乾淨整潔。75歲以上老人，還有軍人、醫生等，來這裏都可免費吃麵。「這麼大年紀了，能吃是福。」老闆這麼跟我們說到。

虞城蘇式麵館

地址：福田區國際商會大廈A座127（地鐵2/3/11號線福田站1號出口）

營業時間：8:00-22:00

普通小店，環境一般，特別介意環境可勿前往

