順德旅遊必去歡樂海岸PLUS　20多款玩水項目　最啱親子夏日遊玩

蟬鳴聲聲，端午將至，大家已經按捺不住出遊的熱情，都在計劃去哪玩了~



生活君為大家找到了能吃能玩，還能製造快樂的寶藏地：來順德歡樂海岸PLUS，吃順德美食，刺激多巴胺，打開夏日快樂頻道！

順德歡樂海岸PLUS 開啟夏日遊玩季

順德歡樂海岸PLUS集結了歡樂時光主題公園、瑪雅海灘水公園、曲水灣風情商業街等遊樂景點，佔地約20萬㎡！

這裏還是綜藝《全員加速中》的錄製地，來打卡同款寶藏樂園！穿上鮮豔明亮的衣服，一頭湧進夏日浪潮裏，和快樂撞個滿懷吧！

來這裏吃遍順德美食 大人小孩都Happy

所謂食在廣州，廚出鳳城，被稱為「鳳城」的順德絕對稱得上是美食之都，在順德歡樂海岸PLUS，當然要去品嚐順德美食。

+ 1

這裏坐擁100+餐飲商家，豬肉婆私房菜、順德漁村、順峰山莊、扉悦藝術餐廳……這裏集齊了順德特色和各地風味。街區美食一直營業到晚上，想什麼時候來吃都可以。

順德雙皮奶口口順滑、香味四溢，這是吃貨到順德必吃的美食之一。還有豬肉婆私房菜、順德漁村等各種本地特色美食和小吃讓人垂涎三尺。

兒童歡樂時光

如果是帶孩子的家長，還可以去購物中心逛逛。這裏有孩子們看了都挪不開腳的芬麥兒童成長樂園，顏色是讓人心情愉悦的多巴胺配色，給寶貝拍照特別出片。快樂帶小孩放電的方法這不就來了嘛~

+ 2

這麼大的寶藏樂園，一天實在玩不夠啊~想在樂園多待幾天的朋友，可以選擇入住藍汐假日酒店，度過快樂悠閒的假期時光~

夏日玩水大作戰 瑪雅海灘水公園清涼一夏

吃飽喝足，玩！水！啦！夏天的「瑪雅海灘水公園」太受歡迎啦，五彩繽紛的遊玩設施，點亮了夏日的心情！多巴胺是夏天zui好的入場券~

「瑪雅海灘水公園」佔地足足8萬㎡！這裏集結了20多款全進口玩水主題項目，10000㎡的萬人造浪池、飛躍加勒比、海盜水上過山車、垂直滑道等設施……這架勢，不愧是是大灣區玩水聖地啊！

1. 加勒比海灘&海神山

由各種貝殼珍珠組成的海神山，吸睛度滿分！海神山下就是10000㎡海嘯造浪池，浪花拍打在身上，帶你感受乘風破浪的快感~

2. 飛躍加勒比

讓人心跳加速的「飛躍加勒比」高空索道，是絕對的勇敢者遊戲！在幾十米高空橫穿整個海灘，風從耳邊呼嘯而過，快樂溢滿胸腔~

3. 咔吧超級大水寨

配置400+項噴水設施的大水寨，就像一個水上多巴胺城堡，可以玩出上百種花樣！50米高的巨型水桶裝滿就傾盆而下，夏日興奮值爆表！

4. 垂直滑道

讓小編又愛又怕的垂直滑道，全程80米自由落體式的滑行，驚險！刺激！又上癮！

5. 時光隧道

超長滑梯，不斷迴旋猶如穿越時空，最後滑入其中聽水浪和尖叫的回聲，簡直就是在隧道中探險~

6. 飛魚賽道

馬卡龍配色的飛魚賽道狠狠戳中本多巴胺女孩的心！14米高台，3個坡度，和好友pk速度，好玩值翻倍！

歡樂時光主題公園玩到盡興 多巴胺拍照點超出片

誰能不愛童話般夢幻的遊樂場！來歡樂時光主題公園，就像走入了充滿冒險和魔法的童話世界，滿是色彩斑斕的遊樂設施、可愛夢幻的拍照打卡點、好玩有趣的遊玩項目~

1. 雷神之錘

先挑戰刺激的雷神之錘！240°的超大幅搖擺，最高點能達到32米，在高空中搖晃、旋轉、滑行，體驗失重的刺激感。

2. 加勒比旋風

同樣刺激的還有加勒比旋風，它搭配58米的超高飛行塔，離心速度達53KM/h。適合情侶或挑戰極限的人群參與，也是尖叫聲最多的區域。

3. 碰碰車

小編打卡次數最多的碰碰車也千萬別錯過，坐進小車車裏，彷彿一秒回到童年，快樂的笑聲停不下來，不管玩幾次都覺得不過癮！

4. 「順德眼」摩天輪

最最浪漫的還有入園必打卡的「頂流」明星項目——「順德眼」摩天輪。99米高，36個轎艙。轎艙採用純球形全景艙，除了底部和頂部連接位置，其他部分都是透明顏色。

當摩天輪轉動起來，就能360°縱覽順德歡樂海岸PLUS和順峰山公園美景。白天的摩天輪在藍天白雲下，就像宮崎駿漫畫裏的場景。夜晚的摩天輪有了燈光的映照，有了不一樣的魅力。

聽說跑步分泌的多巴胺僅次於談戀愛，在順德歡樂海岸PLUS玩上一天，分泌的多巴胺遠遠超過談戀愛！如果你也想瞬間收穫快樂，快出發來玩吧！

歡樂時光主題樂園

營業時間：10:00-22：00

瑪雅海灘水公園

營業時間：10:30-22:00



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