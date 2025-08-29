南山美食｜深圳最貴環境最好的豬腳飯店　隆江大廚每天滷400斤

全深圳最貴的豬腳飯，傳說中胖明的豬腳飯就開在胖明隔壁，可能是深圳環境最好的豬腳飯店，至今不開外賣，每到飯點就排隊。



在深圳請客吃豬腳飯，就去這家店

隆江大廚，每天滷400斤豬腳：屠宰場凌晨送貨，肉湯滷足4個小時

400斤新鮮豬腳，每天凌晨從屠宰場直送到店。隆江大廚坐鎮，每一鍋滷湯都是隆江地道風味。

4小時肉湯文火慢浸，沸騰翻滾，將豬腳掛上深沉醬色，每天分2批滷製，一批早上，一批下午，醇厚的滷汁滲進肌理，肥糯的膠質化在舌尖。

不吃四點金，等於白來：豬腳最黃金部位，只有皮與筋

四點金是隆江豬腳的魂，每天限量供應，懂吃的老饕，到店必先瞄準這一塊黃金部位。

豬腳的肥油早已褪盡，只留筋皮在滷水中翻滾出透亮的光澤。咬上一口，鹹香裏藏着絲絲回甘，彈糯中帶着微微韌性。

點單TOP1，豬腳大拼盤：豬肘、四點金、塘田肉卷、滷水豆腐、糖心滷蛋

都說豬腳飯是深圳特產，第一次到店，推薦點這份豬腳大拼盤。一份可以吃到duangduang的豬肘、四點金，塘田進貨的肉卷，吸飽了滷汁的豆腐、糖心滷蛋，配有一碟澄海酸菜。

招牌豬腳&豬腳拼盤

招牌豬腳、豬腳拼盤也是熟客常點單的搭配。豬腳酥爛，筷子輕輕一挑就皮肉分離，搭配特製蘸料，亦或點上一碟爽口蘿蔔，清爽解膩。

村西頭必點3碗招牌👇👇👇

（1）豬腳飯，26元/份（人民幣，下同）

每到飯點，這份豬腳飯總是賣的最好。大份的豬腳飯配料豐富，豬肘，隆江塘田肉卷，滷水豆腐，糖心滷蛋，還有澄海酸菜脆生生的解膩。

米飯單點3.5元/碗，後廚12個電飯煲同時飄香，小鍋現煮的五常大米粒粒晶瑩，裹上琥珀色的滷汁口感更佳。

（2）牛腩飯，36元/份

店裏的牛腩飯也值得一試，選用筋肉相間的牛坑腩，在秘製滷汁中文火慢燉，土豆、胡蘿蔔也燉的綿軟，輕輕一抿就化。舀一勺連肉帶汁澆在熱飯上，一口就過足肉癮。

（3）Mini豬腳飯，16元/份

一碗Mini豬腳飯，搭配一碟湯，亦或是一碗綠豆沙，是大多人的推薦吃法。Mini豬腳飯的份量相對較少，想多嘗幾個菜點Mini飯就正正好。

（4）標配黃豆苦瓜排骨湯，16元/份

經典的一碗黃豆苦瓜排骨湯，盅盅鮮燉2小時。

村西頭豬腳飯的黃豆苦瓜排骨湯，排骨瘦肉輕輕一咬就脱骨，苦瓜黃豆吸飽了肉香，回甘有清甜。

明火熱炒 5道潮汕小炒

店內還有幾款潮汕鑊氣小炒，現點現炒，一人食不將就，聚餐更有味。👇👇👇

（1）沙茶芥藍炒牛肉

潮汕人最愛的下飯小炒，沙茶芥藍炒牛肉，鮮吊龍搭配芥藍、沙茶醬猛火翻炒，鑊氣十足。牛肉裹着醬香，芥藍滿是鍋氣。

（2）韭菜花炒魷魚

汕頭南澳海釣魷魚，加入時令韭菜花翻炒。魷魚嫩中帶脆，韭菜花青翠微甜，出鍋時還滋滋作響。趁熱吃，鮮掉眉毛。

（3）金不換生炒鴨

潮汕微辣下飯的一道小炒，金不換生炒鴨。嫩鴨斬件，在滾油中爆炒至金黃焦香，加入金不換燉煮入味。鴨肉外酥裏嫩，帶有金不換的辛香。

（4）菜脯煎蛋

再來一碟家常味道的菜脯煎蛋，無菌蛋入陳年菜脯粒，鹹熱油下鍋瞬間騰起香氣。煎蛋表面焦脆，內裏蓬鬆柔軟，菜脯淡淡鹹鮮。

（5）時令青菜

廣東人餐桌上少不了的青菜，店裏有三款選擇，白灼菜心、白灼生菜、蒜蓉炒番薯葉，你最愛哪一道？

開在胖明隔壁，每天都排隊 深圳最體面的豬腳飯

「來了就是深圳人，來了就吃豬腳飯」，村西頭豬腳飯店，這可能是深圳最體面的豬腳飯，約會選這裏才叫懂行。明廚亮灶裏咕嘟着琥珀色的濃汁，不鏽鋼餐枱擦得能照見人影，白瓷磚映着暖黃的燈光。

可以點到胖明的酸嘢、森叔的飲料

開在胖明隔壁，和胖明一樣每天都排隊。在這可以點到隔壁的梅汁水果，和森叔的特色冷飲。如果外地朋友來深圳，請他吃豬腳飯，就選這家店。

村西頭豬腳飯店

人均花費：人民幣42元

地址：南山區常興路115-4號（胖明粉館隔壁）

交通 ：地鐵桃園站F口步行790m

營業時間 ：周一—周五11:00-14:30，17:00-22:00；周六—周日11:00-22:00

