珠海好去處景點路線懶人包：香洲區情人路/橫琴2大樂園/4個離島

前陣子趁着阿麗拉珠海東澳島酒店開業，我又去珠海浪了一圈。說來也是「功利」得很，好幾次用「隨心飛」去珠海，就是為了過關去澳門。直到這次，我才有時間好好探索這座花園城市。



作為廣東面積最小的地級市，我覺得珠海和新加坡有些神似——整個城市整潔、乾淨，綠化率高高的。城市和大海貼得很緊，在市區很容易就走到海邊。海濱城市在我這兒，總是能拿到額外加分的。

更難得的是，珠海把風景最好的位置都讓渡給了公共設施。「一帶九灣」這麼優越的地理條件不拿來建高樓，闊氣地造公園、挖沙灘，市民待遇之高，看得我這個外地人特別羨慕！

珠海不大，對遊客而言好玩好逛的地方也很集中，很容易玩過來。第一次來珠海大家可以把重點放在香洲區和橫琴，一天海邊漫步、市區逛逛吃吃，再花一天去橫琴玩個長隆什麼的，3天2晚是打底要的。如果打算待的時間比較久，珠海還有各種離島任君選擇。

珠海酒店怎麼選

看你主要想玩什麼咯。香洲區是珠海老城區，景點集中、食肆遍佈。珠海沒有地鐵，所以以日月貝為座標，選在情侶路沿線都可以。如果打算後續過澳門的，圖省事那就直接選橫琴口岸附近好了，頭牌珠海橫琴凱悦你們都很熟了。

珠海長隆是例外，一天玩下來我真的下樓拿個外賣都挪不動腳，對於樂園我都是強烈建議大家直接選擇樂園酒店的。珠海長隆的官方酒店，我的個人排序是：

企鵝酒店≥飛船＞（水樂園開放的）橫琴灣>馬戲＞迎海。



一個個來，首先是香洲區怎麼玩呢

珠海的城市規劃很超前，你看香洲區就懂了，一條濱海的情侶路，全程28km長，號稱全世界最長的海濱觀光道，囊括了香洲80%的景點。

但是別被勸退哈，情侶路完全沒必要從頭走到尾，中端（海天驛站公園-海濱泳場）就是最最精華的部分。且中端規劃了非常舒適的步行&自行車道，溜達着就都能玩到、看到了。

情侶路中端的重點：

海天驛站公園 - 珠海博物館&珠海規劃展覽館 - 香洲港碼頭 - 野狸島公園 - 香爐灣沙灘 - 珠海漁女 - 景山公園 - 海濱泳場



1. 珠海博物館&珠海規劃展覽館

海天驛站公園和後續的景色有重疊，我覺得可以直接略過，直奔珠海博物館和珠海規劃展覽館。這兩個館的建築是一體的，免預約，可以一同參觀。

+ 6

首先來逛珠海博物館的半邊。珠海博物館有3個固定展廳和3個交流展廳，共有館藏文物15560件（套）。首層設有展出《共同的記憶》和《慶祝珠海經濟特區建立40周年展覽》。二層有常設展「珠海傳統藝文民俗文化」展區，另有書畫展區和陶瓷展區。

「鎮館之寶」有寶鏡灣遺址出土的質樸石網墜、精美水晶玦，外伶仃島採集的漢代「朱師所治」陶片，宋元大海戰時使用的鐵器等等。

珠海博物館的文物質量比不上那些文物大省，但展陳卻是相當好，互動設置清晰，而且審美十分在線。

不在計劃中的珠海規劃展覽館，讓我對珠海這座城市的了解更上億層樓。這裏主要展示了珠海的歷史沿革、生態本底、規劃藍圖、建設重點、各區風采和城市氣質等等，是展現城市形象的重要窗口。來這裏逛一圈，相當於對珠海說：報你身份證號了哦！

而且對珠海的了解更加透徹之後，你會發現再做攻略有如神助！比方說珠海規劃展覽館展示了珠海那些熱門離島的水文和人文，有的海灘寬廣、有的配套齊全、有的航程較近，反正最適合你的小島答案就能脱口而出了。

珠海博物館&珠海規劃展覽館

門票：免費

營業時間：9:00-17:00（周一閉館）



2. 野狸島公園

野狸島是珠海離大陸最近的海島，有橋相連，可以直接開車上島，珠海的地標珠海歌劇院（日月貝），就在島上。

島上修了一條3.5km長的環島路，可以遠眺港珠澳大橋。島上還有四座小山峰，但是高度也就和上海最高峰棋逢對手吧！最高海拔不到70米，從登山步道上可以俯瞰珠海市區及澳門、香港。

