深圳南山美食街「南光路」精選14家　麵食/燒臘/雞煲/Cafe/甜品

綠木成蔭，貫穿南山中心地帶，慢悠悠，從桃園一直逛到南油西，這條路上有學校、有公園，還有一條條美食街。

好吃的，南光路。



1. 泰國湯麵專門店：Thaimix泰面

主打泰式風味湯粉的Thaimix泰面開到南山了。

帶有濃厚東南亞風情的〔泰北咖喱雞腿麵〕，是最多人推薦的，帶着椰香的咖喱裹滿面條，雞腿煮的很軟，上面碼了一層炸米粉。

第二招牌則是〔船湯金邊粉〕，牛骨湯底辛口中帶着清甜（也可以選不辣的），三拼了牛腩、牛筋和牛舌，入味十分。

飲品推薦：泰奶&龍眼冰飲。

Thaimix泰面（南山店）

地址：南山區南光路75-7

營業時間：11:30-14:30；17:30-21:00



2. 南山排名第1的豆花：姊妹豆花店

陪伴了深大學子十年的豆花甜品店，從桂廟新村搬到了南光路，依舊是現在深大學生心中的神。

銷量TOP1的芒果芋圓奶凍豆花，堆成小山的頂料，芒果星人見了只想大快朵頤。黃澄澄的賣相，熱帶水果的酸甜，柔嫩的豆花、椰香濃郁的奶凍、Q彈的自制芋圓，沒有花俏的裝飾。下午還有缽缽雞吃。

姊妹豆花

地址：南山區南光路75-11

營業時間：11:00-0:00



3. 限定雞白湯拉麵：HULU麵屋

HULU麵屋的第2家門店，除了三個常規系列的日系拉麵，限定季節才做的雞白湯拉麵，僅在南光店製作。

以雞肉長時間熬成的渾濁湯頭，呈現乳白色，上桌時會打發一層泡沫，能喝出雞肉的鮮甜，濃郁又不會油膩，搭配叉燒、嫩筍和溏心蛋，很好入口，蕎麥麵能掛住不少湯汁。

HULU麵屋（南光店）

地址：南山區南光商務大廈1層3116

營業時間：11:30-14:30；17:00-21:30



4. 日料街上「炸豬扒專門店」：隅日式炸豬扒專門店

現在深圳不多見的「傳統日式炸豬扒專門店」，開在南光路出名的日料一條街上。套餐會搭配味噌湯與米飯，一人食建議直接點，份量很足。

招牌是厚切西冷豬扒，肉中帶油邊，蘸上芝麻咖喱醬才算有滋味。

其他推薦：伊勢滑蛋洋葱煮豬扒、包菜絲。

隅日式炸豬扒專門店

地址：南山區南光路112號繽紛假日豪園E.F棟3008-1

營業時間：11:30-14:00；17:00-22:30



5. 8年川黔燃面小店：川黔風味

主打燃面的川黔小吃店。重油重辣偏乾的燃面的特色，煮好的麵條必須加入靈魂碎米芽菜，上桌後及時拌勻，不然天冷坨得更快。

貴州脆哨燃面和辣子雞燃面最受歡迎，麵條筋道有嚼頭，辣得帶感。

涼拌米豆腐，酸辣開胃，吃起來特別滑嫩。

川黔風味

地址：南山區南光路繽紛假日A棟118-1室

營業時間：8:00-20:00



6. 日式拉麵專門店：贏面

主打日式拉麵專門店。

招牌香辛甘露油拉麵，搭配大塊叉燒、竹筍與溫泉蛋，拌勻後入口辛香濃鬱，麵條筋道。

炸物小吃亦很受食客歡迎，有明太子西葫蘆、蝦蟹奶油派、天婦羅等。

贏面

地址：南山區南光路112號繽紛假日豪園D棟123號

營業時間：12:00-02:00



7. 睡醒去吃brunch：blend咖啡部落

Blend咖啡部落，是深圳主打咖啡+西式早午餐的獨立咖啡館之一。他們家是很多朋友的Brunch啟蒙。

推薦「鮮奶鬆軟熱香餅」搭配香蕉、草莓、藍莓、奶酪，再淋上自制的糖漿，1口水果1口熱香餅。

第二招牌「小怪獸」同樣以熱香餅為基底，搭配更豐富，有炒蛋、培根、香腸、鱈魚條、炒蘑菇、芝麻菜等10多款配料。

blend咖啡部落

地址：南山區海德二道北東華假日公寓2棟101商鋪

營業時間：8:00-18:00



8. 南山排名第2的咖啡店：Cafe Monson

主理人Monson，來自福建，一直希望有家屬於自己的咖啡店。店內菜單以手寫方式呈現，主打「日式烘焙」的手沖咖啡。

無論老客新客，來了都必點他家的「海鹽起司布丁」，玫瑰海鹽+淡奶油，甜度正好，搭配咖啡很適宜。裝修主打日式木製風，淘來的中古桌椅和古董咖啡機，都有着Monson的小心思。

