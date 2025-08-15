佛山21萬呎室內遊樂場開放　運動/電玩/卡丁車/波波池100+種娛樂

周末還宅家裏躺平？NO！NO！NO！打工人快速去除班味，能量「超充」看這裏！佛山遊玩寶地大板牙主題樂園，玩法再次全新升級！從親子遛娃到潮人玩樂，今天一站式體驗GET。



佔地20000+平米超大型潮流主題樂園打卡攻略大公開，玩上一天不想走，等你解鎖四大超好玩區域：親子兒童城、潮玩運動館、刺激競技區、超燃電玩區，解鎖100+種新奇娛樂體驗，周末玩樂從此可以更加chill，為你解鎖玩樂的無限種可能。

大板牙主題樂園升級 20000+平米多元社交空間·潮出圈

要說到社畜的解壓天堂，小孩的撒歡聖地，學生黨的摸魚天地……「大板牙主題樂園」必須擁有姓名！佔地超過20000m²，不管是好友聚會還是情侶約會，這裏都能滿足你！聽說今年周年慶還做了大大大升級，今天搶先劇透看看升級亮點！

1. 4大區域，超100款玩樂項目

大板牙全新升級後，對於愛玩的大小朋友來說，高顏值的環境或許只是一個的小小優點。藏在4大區域內，100+款創新玩樂項目，才是我們待了一整天都捨不得走的理由！

+ 11

潮玩運動館、刺激競技區、超燃電玩城、親子兒童城，超大的遊戲空間，高顏值、強創意、花樣多的潮玩空間，集運動、減壓、競技、社交於一體，上百種項目一次全get！不開玩笑，這何止升級，簡直是Next level了。

2. 全時段開放，來了都不想走

大板牙營業時間從早上10:00一直至晚上21:00，待機時間超長～

無論是職場淡人還是社恐i人，這裏都會令我們打開封印，秒變Game King or Queen，小心一不小心玩到不想走哦！

TIPS：除寒暑假和國家法定節假日外，兒童城每逢周一閉園，進行場館清潔消毒，造成不便，敬請諒解！



打卡必玩——潮玩運動館 拿好攻略，輕鬆get潮人玩樂

辛苦工作了一周，是時候給身心放個假了，我推薦來「大板牙主題樂園」必打卡的潮玩運動館！場館主打輕運動項目，平時不知道去哪兒放鬆聚會團建，來這準沒錯！

1. 遊樂mix運動·雙重感官互動體驗

像人機互動的棒球、足球、籃球、網球，將遊樂和體育相結合，一邊玩遊戲，一邊消耗卡路里，這是甚麼快樂星球啊，我已經忍不住在嘴角上揚了。

+ 3

運動場館內怎麼少得了保齡球、拳擊等妥妥的解壓神器，N種運動刺激開玩，再也不用擔心沒地方可以消遣了。

2. 裝備設施超齊全，輕鬆找到樂趣

點擊看潮玩運動館裏各項潮玩運動項目👇👇👇

+ 5

①麻將

除了各種運動，也有至愛的國粹藝術——麻將！放鬆解壓，麻將必須得安排上！「東南西北整番幾檔，打夠十二圈」BGM響起，清一色、十三幺……叫甚麼來甚麼，想輸都難！

②實彈射擊

「解壓必備」的實彈射擊項目，在這裏你可以和友友們來一場實戰競技，親測超容易得心應手，保證你玩一次就不想走！

③桌球

姿勢擺好，瞄準推杆，舒適順滑的手感絕對能激發你「一杆掃天下」的潛能，一套動作行雲流水，一氣呵成！整個過程解壓又過癮，枱球桌上撞一撞，煩惱都統統拋到九霄雲外了~

④射箭

左持弓右拉弦，瞄準靶心，「嗖」一箭射出，看着箭穿靶心。在手臂一來一回中，盡情享受拉弓減壓的快樂，以及每一次的中靶都會帶來滿滿的成就感。

3. 館內項目一票通玩·性價比拉滿

除了大家喜歡的麻將、枱球、射擊等等項目，運動館內選擇豐富，可以滿足不同玩家的遊戲體驗。重點是館內超多玩樂項目一票制通玩，好評指數五顆星！

更有好玩三大區域別錯過 電玩城×親子兒童城×競技區

1. 電玩城：一次性玩超50款電玩項目

大板牙的電玩城區域佔地1700㎡空間，分為動感音樂區、模擬賽車區、復古街機區……這裏還有50+項電玩項目，休閒類、運動類、競技類統統都囊括，大小朋友都能在這找到樂趣！

+ 6

無論在狂野飆車還是極速狂飆，你都可以選上一台心儀戰車，摸上方向盤，成為秋名山車神！多款地圖模擬真實路況，超震撼的音響效果體驗，全方位感受速度與激情！

除了賽車以外，還有極速摩托，車身可以隨意搖擺，飆車技的時候到了！還能和朋友一起還能聯機比賽，真正來一場車技對決，下一代車神就是你！

2. 親子兒童城：周末遛娃再也不用愁

沒有小朋友能拒絕這個兒童城！寬敞的空間，還有各種好玩的探險區域和波波池，色彩繽紛、造型各異、玩法不一，彷彿從一個童話世界奔向另一個仙境，吸娃力簡直滿分！

+ 3

考驗身體協調的蹦牀、邊學邊玩的手工益智課程……這裏的兒童玩樂項目根本數不過來，款款都精彩好玩，就等你們去實地發掘啦～

除此之外，周末還有限定的小課程上線，讓孩子們邊玩邊學。快帶着寶貝們來大板牙，在老師引導下完成課程，不僅可以收穫滿滿的成就感，還能認識新朋友哦！

3. 還有漫遊時空飛行館、卡丁車＆碰碰車

點擊看漫遊時空飛行館、卡丁車＆碰碰車各項目👇👇👇

+ 3

①漫遊時空飛行館

在漫遊時空飛行館裏，還能160度沉浸式體驗裸眼7D效果，火車軌道式動感座椅，作出墜落、搖晃、飛行等動作，配合真實的鼓風、噴水等特效，提供真實、刺激的飛行體驗，在魔幻的異星球穿越、探險！全感官刺激滿分！

②卡丁車

沒想到吧，在大板牙裏也能實現卡丁車車手夢！落座卡丁車動動小手把準方向盤，走起！一腳油門到底，瞬間加速的推背感，縱情馳騁簡直不要太刺激。加速、過彎、漂移，即刻上演一場速度與激情，盡情享受這份飛馳的快感~

③碰碰車

碰碰車是大小朋友都愛玩的項目，緊握手柄腳下油門一踩到底，車輛在旋轉碰撞間只剩下快樂！在碰撞中釋放激情、享受快樂～

大板牙真的把我們愛玩的都想到啦，佔據了時代愛車匯3樓整整一層20000+㎡的超大空間，由4大區域組成，玩樂之餘，這裏還有超市、餐廳等休息區域，打造多元創新的社交空間。

不僅可以約上三五好友一同來共度周末，也適合公司團建。假期要是不知道去哪玩，這裏會是一個新選擇。

店鋪訊息：大板牙主題樂園

店鋪地址：佛山市南海區海八路西路時代愛車匯三層

營業時間：10:00-21:00（兒童城周一閉館清潔消毒）



【本文獲「佛山吃喝玩樂蒲」授權轉載，微信公眾號：pu0757】