野狸島公園

門票：免費

營業時間：全天開放



3. 香爐灣沙灘

情侶路一線有好幾片沙灘，大概是因為有背靠城市陽台這個商業綜合體的優勢，香爐灣是裏面人氣最高的。珠海市區的海沒有特別藍，但沙灘沙質還不錯。

香爐灣是人造沙灘，看珠海規劃展覽館裏的介紹，說香爐灣當初借鑑了巴塞羅那的沙灘治理經驗，確實比較乾淨，可以光腳踩。

而且我必須誇一下香爐灣的配套，沙灘椅、礦泉水通通1元，挖沙玩具都免費租借。在我去過大把海邊沖腳也要收費的城市之後，珠海的這波操作可以說是相當拉好感了。

香爐灣沙灘

門票：免費

營業時間：全天開放



4. 景山公園

香爐灣馬路對面的山上就是景山公園，同樣也是一個可以俯瞰日月貝、情侶路、得月舫、香爐灣等等地標的地方，很推薦大家去。

+ 3

步行上山需要30分鐘左右，不想走可以選擇纜車，纜車上山就只要5分鐘。

下山有三種方式，步行、纜車或者滑道。很多人就是衝着滑道來的景山公園，聽說節假日排隊經常要超過1個鐘頭，但是真的超好玩！速度很快、過彎尤其刺激，我覺得是上海迪士尼小矮人礦車的平替。如果湊個日落的時候來不就是現實版的落日飛車？

人實在多的話步行下山也很快，而且景山公園的步道修得非常齊整，一路有休息和飲水的地方，座位甚至都有配無線充電，體驗很好。

景山公園

門票：纜車單程35元，纜車+滑道80元（人民幣，下同）

營業時間：全天開放



5. 珠海漁女

我去的時候是明顯的淡季，天氣再熱香爐灣大概率是會被擠爆的。那就再往南邊走一走吧，你能看到珠海的另一個地標，身披漁網、手捧珍珠的「珠海漁女」，並且還有兩個海濱浴場，人也會少很多。

珠海漁女

門票：免費

營業時間：全天開放



沿情侶路一線，可以步行，最推薦是騎車，如果天氣不想動彈，其實還有一種懶人玩法——坐觀光巴士。

珠海目前有3條觀光巴士，浪漫香洲觀光線、情侶路觀光南線、橫琴長隆觀光線，前面兩條可以互相串着玩，觀光巴士是30元/24h內無限次乘坐的，第一次去珠海最值得玩的景點已經全覆蓋了。

再來是橫琴

除了過澳門，絕大部分人去橫琴都是衝着長隆去的吧？2座樂園、5個官方酒店、2場大秀，玩個3天2晚是最基本的。

兩個王牌樂園怎麼玩

1. 海洋王國

「海洋王國」是全球最大的海洋主題公園，很厲害的哦，什麼鯨鯊、白鯨、灰海豚、企鵝、海象、北極熊啦，這些在南北極沒看見的動物，都來珠海長隆安家了。場館、設施和表演非常豐富，想一天看完，要做好日行2萬步的心理準備。

樂園裏有好幾個以海洋/極地動物命名的場館，我來劃重點。鯨鯊館是王炸，光健力士世界紀錄就破了五項。我只是看着鯨鯊游來游去就覺得無比治癒，海洋生物真是神奇。

企鵝館、北極熊館都很有意思，我運氣好，正好看到北極熊一連跳了好幾次水，還有體力再逛海豚館、海牛館、海象島。

+ 5

如果你以為海洋王國只是一個水族館，那就錯了，它還有不少大型遊樂設施，都是一票通玩的。我最喜歡兩個過山車，鸚鵡過山車和冰川過山車，它們倆也是人氣最高的。海洋王國裏面項目有很多，而且刺激和温和的都有，完全不輸專業的遊樂園！

還有好幾場演出，我覺得是值得掐表去看的，每天的活動以園區當天公布為準。需要注意的是，熱門演出提前30分鐘排隊進場是基本操作，記得提前預留好時間。

路線我是這麼安排的：

鯨鯊館→鸚鵡過山車→海牛館→雨林升降塔→中華白海豚→海豚島→超級激流→海獅港灣→海象島→企鵝館→北極熊館→冰川過山車



如果喜歡拍照，開園第一時間衝最出片的鯨鯊館，幾乎就是隨便拍，回過頭來再逛展館。如果喜歡玩項目，那就先熱門項目給排了，上午相對來說排隊都不會太兇。

海洋王國

營業時間：10:00-20:00（酒店住客提前1小時入園）



2. 飛船樂園

飛船樂園開園即爆火，這同樣是一個包括海洋動物展館、遊玩設施、節目演出的綜合性樂園。而且飛船樂園全在室內，更適合常年氣温不低的珠三角，玩起來也不受天氣影響。

一樓是動物展示區，含少量遊玩項目；二樓是遊玩區，項目整體的刺激性比海洋王國要低很多。

+ 2

飛船樂園的動物展館面積上要比海洋王國小，但是它有虎鯨！每天兩場的虎鯨科普秀一定要看，這麼大的個頭，但是萌得我心都要碎了！

二層的遊玩區是人氣擔當，飛船樂園一共3大劇、17項遊玩設施。5D影院《百慕大歷險》必玩，我的二刷項目。很多娃超愛的《深海潛艇》也是出片勝地，能看到好多海底的魚。飛船樂園就不用路線規劃了，上下兩層，動線很清晰。

