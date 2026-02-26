重慶景點10大推介｜洪崖洞／打卡彩虹樓梯／必玩250米高空鞦韆！

重慶景點推介2026｜近年重慶作為中國西部大開發的重要城市，吸引許多旅客前往，從香港出發，搭飛機最快2.5小時就到更是方便！《香港01》「好食玩飛」整合10大必去的重慶景點，除了有歷史名勝古蹟，還有充滿藝術氣息的景點及特色打卡位，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

重慶景點推介【1】洪崖洞——神還原《千與千尋》經典場景

重慶洪崖洞位於嘉陵江畔，是一座樓高11層的傳統吊腳樓建築，也是中國4A級旅遊景區。洪崖洞依山沿崖而建，內有餐廳、酒吧及商店等。古色古香的建築在夜晚亮燈後更會呈現出夢幻復古的夜景，被譽為是現實版的《千與千尋》，可以租借漢服前往盡情打卡！

立即預訂👉🏻洪崖洞漢服租賃📷專屬古風美照拍攝$363

地址：重慶市渝中區朝天門街道嘉陵江濱江路88號

交通：小什字站步行10分鐘



重慶景點推介【2】大足石刻——超過十萬個石刻造像

大足石刻位於大足區，是唐末至宋代的摩崖造像群，於1999年被列入《世界遺產名錄》。大足石刻以佛教為主，擁有多達十萬個石刻造像，當中包括擁有830隻貼金手掌，各持法器的千手觀音，以及保護範圍面積達到7.93公頃的寶頂山摩崖造像，場面十分壯觀！

立即預訂👉🏻 大足石刻🪷門票$66起🎟️

地址：重慶市大足區寶頂鎮

交通：自駕或搭的士前往



重慶景點推介【3】武隆芙蓉洞——世界自然遺產三大洞穴之一

武隆芙蓉洞是世界自然遺產之一，與美國猛瑪洞、法國克拉姆斯洞並稱「世界三大洞穴」。芙蓉洞於120萬年前形成，擁有珊瑚瑤池、石花之王等近30種喀斯特沉積形態，宛如一座地下藝術宮殿。洞穴內還有洞穴科學博物館 ，以及長達1.8公里的遊覽步道！

立即預訂👉🏻 芙蓉洞門票+芙蓉江遊船票⛰️往返$132

地址：重慶市武隆區江口鎮芙蓉江畔

交通：自駕或搭的士前往



重慶景點推介【4】蚩尤九黎城——全球最大苗族建築群

蚩尤九黎城是中國國家4A級風景區級全球最大苗族建築群，展現出九黎部落風情。其中包括世界最多朝門苗族建築景觀的「九道門」、世界最高吊腳樓與四合院建築群的「九黎宮」、以及世界最大石刻柱子的「九黎神柱」。 在每年農曆四月初八，九黎城更會舉辦祭典，融合上刀山、下火海等非遺表演，別具特色！

立即預訂👉🏻 九黎城🛕門票$83起🎟️

地址：重慶市彭水苗族土家族自治縣靛水街道張家壩1組

交通：自駕或搭的士前往



重慶景點推介【5】816工程景區——核原料生產基地遺址

816工程景區位於涪陵區白濤街道，是中國國家4A級景區。816工程景區前身是核原料生產基地，後來開放觀光團進入。816工程景區由20公里長隧道、18個大型洞及130多個導洞、支洞、隧道及豎井組成，鋼構網格像張巨大的金屬蛛網，非常震撼！

立即預訂👉🏻 816工程景區🕳️門票$73🎟️

地址：重慶市涪陵區白濤街道武陵大道26號

交通：自駕或搭的士前往



重慶景點推介【6】雲端之眼觀景台——戶外360°無死角俯瞰城景！

雲端之眼觀景台位於渝中區聯合國際大廈的67至69樓，戶外露台的觀景台更毫無遮擋，可以360°無死角俯瞰重慶森林全景及縱覽兩江四岸風景，包括「立體魔幻」山城及洪崖洞的頂級打卡點！此外，雲端之眼觀景台亦提供攝影打卡與高空漫步的互動體驗。

立即預訂👉🏻 雲端之眼觀景台🗼門票$72🎟️

地址：重慶市渝中區聯合國際大廈67樓

交通：小什字站步行4分鐘



重慶景點推介【7】探索艙·雲端樂園——玻璃懸空步道+高空鞦韆

探索艙·雲端樂園位於重慶來福士水晶連廊，是西南首個城市高空樂園！樂園離地250米，擁有270°環幕「天空之境」觀景台、透明玻璃懸空步道「雲中漫步」以及高空江景鞦韆「雲中飛躍」、沉浸式高空飛行「機械臂MR過山車」等高空觀光與極限體驗，十分刺激！

立即預訂👉🏻 探索艙·雲端樂園🎢門票$136起🎟️

地址：重慶市渝中區朝天門接聖街8號來福士購物中心水晶連廊

交通：小什字站步行8分鐘



重慶景點推介【8】重慶中央公園光環花園城——打卡巨型奇幻森林

重慶中央公園光環花園城由香港置地與招商蛇口攜手打造，是以共生、永續爲核心理念打造的城市生態娛樂購物公園。最具特色是縱跨4層、高20米、超4000米³的奇幻森林「世界樹」，走入森林仿如置身「雙人成行（It Takes Two）」遊戲中！商場另有數碼瀑布、多功能立體運動秀場、開放式街區、餐廳空間等，吃喝玩樂一應俱全！

地址：重慶市渝北區同茂大道236號

交通：中央公園東站步行1分鐘



重慶景點推介【9】彩虹樓梯——多巴胺色彩塗鴉樓梯

彩虹樓梯是重慶著名的網紅打卡景點，隱藏在老舊住宅區內。樓梯約20米高、10米寬，共有50多級以紅、橙、黃、綠、青、藍、紫色鋪設的樓梯，多巴胺的童話色彩風格與旁邊老舊的住宅形成強烈的對比，拍照十分吸睛。

地址：重慶市渝中區枇杷山正街

交通：七星崗站步行10分鐘



重慶景點推介【10】北倉文創街區——打卡重慶最美圖書館+韓系小巷

北倉文創街區位於江北區觀音橋商圈，前身為1950年代的江北紡織廠舊倉庫，後來改建成藝術街區，集圖書館、文創小店、餐廳及創意市集於一身，包括被譽為重慶最美圖書館的「北倉圖書館」，則是由舊倉庫改造的特色公共空間，還有街中各處的塗鴉牆、韓系小巷等都是打卡熱點！

地址：重慶市江北區塔坪55號

交通：觀音橋站步行10分鐘



更多大灣區酒店推薦：

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略