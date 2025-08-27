深圳坪山景點｜坑梓一日遊：百年客家圍屋打卡　生態公園賞櫻

是時候，重新認識深圳坪山區坑梓。



坪山小眾City Walk路線，今日漫遊「坑梓」。

盤龍世居→坪山坑梓科技文化中心→坪山光祖公園、聚龍山生態公園→偶遇貓咪列車。

1. 具有百年歷史的客家圍屋：盤龍世居

盤龍世居是深圳坪山區一處具有百年歷史的客家圍屋，建於清代，佔地面積約1780平方米，是深圳目前保存較為完整的客家排屋之一。

自重新修復之後，現已轉型成為龍田街道公共文化服務中心，是文化空間、藝術聚集地、也會定期舉辦非遺市集與各種文化活動，成為附近居民沉浸式體驗客家文化的熱門打卡地。

獨特的建築特色與藝術價值

盤龍世居本身就是一件建築藝術，漫遊其中，彷彿置身於百年之前，感受着當時的家業興旺。

建築採用清代典型客家四角樓圍屋結構，以「三堂四橫四碉樓一月池」為建築特點，以木樑承重，以磚、石、土砌護牆，以堂屋為中心，以雕樑畫棟和裝飾屋頂，檐口見長，在深圳地區較為罕見。

文化空間 藝術聚集地

它同時也是一個藝術聚集地，現在設有書畫室、閲讀區等文化空間，引入不少名家工作室、駐地藝術家在此創作以書法、雕塑等形式創作「新客家文化」。不僅可以感受建築特色魅力，也能深入了解客家文化。

盤龍在地系列沙龍《瓦語》正在展出

目前盤龍世居還有展覽正在展出——《瓦語》陳封作品展。

以盤龍藝術在地創作的緣起，駐地藝術家陳封在盤龍世居進行一系列關於瓦片的創作，在《瓦語》系列中，陳封巧妙地利用瓦片上留下的日曬雨淋的痕跡，還原了瓦片的本來故事；整個展覽展出的豐富多彩精品作品，是藝術家通過細膩的觀察和樸素的畫筆，將這些痕跡轉化為一種獨特的視覺語言。

盤龍世居

地址：深圳市坪山區龍田街道盤龍路69號

交通：駕車導航至「盤龍世居」

地鐵至「坪山廣場站」，建議打車前往

公交至「盤龍世居」站直達

開放時間：室外區域全天開放，室內功能活動時間以街道公告為準



2. 坪山文化新地標：坑梓科技文化中心

近期開放的城市新地標——坑梓科技文化中心，坐落於坪山光祖公園西側，分為南北兩棟獨立建築，包含有文化館、科技館、圖書館分館與書城等公共建築，也是坪山未來重要的文化設施。

鋼鐵編織的「嶺南竹編」建築

坑梓科技文化中心的造型設計頗為新穎，將古韻與建築相融合，據說靈感來源於客家圍屋。其中二樓是開放式的戶外空間，頂上的原木拱廊十分震撼。利落的幾何線條，構建出極具現代感的空間架構，像是「霍格沃茲」的魔法車站。

開放式戶外空間，適合放空

目前開放的二樓戶外空間，是串聯科技館、文化館文化劇場和書城的黃金走廊。

作為一個短暫的歇腳處，這裏也有不少家長帶孩童來散步玩耍；又或是坐在這裏放空遠眺。當風吹拂而過，鬆弛感‌油然而生。

無門檻公益培訓課

館場內開放區域不多，科技館與圖書館目前還沒開放，所以遊覽的時間不需要太長。

值得一提的是，文化館內部場所其實以公益培訓為主。十來間嶄新的教室，有舞蹈、彈唱、手工藝術、繪畫等課程，有少兒班也有成人班，受眾面很廣。課程不設收費門檻，對於坪山周邊的居民來說，無疑是打開藝術大門的一處寶地。

