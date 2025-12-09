深圳南山網紅純手工包子鋪日做千個　爆汁天津鮮肉灌湯包只售¥1.5

最近很火的「板橋巷包子鋪」，我們去了。



凌晨2點開門揉麵，一天要包1000+個包子

今天這期可能是我們介紹最特別的一家小店。月前，一家樸實的包子鋪在各媒體的報道下，火出了圈，這家位於南山板橋巷的包子鋪，我們去了。

+ 2

上午11點，忙完了早高峰，沈叔又開始揉麵，包包子，交談中得知，叔叔一天要做超過1000個包子，老闆娘說最近火了，怕來的人買不到，就得一直不停地做，現在開門的時間也更早了，每天凌晨2點就開門，直到晚上9點才關門。

不用壓麵機，純手揉

和麵、揉麵、包包子，叔叔弓背和麵的身影，就是從這個畫面在網上開始被廣為流傳的，但其實，這件事已經堅持了20多年了。

包子均價¥1.5，聽勸，新的價目表貼上了

此前在官媒報道的文章裏，有網友建議老闆女兒在蒸包子的台子貼上價目表，我們這次來已經發現貼上了。

+ 2

店裏供應10種包子和饅頭，售價1元（人民幣，下同）起。

鮮肉湯包/1.5元

酸辣雪菜包/1.5元

玫瑰豆沙包/1.5元

蜂蜜蓮蓉包/1.5元

芝麻花生包/1.5元



座標：南山板橋巷，開了20多年

走到板橋巷，路過大榕樹，不遠處就是沈氏夫婦的包子鋪了，一家子來自湖北荊州，正好撞見他們吃午飯，吃的是熱乾麵。04年，沈氏夫婦從湖北來到深圳，開了這個包子鋪，從一開始5毛錢一個，小小的包子讓他們在深圳安了家。

+ 2

最近的爆火，他們一家也沒有打算開外賣和快遞的打算，也不會考慮擴大店面和招人。我們也問了叔叔為什麼不考慮換機器揉麵，叔叔說：店裏太小放不下機器，自己也揉了20年習慣了，機器揉的面沒有他自己揉的口感好……

就是這樣一家「很笨」的小店，可能味道不是最好的，但總能被真誠直戳人心，我們記錄過很多這樣的小店，就算沒有爆火，他們也一樣發着光。

正宗天津灌湯包

地址：深圳南山區大板橋巷30號

營業時間：3:50-21:30



TIPS：

1. 樸實小店，不必特意前往，請不要過多打擾店主。

2. 營業時間來自老闆女兒的社交賬號訊息，可能每日會有變動。

3. 小店不開設外賣，所有包子都是叔叔自己做的，產能有限可能會有售空的情況，請多理解。