飛船樂園

營業時間：10:00-19:00（酒店住客提前1小時入園）



珠海長隆兩場演藝都值得看嗎

珠海長隆兩場大秀，我更推薦《長隆秀》，場面更宏大、節目更重磅。但是我個人覺得，看過廣州長隆的《國際大馬戲》，那麼《長隆秀》可看可不看，部分節目在形式上有些相似。

相比《長隆秀》，《卡卡虎奇遇記》主打童趣風格，互動環節很多，也更適合小童來看。

珠海長隆酒店怎麼選

我的個人排序是企鵝酒店≥飛船＞橫琴灣＞馬戲＞迎海，酒店和樂園之間都有免費接駁車。

珠海長隆酒店選擇建議：企鵝酒店≥飛船＞橫琴灣＞馬戲＞迎海，酒店住客享有額外權益。（嬉遊旅行指南）

酒店住客享有額外權益，我直接貼圖了。

最後來安利一下珠海的海島遊

珠海除了是廣東面積最小的地級市，海島也是最多的，周末有閒情逸致，甚至還能和朋友相約去跳個島。

香洲港是珠海市區前往離島的主要客運碼頭，橫琴也可以在橫琴客運碼頭上船。橫琴客運碼頭會更靠近機場，但是船次沒有香洲港多。

每天的船次和票價，大家可以提前在可以通過公眾號「香洲港」或者「橫琴客運碼頭」進行查看，熱門出行日期一定要提前訂票。船票和火車票一樣，也是可以免費改期的，很人性化。

+ 2

珠海轄內有147個海島，其中135個都是無人島，入門級、最常去的「四大天王」分別是桂山島、東澳島、萬山島、外伶仃島。按照他們各自的特點，大家可以根據自己的需求選島。

帶娃度假：桂山島=東澳島>外伶仃島>萬山島

純躺度假：東澳島>桂山島>外伶仃島>萬山島

海水質量：外伶仃島>萬山島>東澳島=桂山島



不過哪怕是離大陸比較近的東澳和桂山，海水也比珠海市區看到的要漂亮太多了。

1. 東澳島

怕麻煩那就選東澳島咯，有好幾家靠譜的酒店可選，然後還有4條觀光車，覆蓋島上所有大小景點。

最推薦大家坐3號線，直接坐到終點站森林棧道，然後走到島上最高點的蜜月閣俯瞰全島，然後回程往回走就可以了。但是東澳島上的景點對我來說都有些乏善可陳，最推薦大家的還是找家酒店趟過周末吧。

2. 桂山島

桂山島不大，景點就更是集中，主要就是文天祥紀念公園、桂山艦紀念公園這兩個人文景點，以及西海岸這一側靠海的景觀路。

最推薦大家去走一下桂山水庫到七灣這段濱海的步道，海藍水清，真的還蠻美的。然後桂山島可過夜也可以當天往返，如果選早上的船次上島，大概能玩5個小時。

3. 外伶仃島

外伶仃島就是「惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裏嘆零丁」裏文天祥寫的那個地方，這個小島我也蠻喜歡的。相比東澳島，外伶仃島會玩得更加戶外。

島上規劃了好幾條徒步路線，繞山一周大概需要3-4小時，當你登上主峰伶仃峰，是可以看到香港島的。如果對自己的體力沒自信，也可以坐觀光車+徒步，觀瀾小徑這段沿海路還是很推薦大家走一下的。

劃重點，想看島上日出的話，島上是有日出專線的，需要提前到島上的遊客中心預約。

4. 廟灣島

更高階的玩家會選擇更遠、開發程度更低的海島，冷門小島裏還有廟灣島這個熱門。

海水是毫無疑問的漂亮，天氣晴朗的時候呈現出透明的果凍海效果，但是她的優點和缺點一樣突出，那就是島上沒什麼配套，主要就是看風景咯。

按照香洲1天、橫琴1天來算，珠海就需要帶上3天2晚了，再加上離島這些「拓展包」，那珠海可玩的就更多了。想好了，下次去澳門之前還想再留給珠海更多時間！

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】