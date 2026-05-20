深圳美食｜福田西餐好評榜Top1　直火炭烤牛舌牛肋條配美酒超滿足

一樓半 KNOCK CUP，福田市中心可以好好吃飯的小酒館。



主打3大系列：直火炭烤系列（果木燻烤牛肋條、炭烤濕辣牛舌、脆皮烤雞）；夏日酸辣海鮮系列；主廚下酒菜。在bistro，也能好好吃飯。

從陸地到海洋，直火炭烤料理系列

一樓半 KNOCK UP，主打炭火西餐+亞洲融合菜，「直火炭烤系列」到店必吃，在卓悦中心是不少香港朋友來深圳吃飯的心頭好。烤牛肋、烤牛舌、烤豬肋排、還有不少創意料理，加上豐富的酒水供應，是市中心少有可以好好吃飯的小酒館。

1. 炭烤濕辣牛舌，廣東湛江濕辣醬

最近很火的「濕辣牛肉」，他們家也能吃到了，這道「濕辣牛舌」，將新鮮的牛舌切片後炙烤，烤制全熟出爐，肉質脆嫩，Q彈。

吃的時候把牛舌戳下來，蘸上秘製的湛江濕辣醬，辣味口感瞬間湧入口腔，刺激味蕾，非常上癮。

2. 豬肋排滑蛋三明治，西班牙黑毛豬＆現炒無菌蛋

很多人來打卡的「豬肋排滑蛋三明治」，豬肋排選用的是西班牙黑毛豬，經過低温慢煮後，再刷上特製煙燻燒烤醬放入炭烤箱炙烤，出爐香味濃郁，肋排肉入口綿軟，醬汁甜度剛剛好。酸包襯底配上無菌蛋現炒滑蛋，滑嫩可口。

3. 炭烤北海槍烏賊，燒烤辣椒粉+奶香黃油醬汁

北海水域海水鹽度低，海捕的槍烏賊肉質肥美軟糯。炭火烤制後放入熱盤，黃油調製的醬汁濃香可口，點綴的辣椒粉帶出烏賊獨特的風味。

4. 果木燻烤牛肋條，選用美國極佳級牛肋條

招牌的「果木燻烤牛肋條」，選用的是美國極佳級的牛肋條，油煎封邊後用荔枝木炭火炙烤。

上桌時餐盒內仍會保留一些果木炭，持續保温的同時亦可保留牛肋條的煙燻風味。搭配和椒鹽和黑椒汁，入口彈牙，柔嫩多汁，有嚼勁。

5. 脆皮烤雞，低温慢煮+高温炙烤

新鮮雞肉先用秘製藤椒風味醬做完「馬殺雞」再用65℃低温慢煮2小時，封存了飽滿的肉汁，再送入烤爐炙烤至外皮焦脆。一口咬下去，像糖紙一樣「咔滋噴汁」，搭配泰式甜辣醬，吃起來也不會很油膩。

最適合夏天的酸辣海鮮系列

1. 酸湯嫩煎比目魚

選用格陵蘭島的比目魚，肉質肥美鮮甜，兩面煎香後放入自家熬煮的貴州酸湯裏慢火收汁。加入了毛辣果和木姜子熬煮的酸湯，香濃可口，完美滲入到魚肉當中，酸甜鹹辣俱全。

2. 濕辣大蝦天使麵

喜歡吃辣的朋友可以挑戰一下這道「濕辣大蝦天使麵」。新鮮大蝦熬煮的蝦湯，融入了經典的濕辣醬，濃郁入味，裹滿韌勁十足的意大利天使麵，辣勁十足。

3. 「酸嘢」小海鮮沙拉

廣西的酸嘢是夏天必備的解暑小吃，加入醋和辣椒粉，提升了水果的甜味。他們家在酸嘢的基礎上，加入了海鮮，口味更豐富，清新開胃。

4. 酸辣蒜香蝦

辣度剛剛好，蝦肉Q彈入味，檸檬汁點綴吃起來很清爽，搭配蝦片入口很滋味。

最好吃的小酒館必點下酒小吃👇👇👇

此外還有多款下酒小吃，「阿拉斯加長腳蟹肉」、「炸蟹肉芝士球」、「炭烤雞脆骨、「火柴薯條」、「珍珠酥脆蝦餅」……都是這裏的人氣小吃，難怪被很多人稱為「市中心最好吃的小酒館」。

每日杯裝葡萄酒

第一次來，可以嚐嚐店裏每天供應的杯裝葡萄酒，都是主理人精選的，適合搭配不同餐食。

吧枱的酒牆上，陳列着來自世界各地的美酒，葡萄酒、威士忌、清酒、精釀啤酒，能滿足喜歡不同酒類的朋友，隨心挑選就好。

店名「一樓半」福田西餐好評榜第1

一樓半 KNOCK UP開在卓悦中心東區一層，在點評網福田西餐好評榜，經常保持第一。紅綠色搭配的木質室內空間，走進來英倫復古風撲面而來。一側的飛機艙背景牆，是很多人進店必打卡的位置。綠植點綴其間，清新自然。

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適合約會／朋友小聚／生日派對，氛圍輕鬆的小酒館

日落前落座靠窗的棕皮沙發裏，隔着舷窗一邊小酌，一邊看窗外人流經過，也是別有一番滋味。夜幕降臨，下班後約上三五知己，或是跟喜歡的人來約會，都是不錯的選擇。

一樓半 KNOCK CUP

點評網人均：¥154/人

地址：福田區卓悦中心東區L1層L151號鋪（崗廈地鐵站B口對面）

交通：地鐵1/10號線崗廈站B口

營業時間：11:00-23:00

電話：18588252694

