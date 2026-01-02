深圳美食10間靚湯鋪：廣東燉湯蓮藕湯鴨雜湯　外省胡辣湯鹽子雞湯

廣東人，古希臘掌管喝湯的神。天冷要喝，天熱也要喝。喝湯是中國人刻在DNA裏的動作，瓦罐湯、蓮藕湯、羊湯、鴨雜湯……



本期整理深圳10家湯店，分享給你。

1. 吳川瓦缸湯

龍華區白石龍村的吳川瓦缸燉品店，已經開了19年，粗陶特製的大瓦缸，炭火入缸，每天現煨。缸內有多層鐵架，每天燉兩次，上午、下午分別一次。

經典的「五指毛桃燉老雞」，每家每戶都少不了，他們家的也不錯。五指毛桃燉煮1小時，調味偏淡，但椰香味很足。

吳川品記瓦缸燉品店

地址：深圳龍華區白石龍一區藍牌44棟

營業時間：12:00-22:00



2. 潮汕蓮藕湯

宏記蓮藕湯以前開在東樂花園，以一碗蓮藕湯出名，後來搬到了水庫新村裏，生意還是一樣好。店不大，是街坊鄰居的小食堂。

來這吃飯，首點一份豬雜蓮藕湯米粉。豬雜滿滿地鋪在湯粉上，藕湯鮮甜，蓮藕燉得粉糯拉絲，一口湯、一口粉，還能再蘸點普寧梅子汁提味。

宏記蓮藕湯

地址：羅湖區愛國路3013號水庫新村265棟

營業時間：11:00-15:00、17:30-21:30



3. 和慶羊湯大餅

開在上梅林的「和慶羊湯大餅」，主打地道的慶陽羊湯，把羊肉、羊雜切片擱置一邊放涼，有客人點單時，再把肉片放進碗裏，澆上鍋中沸騰的湯。

湯是可以一直免費續的，大餅也是免費配的，一口大餅，一口羊湯，吸收了湯汁的大餅，嚼勁剛好。

和慶羊湯大餅

地址：福田區梅林梅華東路旭飛華安圓首層116號

營業時間：10:00-14:300、16:30-22:00



4. 寶安老牌燉湯+腸粉

寶安老牌燉湯小店，開在居民樓下，24小時營業，開了十年。老闆是揭西人，只賣燉湯和腸粉。

賣得最好的是椰子燉雞湯、涼瓜排骨湯、瑤柱吊瓜排骨。

德記源發燉湯

地址：寶安區建安一路260號五金樓安華樓110

營業時間：全天營業



5. 廣西五黑養生湯

胖明開新店了，不賣螺螄粉了。新店8桂，主廚來自廣西桂平，主打兩大系列，經典廣西菜和不正宗的創意廣西菜。

廣西五黑養生湯，以手沖壺造型上桌，河池烏雞加巴馬黑豆、黑棗、熟地、何首烏等食材燉煮，湯色烏黑，料材香濃。

8桂．廣西菜

地址：寶安區前海壹方城4樓（電影院隔壁）

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00



6. 潮汕鴨雜湯

福田村文化廣場對面的「潮汕胖嫂」，是開了30年的潮汕大排檔，店裏主打粿條和鴨肉。

天冷的時候很多街坊會來喝一碗鴨雜湯，裏面有鴨雜和鴨血，鴨胗脆韌，鴨血爽滑，還可以選加紫菜的，回味還有點微甜。

潮汕胖嫂

地址：福田區福祥路130號

營業時間：10:30-次日04:00



7. 居民樓下的廣式燉湯

就在新洲村裏居民樓下的廣式燉湯小店，每天供應2-3種，全部都自己做的，已經開了11年了。

我們嚐了山藥栗子雞腳湯、花旗參石斛排骨湯、豬腳薑，都是家常的味道。

周太靚湯

地址：福田區新南苑新洲南路2135號東南

營業時間：12:00-23:00



8. 重慶奉節鹽子雞湯

巴蜀風也能喝到雞湯了，重慶非遺的鹽子雞湯，是採用傳承了200多年的技法熬製的。每天清晨7點製作，採用一年以上的土雞，與羊肚菌等4中菌菇一起烹調4個小時。湯色清澈透亮，入口鮮美醇厚。

巴蜀風（深圳多家分店）

華強北總店丨卓悦匯店｜萬象天地店丨寶安店

營業時間：各家營業時間不定，詳情可搜索點評網



9. 方中山胡辣湯

「方中山胡辣湯」來自河南鄭州，他們家的胡辣湯在鄭州路人皆知，到店的人為的就是這一碗熱騰騰的胡辣湯。

招牌精品胡辣湯，牛肉、木耳和麪筋給的足，辣度果然拉滿。第1次來可以先點兩摻試試看，淡口的豆腐腦剛好緩衝了胡辣湯的辛辣，吃着也柔和了許多。

方中山胡辣湯

地址：福田區大中華國際金融中心1003號106B號鋪

營業時間：07:30-14:30；16:30-20:00



10. 惠來梅汁雞湯

「海發燉鳥」這家惠來小吃店，在華強南的巷子裏開了十年，梅汁雞湯是店裏的招牌。很多人搬離這裏，還時不時會回來找這碗湯喝。

入口先是比較濃的梅子酸味，過會才有雞湯的回甘，蠻開胃的。

海發燉鳥

地址：福田區福星路貝底田135棟海發燉鳥

營業時間：18:00-次日04:00



以上店家排名不分先後，價格以門店實際為準，營業時間建議在點評網上電話諮詢。