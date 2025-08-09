深圳南頭古城夜遊　14間酒吧喝精釀/雞尾酒/葡萄酒　逛展覽+小店

月亮出來了，深圳南山區南頭古城的「夜生活」開始了……



南頭古城「夜間模式」開啟

夏夜晚風中的南頭古城，暑氣消散，比白日多了些浪漫和鬆弛。在古城裏四處漫遊，在沿街的店鋪小酌暢聊，或牽着小狗走街串巷，讓緊繃一日的精神也跟着一起散散步。在這裏，開啟了生活的另一種模式。

這幾年古城內開了不少好看又好喝的小酒館，入夜後，推杯換盞的聲音在街頭巷尾響起，就着晚風喝下一杯又一杯的小酒，飲至微醺正好。

南頭古城14家酒館，隨心喝

列好想要打卡的酒館和酒單，帶上你的酒搭子碰杯去。

1. 公路商店

這是公路商店在深圳的第一家直營店，將「隨地大小喝」的氛圍感帶到了深圳。在這裏可以喝到精釀、果啤，也能喝到特調的雞尾酒。店鋪不大，可以更好地拉近社交距離。

當然，你也可以選擇隨意地坐在路邊，享受微醺帶來的鬆弛感。

公路商店

酒吧地址：南頭古城IF工廠一層商鋪106號

營業時間：14:00-次日 01:00



2. M SQUARE COCKTAIL COMPANY

M SQUARE COCKTAIL COMPANY與公路商店相鄰，是一間窗口式酒吧，專注地道的街頭雞尾酒，吧枱邊上有位置，可以坐在此處看着調酒師製作。

如果想要自己上手，這裏也有DIY自助調酒可以體驗一番。

M SQUARE COCKTAIL COMPANY

酒吧地址：南頭古城IF工廠一層商鋪105號

營業時間：16:00-24:00



3. 黑膠房子酒吧

VINYLHOUSE黑膠房子是古城內一處全天開放的早C晚A空間，不僅如此，它是國內首家黑膠主題酒店，將唱片店、酒吧、住宿DJ文化、潮流藝術集於一體。

不同愛好的青年聚於此處，在一次次碰杯聲中，或許也有迸發新的靈感。

黑膠房子酒吧

酒吧地址：南頭古城垣4號（古城東門旁）

營業時間：10:00-02:00



4. 百優精釀Bionic Brew

百優精釀是深圳本土獨立精釀品牌。

主理人是一對跨國夫婦，主理人之一的Joe還有着釀酒師的身份，他將家鄉美國的釀酒技術和深圳本土文化相融，更好地融入到當地。

百優精釀Bionic Brew

酒吧地址：南頭古城中山東街41號

營業時間：周一至周四 16:00-24:00、周五 17:00-次日01:00、

周六 11:00-次日01:00、周日 11:00-24:00



5. 雙拼市場PUTOGETHER

古城西集的小巷裏藏着一家精釀創意小餐館，主打精釀啤酒和烤物的「雙拼市場」。

店鋪離主街有些距離，人們可以在這處安靜的小天地裏開懷暢飲，讓現打精釀的清爽沖去夏日的煩悶。

雙拼市場PUTOGETHER

酒吧地址：南頭古城春景街37號

營業時間：17:30-次日00:30



6. Sip Up西皮葡萄藝術餐廳

Sip Up西皮葡萄藝術餐廳，開在小綠洲旁的獨棟餐酒館，設計如地中海風格的砂岩洞穴。門店內有個恆温酒窖，放置了超百種自然酒和葡萄酒。

本次酒單裏還有無醇起泡酒可選，沒有酒精，但模擬了起泡酒的口感，還蠻有意思的，值得一試。

Sip Up西皮葡萄藝術餐廳

酒吧地址：南頭古城春景街31號（西集小綠洲內）

營業時間：11:00-23:00



7. 吳居Chez ng

「Chez」在法語裏是「在……誰家」的意思，主理人希望大家來到吳居，有種來到朋友家做客的感覺。

選一杯清爽的酒，靠窗而坐，街道上人來人往，頗為熱鬧，而店內亦有温情。

吳居Chez ng

酒吧地址：南頭古城中山東街25-1號

營業時間：11:00-22:00



8. 菁咖啡

隱藏頗深的獨棟咖啡館，一共有三層。自家烘焙的雲南豆手沖是他們的招牌之一，除了咖啡，亦有雞尾酒可選。

在這裏，你可以同時擁有「清醒模式」和「微醺模式」。

菁咖啡

酒吧地址：南頭古城梧桐街20號

營業時間：08:30-21:00



9. 更多酒館

OOKI TABLE

時亦TIMELESS

一和清酒

咕咚酒九

TAYMAN

MOVA



夜間模式的南頭古城，還能怎麼玩?

玩法一：看場展覽

入夜後來南頭古城，可不只是當一個「酒蒙子」，南頭古城還設有展覽，其展覽主要分為常設展和臨時展兩大類。

在奔赴下一個小酒館之前，也不妨走進展廳看看。

玩法二：探尋小店

古城內也隱藏了許多有意思的小店，在彎彎繞繞的小巷之中，探尋的過程如同尋寶，拐進某個路口，或許就能遇見。