深圳美食｜南京特色雞鳴湯包皮薄爆汁每桌必點　蟹黃湯包醇香甜糯

今天去吃南京的雞鳴湯包。



關於這家店，網友這樣說：

「作為南京人，在深圳發現了原汁原味的雞鳴湯包」

「能吃出來是手工現包，皮很薄，湯汁也足」

「老闆是地道南京人」

「中午來吃要排隊，不過值得等一等」



寧可人等湯包，不可包子等人

自從南京旅遊回來，就心心念念那一口雞鳴湯包——1958年誕生於南京老字號雞鳴酒家的傳統小吃，因此得名。寶安上川的這家雞鳴湯包，很多朋友都說是地道的南京味。

「寧可人等湯包，不可湯包等人」是吃湯包的要義，客人點了現包現蒸，為了口感，誰來都得等等。

湯包要倒扣蒸，才能鎖住湯汁

雞鳴湯包都是倒扣在蒸籠上的，因為褶子朝下蒸的話，更能鎖住包子餡料裏的湯汁，吃起來汁水更充盈。

南京甜口湯包餡，先開天窗，再喝湯

正宗的雞鳴湯包，餡料是偏甜口的，「先開天窗，再喝湯」，是雞鳴湯包的經典吃法，頂部戳開一個小洞，把湯汁吸入口中，再一口吃下包子。不喜甜口的朋友可以蘸點醋，這樣吃起就沒有這麼膩了。

3款招牌湯包，到店必點👇👇👇

1. 招牌雞鳴湯包，每桌必點

招牌的經典餡料，純肉內餡，咬開是充盈的湯汁。以前餡料會更甜，後來老闆調整了味型，更適配廣東的口味。

2. 蟹黃湯包，一屜醇鮮甜糯

餡料裏融入新鮮的蟹黃，入口醇香甜糯，湯汁口味調的很好，平衡了整體的的鮮味。還可以搭配一點自家做的辣椒油，吃起來更有風味。

3. 薺菜湯包，三月三，薺菜賽靈丹

金陵一帶有「三月三，薺菜賽靈丹」的說法說，每到此時人們都會採摘薺菜，用來配製各種食材。出爐的湯包咬開是薺菜清香，搭配豬肉的揉制的餡料，唇齒間是咬春的氣息。

來深圳快30年了，把南京老家的小吃帶過來

老闆娘盧姐是地道的南京人，1998年來深工作，退休後和丈夫孔哥開了這家湯包店，把老家的口味帶到了深圳。盧姐負責包各款湯包，孔哥負責製作各款小吃，兩人分工得當，忙碌而有序的支撐起整個後廚。

+ 2

1. 金牌鴨血粉絲

一屜湯包，一碗鴨血粉絲湯，是熟客日常的搭配。他們家的粉絲，是孔哥從南京老家帶過來的，晶瑩剔透，條條分明。鴨雜分量給得很足，鮮味滿滿。

2. 手工大燒賣

個大飽滿的燒賣，外皮也是孔哥特意從老家帶來的，口感很紮實，把餡料包裹的很好。糯米餡料趁熱吃，咬開是吸滿醬汁的梅肉，油潤鹹香。

3. 雞絲餛飩

一碗小混沌，也是南京老鄉的小日常，淡淡的肉湯底，湯汁掛滿了小巧的餛飩，內餡個個都很飽滿。

4. 冰鎮酒釀

酒釀塊緊實成團，吃起來有淡淡的桂花香氣，細嚼後酒香在口中迴盪。

開在寶安上川地鐵站，南京老鄉都來吃

小店開在上川地鐵站附近，開店3年來，孔哥一直從老家進貨，是為了保存這口家鄉味。每天店裏都會有南京老鄉來光顧，孔哥和盧姐都會親切的用南京話和他們交談。

吃飯時間的時候，店裏可能還要排隊等號，所以如果想來嚐嚐的朋友，記得要耐住性子，不要浮躁。

雞鳴湯包

點評網人均：¥34

地址：寶安區新安四路216號鋪之一

交通：地鐵12號線上川站F1口500m

營業時間：09:00-21:00

TIPS：

1. 普通小店，環境一般，不必抱着過高期望專程前往

2. 湯包現點現蒸，下單後須等待15分鐘以上才能上桌

3. 午市及晚市高峰期，可能會出現長時間排隊等候情況

