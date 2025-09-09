中山商場7大推介｜坐摩天輪+打保齡球+有盒馬超市　食玩買一條龍

中山商場｜自深中通道開通後，中山亦成為部分港人的北上之選，而區內各大商場不僅連接直通巴及提供免費泊車，更集結全球品牌與地道美食！《香港01》好食玩飛記者整合中山7大必逛商場，從新地標富逸城TopPark、開設首間盒馬鮮生的石岐萬象匯、到摩天輪夜景興中廣場，跟著這篇文章就能輕鬆一站食玩買！



中山商場【1】富逸城TopPark——2024年開業最新地標

富逸城TopPark於2024年開業，總面積達18萬平方米，毗鄰天奕星河COCO City，開幕不久就成為中山新地標。

商場匯集逾200個國際及內地品牌，有品類齊全的永旺超市、覔書店、MLB、NIKE KICKS LOUNGE等。餐廳種類琳瑯滿目，有中山首間金光鴿王、中山首間the Roll'ING瑞士卷專門店、川菜首秀及其他常見品牌如大榕樹下順德菜、同仁四季椰子雞火鍋、太二酸菜魚、八合里牛肉火鍋、慫火鍋廠等。

娛樂設施方面，有富逸影城CINITY、Meland Club室內樂園、魅KTV及星際傳奇，而6樓更擁有佔地1000平方米的星空樂園及免費戶外兒童遊樂區，大人小朋友都啱玩！從香港出發交通方便，可選擇深港榮利直通巴士或中旅巴士直達。自駕人士只需申請商場會員，即可享受4小時免費泊車優惠，輕鬆暢玩一天。

富逸城TopPark

地址：中山市火炬開發區孫文東路686號

營業時間：周一至五：10:00 - 22:00／周六及日：10:00 - 22:30

交通：深港榮利直通巴、中旅巴士直達（車程約2.5至3小時）

公交：B2路, B13路, B17路, B23路, B27路, B30路（富逸城站）



中山商場【2】天奕星河COCO City——奶油蝦沾麵＋livehouse特色餐廳

在富逸城不遠的位置就有星河COCO City，佔地15.2萬平方米，不但有少見的特色餐廳，網民亦推介商場為美容放鬆的好地方，其中有以奶油蝦沾麵聞名的富士山55拉麵沾麵專門店、氣氛澎湃的livehouse響朵、以新鮮芥末配燒肉為主的山葵說等，也有中醫館開設的茶飲店「陸藜．開了個方子」，可以養生！除了多元化的食肆，場內也有近10間SPA，亦有博納院線影城、極限主場等娛樂設施，放低平日上班上學的疲勞。

天奕星河COCO City

地址：中山市東區中山六路1號

營業時間：周日至四：10:00-22:00／周五及六：10:00-22:30

交通：環島中港通



中山商場【3】石岐萬象匯——中山首間盒馬鮮生+一折零食日用品

中山萬象匯開業數年，便以多個引人注目的品牌打響名堂，成為不少港人到中山石岐時必逛商場。商場佔地12萬平方米，引進超過200個品牌，其中有中山首間盒馬鮮生、首間POP MART、首間湊湊火鍋、及一折零食日用品超市嗨特購等。另外不乏遊樂好去處，例如兒童遊樂園「嗨貝天地」、綜合運動潮玩館「大漁玩家」（提供保齡球、射箭及VR體驗），還有貓奴必訪的「超能貓空間」，集購物、娛樂與美食於一體！

石岐萬象匯

地址：中山市石岐街道孫文東路28號

營業時間：周一至周四及周日10:00-22:00、周五及周六10:00-22:30

交通：永東直巴直達（完美金鷹廣場石岐站）

公交：B11路、002路、050路、032路（完美金鷹·假日廣場／金鷹廣場／中山學院西門下車）



中山商場【4】中山華發商都

中山華發商都坐落中山石岐區核心地段，集國際時尚、美妝護膚與多元美食於一體，其室內外巨型螢幕已成為粉絲應援熱門地，曾全天播放王鶴棣、宋亞軒等明星生日宣傳，更定期舉辦電影推廣及音樂演出活動。場內品牌約有100個，其中食肆有自然壹品椰子雞、蟹太胖、南里奧nanlio、煲仔正等。另外也有無印良品、Apple專營店等。

中山華發商都場內品牌約有100個，其中食肆有自然壹品椰子雞、蟹太胖、南里奧nanlio、煲仔正等。另外也有無印良品、Apple專營店等。（小紅書@小颖啊）

中山華發商都

地址：中山市石岐街道中山二路3號

營業時間：10:00-22:00

交通：公交B10路、B16路、B26路、K01路、012路、005路、008路、009路、016路、017路、021路、024路、047路、048路、077路

停車場：泊車每小時￥5，自駕導航「中山華發商都A門」



中山商場【5】東區利和廣場——中山第一高雙子塔

中山利和廣場坐落於中山核心地段，其北門設有環島中港通跨境巴士站，提供往返香港與中山的服務。作為開業超過10年的商場，它擁有中山第一高209米的雙子塔、首個空中直升機停機坪及空中泳池等特色設施。商場佔地13萬平方米，匯集國際品牌商店、IMAX影院及餐飲，並定期舉辦市集活動。場內美食雲集， 有中山首店螞蟻洞首爾烤肉、泰花園泰國菜館、錢攤攤貴州酸湯火鍋、GiGi LUCKY生乳水果舒芙蕾和Holiland好利來蛋糕店等必訪食肆。

利和廣場

地址：中山市東區街道中山三路16號

營業時間：10:00-22:00

交通：環島中港通直達



中山商場【6】興中廣場——108米高幻彩摩天輪

興中廣場具南洋風格特色，毗鄰孫文西路步行街、岐江橋等熱門景點，亦距離深中通道不遠，僅需約半小時車程。場內有高達108米的幻彩摩天輪，約等同32層樓，可俯瞰整個城區美景，吸引不少本地人專程前往。近年商場在戶外空間推出夜市，匯聚各式美食、飲品店與酒吧，氣氛熱鬧！

興中廣場

地址：中山市石岐街道鳳鳴路3號

營業時間：10:00-22:30

交通：公交001路、010路、010路夜、209路、K13路、悦享中山休閒觀光旅遊線路



中山商場【7】大信新都匯——近距離接觸60種小動物

大信新都匯屬於中山老牌商場，開業已超過20年，憑著多樣化的商店種類，依然吸引不少人到訪。必逛亮點是米果動物城，大家可以近距離接觸60多種小動物，包括羊駝、馬、羊、狐獴、小香豬、梅花鹿、浣熊和藍孔雀等。食肆方面，也有臻享無招牌鐵鍋牛蛙、婆婆那輩的酸菜魚、啫火啫啫煲、老碗麵、李珍牛牛骨牛雜煲、冠菌自助火鍋等。

大信新都匯

地址：中山市石岐街道大信南路1-3號

營業時間：10:00-21:15

交通：深港榮利直通巴、中旅直達

公交B25路、B19路、035路、005路、003路、201路、021路、032路、209路、018路