坑梓科技文化中心

地址：坪山區坑梓街道光祖公園西側

交通：自駕導航至「坑梓科技文化中心」

距地鐵14號線坑梓站B口步行約20分鐘

公交車B938至「蘭景吉康路口」，步行約9min；

M327至「奔達康」，步行約16min；

802至「蘭景寶蘭路口」，步行約18min



3. 坑梓後花園：坪山光祖公園

坑梓科技文化中心的旁邊就是光祖公園，挨得十分近，很適合連着一起逛逛。

坪山光祖公園前身是烈士陵園，2018年底建成開放，還是坪山區首個海綿公園。整個公園不大，卻也十分安逸，很適合附近居民作為飯後的休閒散步勝地。

綠意盎然的自然氧吧

公園內綠地面積比例大，乾淨的寬闊草坪上，綠樹成蔭，是天然的氧吧。而園內最有特色的則是景觀湖，湖中修建了一座紅色的跨湖曲橋。遊客可以站在橋上俯瞰波光粼粼的湖面，看高樓綠植倒影湖中，感受自然寧靜之美。

標配：散步綠道、寬敞草坪、兒童樂園

雖然公園不大，但是最基礎的設施，如散步綠道、寬敞草坪、適合不同年齡層兒童玩耍的遊樂設施這裏都應有盡有。深圳公園那麼多，倒不必特地前往，如果剛好路過去逛逛散心，也是不錯的選擇。

坪山光祖公園

地址：坪山區坑梓街道秀新社區

交通：自駕導航至「坪山光祖公園」

地鐵14號線坑梓站B出口導航前往

公交車至「光祖公園」公交站



4. 深圳小眾賞櫻勝地：聚龍山生態公園

坪山還有一個小眾公園——聚龍山公園，藏匿在城市中的天然氧吧。

它是一個集生態保護、科普教育、休閒遊覽於一體的城市公園；公園建設遵循「龍文化」的人文軸與「鄉土多樣性」的自然之軸，形成「綠龍之園」的主題。這裏景色宜人，遊玩豐富，可以賞花、露營、沉浸式感受大自然的廣袤與深厚。

這裏是，小眾的賞櫻勝地

櫻花季一到，這裏也是深圳賞櫻的最佳去處之一。從聚龍山公園南門進入，走不到一小會兒便能看到「櫻花谷」。兩大片草地上都種滿了櫻花樹，遠遠就能觀看到一抹嫩嫩的粉色。

櫻花谷種植的有廣州櫻和中國紅兩種櫻花，春天來臨時，這裏的櫻花就會開得特別旺盛，呈現出一片少女粉色的美景，隨手一拍都很出片。

這裏有許多遊玩打卡的景點

除了可以來櫻花谷賞櫻之外，這裏還有許多遊玩打卡的景點，可以吸氧、運動、盡情放鬆，享受大自然。

在草叢濕地和河流濕地中漫步；在森林濕地中享受到鬱鬱葱葱的森林；而在湖泊濕地，可以欣賞到水波盪漾的寧靜美景。此外，還有一條長4.2km的慢行綠道環繞着整個公園，不僅能沉浸式體驗山水壯闊，還能在呼吸之間感受到綠道沿線的「龍文化」。

登頂九龍頂廣場，一覽城景

九龍頂廣場於聚龍山生態公園的心臟地帶，是聚龍山公園獨特的觀景平台，不僅是公園的地理制高點，更是體驗自然之美、俯瞰周邊風光的絕佳地點。

屹立在廣場中間的「龍騰樂舞」雕塑，也吸引不少人特地過來打卡。站在聚龍山公園的山頂，可以360度俯瞰坪山之景，風光無限，盡收眼底，遠處的城市如同微縮模型般展現在眼前，高樓大廈、車水馬龍，都成了遠方的風景。

聚龍山生態公園

地址：坪山區青松西路

交通：距地鐵14號線坑梓站B口步行至「坑梓地鐵站公交站」

換乘公交B983路至聚龍山公園

開放時間：5:00-22:00



5. 路上偶遇貓咪列車

貓咪列車：「嗨，你來了」（ShenzhenWeekly提供）

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】