Cafe Monson

地址：南山區海德二道正東名苑2棟A座136商鋪

營業時間：周二至周日 11:00-19:00



9. 深大學子都知道的那間小店：那間小店

聽說以前深大學生社團招新後的第一頓，很多都是在那間小店吃的。招牌菜就是豬肚雞湯，哪怕是68元的小份，也夠2-3人吃。

卡式爐釋放的熱氣讓鍋內熱氣滾燙。沒有藥材味的清淡廣東湯底，喝起來有家的味道。

人多的話，還必須點它家的鐵板漲蛋、鐵板餃，招牌三件套都安排上。

那間小店

地址：南山區南光路67號

營業時間：11:00-14:00；17:00-23:30



10. 南山最好吃的缽缽雞：成都鐘姐缽缽雞

鍾姐在成都開了二十年缽缽雞店，因為女兒遠嫁而來到深圳。一眨眼已經在南油開了8年，店裏生意依舊紅火，常年排在深圳缽缽雞排行榜第一位。葷素都是1元1簽。入門就能看見兩大盆缽缽雞，都按種類捆好，要多少拔多少，等鍾姐過來過芝麻紅油。

鍾姐家的無骨鳳爪最多人推薦，皮糯筋道，每次來必點。雞皮、牛肚、萵筍、土豆等有十幾款串串。覺得辣還可以來碗冰粉。

成都鍾姐缽缽雞

地址：南山區南光路南光商業街10號

營業時間：11:00-23:00



11. 17年，南山最好吃的燒臘：鵝最好（南光店）

南光花園17年老字號，路過透明的燒鵝窗口，看着師傅手起刀落斬件時飛濺的肉汁，忍不住直流口水，不少食客稱它家是南山最好吃的燒鵝之一。

它家燒鵝飯排深圳第3，選擇套餐會搭配老火湯、青菜和秘製酸菜，燒鵝部位隨機，想吃指定部位可以加錢。上莊脂薄肉實，下莊脂厚肉嫩，一般下莊最先售罄。

其他推薦：燒鴨瀨粉、蜜汁叉燒飯、檸檬茶。

鵝最好（南光店）

地址：南山區海德二道南光花園7棟1樓9號商鋪

營業時間：9:00-21:00

* 燒鵝一般晚上7點左右賣完~



12. 私藏20年的東北餃子：孖妹上肉餃子館

開在南光花園樓下餃子館，是老闆娘謝姐和姐妹一起開的店。謝姐是山東淄博人，小店經營20多年，賣的是北方手工水餃。餃子現點現包，牆上貼着菜單，有近30款餡可選，每天光調餡都得4個多小時。

除了常規餡料，謝姐家還有很多北方人熟悉的味道，如芥菜肉、茴香肉、槐花肉、木耳雞蛋等。偶爾還會有些時令野菜、海鮮餡料的。

孖妹上肉餃子館

地址：南山區南光花園7棟7號

營業時間：11:00-22:30



13. 南光路上「11年燒臘餐廳」：海霸燒臘餐廳

在南光花園開了11年燒臘餐廳，除了燒臘，不是「涮鍋水」的濃例湯和蒜蓉時蔬是每條好評都會誇一輪的小細節。在點評網推薦的前三的招牌中，最受歡迎的是豉油雞、燒肉和叉燒了。

入門看見一隻隻紅亮的豉油雞掛在明檔，誘惑力十足。下單現斬，紅彤彤的雞皮，發着油光，入口不綿不柴。淋了豉油雞汁的白飯，實在味美。

海霸燒臘餐廳

地址：南山區海德二道南光花園7棟1樓5號商鋪

營業時間：11:00-20:30



14. 很火的「脆皮雞煲」：清遠貴和緣脆香雞煲（南光店）

在南光開了11年的脆皮雞煲店，在店裏的只有一款走地脆皮雞，雞肉緊實脆香。

入鍋煮10分鐘左右便能開吃，涮煮後的肉無油脂，入口爽脆。鍋底同樣只有1款選擇，新鮮的雞骨斬件，加入五指毛桃、枸杞、蟲草花、黨參等多款藥材熬製，湯底清甜回甘。薑蓉醬每天新鮮調製，還有小米椒醬油。個人喜歡兩款醬料混搭，會更惹味。

清遠貴和緣脆香雞煲（南光店）

地址：南山區創業路南光城市花園A座一層

營業時間：16:00-04:00



* 以上排序不代表排名

