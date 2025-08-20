深圳Cafe｜韓國最紅維也納咖啡真好喝？7家咖啡店沖調秘方各不同

泡着奶油頂的維也納咖啡（Viennese coffee）最近在韓國火了起來，被稱作是去韓必喝的咖啡。它究竟有什麼特別？



本期分享7杯在深圳能喝到的維也納咖啡，帶着奶蓋的咖啡，可以作為奶茶的對手了。

什麼是維也納咖啡？

維也納咖啡起源於奧地利，是18世紀維也納馬車伕最喜愛的外帶咖啡，主要構成是：濃厚的鮮奶油+甜甜的巧克力糖漿+濃縮咖啡，因此有「甜品咖啡」的別稱。

第1口先吃奶油，第2口才是咖啡，甜甜的cream融合苦澀的espresso，增添了層次感。飲至過半再攪拌混合。

1. ANNND：雲朵拿鐵

ANNND的雲朵咖啡，便是維也納咖啡，也是本期7杯維也納咖啡中相對特別的一款。鮮牛乳打底，淋上一份帶着豐富油脂的拼配濃縮，而奶油部分則添加了山茶花、白玉蘭提取液進行打發，入口輕盈，花香盈鼻，走清新一卦，真的就像雲朵那般輕飄飄。

ANNND新店，開到華僑城了

從最初的20㎡小店，到如今在深圳擁有4家店，ANNND算是深耕在深圳的本土咖啡品牌了。新店開到了華僑城歡樂時光，和SUPAWHUB共用一個空間，寵物友好。

店名：ANNND（華僑城店）

地址：南山區天鵝湖三期華僑城歡樂時光LG-01

交通：地鐵2號線，僑城北站D出口

營業時間：8:00-20:00



2. A thing coffee：阿叮咖啡

A thing的維也納咖啡，造型上更符合傳統中的「甜品咖啡」。微鹹的鮮奶油上撒了巧克力粉，讓cream多了一些苦澀味，底部的拿鐵絲滑，不甜不膩，恰到好處，因此也成了它家的招牌之一，用店名阿叮來命名。

+ 1

韓國歐尼開的咖啡店

A thing，兩位在深圳6年的韓國女生一起開的咖啡屋，目前在深圳有兩家店，分別在梅林A park公園和民田路，每家門店依舊延續韓式街頭風。

店名：A thing Coffee

地址：（華融大廈店）福田區民田路168號；

（下梅林店）福田區梅麗路9號A PARK公園G層

交通：地鐵9號線，下梅林站A出口

營業時間：8:30-19:30



3. Slrup：維也納拿鐵&甜甜圈拿鐵

在Slurp能分別喝到冷、熱兩種風格的維也納咖啡，也是少見的一家出售熱飲形式維也納咖啡的門店。「維也納拿鐵」帶着焦糖味的鹹奶油，細膩順滑，與拿鐵極為相配。「甜甜圈維也納拿鐵」則是把奶油做成甜甜圈的造型，中心處留有一孔，其餘部分用巧克力粉蓋得嚴嚴實實。

+ 2

開在水貝的獨棟白房子

Slurp噬楽咖啡，開在羅湖水貝，被綠植包圍的獨棟白房子，店名翻譯過來即咖啡杯測中啜吸的意思。店內除了咖啡還供應brunch、烘焙等。

店名：Slurp噬楽咖啡

地址：羅湖區水貝一路109-1號

交通：地鐵7號線，洪湖站D出口

營業時間：9:00-18:00



4. Gird Coffee：維也納冷萃

Grid Coffee以傳統維也納咖啡為靈感，將之運用到了冷萃之上。低温慢萃的耶加冷萃，柔和爽口，細膩奶油如雲朵般覆蓋其上。不用吸管，端杯直飲，層層遞進的Creamy口感，清爽不膩，是夏日冰奶咖新體驗。以豆子原本的巧克力風味代替巧克力糖漿，是這杯咖啡最妙之處。

+ 1

來自北京的精品咖啡品牌

來自北京的精品咖啡品牌Grid Coffee，創立於2022年。關於它，有2個關鍵詞：專注單一產地咖啡、只關心經典基礎款。Grid Coffee希望專業的、有品質的精品咖啡，也能成為隨手可觸的日常。

店名：Grid Coffee

地址：平安金融中心店｜卓悦匯店｜華潤置地大廈店｜深圳壹方城店｜大運天地店



5. moy coffee：抹茶維也納

抹茶維也納，是在經典款基礎上做的創新。奶油內加入抹茶打發，細膩柔順帶着茶的清苦，最後一步則是用抹茶粉代替傳統做法中的巧克力醬，獨有的清新微澀隨着咖啡的香氣在嘴巴里綻放。

潮汕兄妹開的店，南山咖啡人氣榜TOP2

moy coffee，在南山營業的咖啡店，主理人是來自潮汕的兄妹4人，店名是輕鬆愉悦的意思。店內分成上下兩層，還有寵物友好的外擺區域，i人e人都可於此找到舒適區。除了咖啡，還提供意麪，主打不餓肚子喝咖啡。

店名：moy coffee

地址：南山區南油第四工業園區1棟1樓

交通：地鐵11/12號線，南山站C出口

營業時間：周一至周五8:00-18:00；周六日9:00-20:00



6. CUPPA CHILL：維也納咖啡

cuppa的維也納咖啡更加接近韓式口味，清淡的甜奶油，帶了一點兒焦糖香，它家咖啡風味偏淡，加之小杯的份量，喝完整杯也不會膩。

大榕樹下的「社區咖啡店」

家居博主開的社區咖啡店，由一個廢棄花店改造而成。室外區域的綠植加上斑駁朦朧的光影，是充滿生活氣息的愜意舒適。店名藴含的意思是「A cup of chill.用一杯咖啡的時間愉悦生活。」店裏使用&出售的陶瓷杯，由主理人自己設計，小蝸牛LOGO寓意「慢下來」。

店名：CUPPA CHILL CAFE

地址：南山區海德二道3005-5號

交通：地鐵9號線，南山書城站D出口

營業時間：10:00-19:00



7. 石夏茶咖：維也納咖啡

店裏點單推薦TOP1，就是維也納咖啡，香草味微甜的奶油上以巧克力醬點綴成店長六一的樣子，惟妙惟肖，很是出片。

+ 1

白天是茶咖，夜晚是酒館

主打日咖夜酒的「石夏茶咖」，白天是一家咖啡店，入夜後則化身一間小酒館，是石廈人的社區咖啡店。店長六一是隻親人可愛的西摩犬。

店名：石夏茶咖

地址：福田區石廈北街1號

交通：地鐵3/7號線，石廈站A出口

營業時間：10:00-18:00

