南山美食｜海岸城觀蠔海鮮50+款　帝王蟹3吃　蠔王東星斑賣批發價

深圳南山區海岸城「巨型海鮮市場」，海鮮只賣批發價。



1000㎡超大空間自選海鮮池，50+款海鮮產地直送，明碼標價、做法任選、現點現撈。

50+款生猛海鮮，現點現撈現做，每日特價

觀蠔海鮮，主打平價海鮮+猛火粵菜，是一家適合家庭聚會的海鮮餐廳，店門口是80㎡的全開放式海鮮檔口，50+款生猛海鮮。

全都只賣批發價。從不同海域新鮮配送到店，純海水存養，每個水池都會跟據海鮮品種調節水温和鹽度，保證每一款海鮮都鮮活。

80㎡海鮮池，明碼標價，做法任選

選好撈起的海鮮，經過經驗豐富的粵菜大廚炮製上桌。款款鮮美惹味，搭配經典的猛火熱菜，便是一頓完美的海鮮大餐。

底價吃帝王蟹，198元/斤，一蟹3吃

新鮮生猛的帝王蟹，底價198元/斤（人民幣，下同），可能是深圳最抵吃的價格了，想吃要趁早，去晚了基本就沽清了。標配三吃做法是蒜蓉+避風塘+蒸蛋，也可以根據喜好選擇其他做法。

3種固定做法，盲點不出錯👇👇👇

1. 蒜蓉粉絲蒸蟹腿

新鮮撈起的帝王蟹，師傅細心地剪好蟹腿，鋪上蒜蓉一起清蒸，蟹肉一夾便能脱殼，肉質緊實飽滿，吃起來鮮甜肉嫩。

2. 黃金酥香避風塘蟹身

蟹身是老廣喜愛的避風塘炒，炸蒜、豆豉和有蟹肉的鮮融合，大火猛炒，脆香十足。

3. 嫩滑蟹蓋蒸水蛋

帶膏的蟹殼，淋上絲滑的蛋液，簡單蒸煮出爐，滑嫩入口，淡淡的海水鹹香，滿嘴都是帝王蟹的鮮味。

招牌生猛海鮮，必點9道菜

1. 王牌東星斑，188元/條

「東星東升，步步高升」，一條鮮活的東星斑，是老廣請客的必要的牌面，原汁原味的清蒸做法，鋪上葱絲用熱油潑出香氣，啖啖魚肉的鮮甜滑嫩。喜歡口味豐富點朋友，也可以試下鮮花椒蒸，微微的辣勁很上癮。

2. 避風塘帶膏富貴蝦，128元/隻

大隻厚實的富貴蝦，每隻都有手腕般粗細，過油後埋於炸蒜中翻炒，出鍋酥香，揭開蝦殼是溏心般的蝦膏，柔軟鮮美。

3. 蒜蓉開邊蒸小蚌仔，38元/隻

小蚌仔就是小隻的象拔蚌，光澤透亮的蚌肉，躺在蚌殼中，蒜蓉粉絲清蒸，最能體現蚌仔的脆嫩的口感。

4. 招牌鎮店蠔王，13元/隻，買10送2

來自山東的蠔王，每隻都有手掌大，原味蒸最能吃出蠔肉的鮮甜肥美，還有蒜蓉蒸、蒜蓉烤、高壓鍋、泰式撈汁等多種做法，每一種都能吃到蠔肉不同的鮮美。

5. 油焗奄仔蟹，78元/隻

奄仔蟹是青蟹的一種，又被稱為「處女蟹」或「處子蟹」，指的是尚未交配的母蟹，一般生長在鹹淡水交界處。油焗出鍋，蟹肉鮮美，蟹膏甘香。

6. 奶油焗帶膏羅氏蝦，138元/斤

大隻鮮甜的羅氏蝦，爆香翻炒之後，均勻地裹上奶油濃汁，鹹香濃郁，蝦肉肥美，咬開還能看到飽滿的蝦膏。

7. 金不換炒花甲王，88元/斤

吃海鮮少不了來一盤炒花甲，選用18-20頭的花甲王，比一般花甲個頭都要打。加入貝類的萬能搭子金不換，出爐的花甲王口感彈嫩，融入金不換爆炒的獨特香氣，吃的停不下來。

8. 泰式原味大鮮魷，88元/份

他們家人氣非常高的一道菜，Q彈的鮮魷，出鍋熟度剛剛好，泰汁裏青檸和青桔的香氣，帶出了魷魚的鮮，酸酸辣辣很有東南亞的風味。

9. 芝士焗小青龍，168元/隻

新鮮小青龍裹滿拉絲芝士，高温焗烤後，焦糖化的芝士外殼，鎖住了蝦肉彈嫩，輕輕拉起芝士，蝦肉的鮮嫩和芝士的濃香糅合。

現做生猛粵菜，點菜無壓力👇👇👇

1. 砂鍋鮑魚焗扇雞

新鮮鮑魚和扇雞，搭配秘製醬料香燉在一起，用砂鍋準時炆出，肥碩的鮑魚很好的吸收了誘人的雞汁，雞肉燜至入味有嚼勁。

2. 白蘭地砂鍋鹽焗花螺

花螺與粗海鹽置於砂鍋，烹煮出鍋後，上桌淋上一圈白蘭地，點火炙烤，讓花螺吸收了白蘭地的酒香。

3. 象拔蚌活北極貝雙拼刺身

鮮活的象拔蚌和北極貝，刺身現切也是很多朋友喜愛的吃法，可以根據喜好選擇數量做成刺身拼盤。

簡單蘸上芥末醬油，就能吃到蚌肉和貝肉的鮮。

4. XO醬粉絲蒸勝瓜

勝瓜切段鋪在粉絲上，頂層淋上濃香的XO醬，簡單蒸煮出鍋，便是海鮮大餐中一道標配的熱菜。

5. 還有這些招牌熱菜👇👇👇

堂煮海鮮臘味飯、甘甜青橄欖瘦肉燉海螺、招牌秘製撈汁花甲、黑椒和牛生煎包。

開在海岸城的「海鮮市場」

觀蠔首家門店開在南山海岸城5樓，1000㎡的超大空間，落座寬敞舒適，偏暖色的木質調設計，温馨又舒適。

1000㎡的超大空間，7大包房

這裏還有7個大小不一的包房，最大可容納30人用餐。無論是宴請團建，還是家人朋友小聚，都能在這裏找到適合的空間。

觀蠔海鮮

點評網人均花費：¥146/人

地址：南山區文心五路33號海岸城購物中心5樓

營業時間：

周一至周五 10:30-16:00，17:00-21:00；

周六至周日 10:30-16:00，16:30-21:30

電話：0755-83749504

交通：深圳地鐵2/8/11/13號線後海站D2口

