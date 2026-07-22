深圳美食｜海島餐廳嘆創意海邊菜　必點薄鹽奶油海鮮系列人均¥102

在深業上城吃到了人生漂亮飯。



fufuchilli主打「創意海邊菜」。

創意海邊菜，僅此一家

在深業上城，吃到了人生漂亮飯，它家主打創意海邊菜，把各種海鮮以創意十足的烹飪方法做成漂亮飯，最有特色的就是「薄鹽奶油系列」，有滋有味，煙火氣十足。

海鮮池現撈海鮮×煙火氣漂亮飯

fufu的深處是一座文藝的浮雕海鮮池，連池子裏的小卡都是鬆弛感十足的手寫字，裏面放着每日新鮮到店的海鮮，膏蟹、大頭蝦、花螺、白貝等，現點現撈。

第一次來必點海邊漂亮飯＋薄鹽奶油海鮮

1. 黑胡椒爆大頭蝦

帶膏羅氏蝦爆炒紫蘇

只只帶膏的大頭蝦，蝦肉緊實，先用黃油、黑胡椒與紫蘇葉醃製入味，再大火爆炒出海鮮的鮮味，黑胡椒的微辣與紫蘇的特殊香氣在猛火中碰撞，香氣獨特，入口格外醇厚飽滿。

2. 花甲焗牛花趾

大火爆炒，配脆甜沙葱

牛花趾，是取自腿部的精細部位，筋絡密集，很有嚼勁，大火爆炒後，鍋氣滿滿，牛肉裹着醬香，搭配脆口清甜的沙葱和鮮甜的花甲，趁熱開吃，非常送飯。

3. 薄鹽奶油焗白貝

猛火現焗，奶香濃郁

薄鹽奶油系列是fufu首創的。奶油汁里加了低鹽醬油、安佳淡奶油&少許蒜蓉熬煮，奶味濃郁，焗海鮮時不用額外調味，亦能滋味十足。

粗陶砂鍋預先燒得滾燙，等白貝開殼，鍋底燒乾，澆一圈奶油汁小火燜煮，靜靜等待香味融進貝肉，吃起來香而不膩，海鮮的鮮甜度不減。

4. 三醬魷魚

炭烤魷魚，佐蒜辣醬／百香果醬／燒椒牛油果醬

焯燙過的魷魚刷上燒烤汁，炭火慢慢烤到外焦裏嫩，口感勁爽Q彈。盤底3種每日現熬的靈魂蘸料，是整道菜的風味來源。紅色蒜辣醬，蒜味濃郁，辣意温柔；黃色的是百香果醬，用新鮮百香果熬煮，給魷魚添一縷酸甜果香；綠色的是燒椒牛油果醬，以烤過的辣椒碾碎，佐以牛油果調和，入口是淡淡炭火香和油脂味。

5. 松仁芝士烤甜椒

炙烤海鹽三色甜椒

顏色美麗的夏日下酒菜。青、黃、紅三種彩椒以海鹽醃製，刷一層薄薄的橄欖油，烘烤到邊緣微微焦起，趁熱撒上松仁碎、芝士碎和乾酪，利用餘温將其融化。入口時，彩椒自身的甜味最先跳出來的，淡淡的鹹味、芝士香和脆口的松子亦增添了不少層次。

6. 酸梅文火鰻魚

鹹菜＆酸梅醬，開胃解膩

活鰻厚切，搭配五花肉、鹹菜&酸梅醬文火燉煮入味，魚肉慢慢吸收兩者的酸爽與回甘，看着清淡，實則鹹酸不已，紮實的鰻魚魚肉就着湯汁一起入嘴，超級開胃。

7. 五指毛桃黃油雞

高壓鍋燜煮，雞油提鮮

「廣東人喜歡用五指毛桃煲雞湯，我們就想着把這個味道做成有鍋氣的菜。」新鮮的黃油雞，加上大量五指毛桃一同醃製，高温之下，把五指毛桃那股獨特的椰香和草本味，迅速滲透進雞肉肌理之中，雞肉緊實焦香，越嚼越有味。

創意煙火氣小菜

1. 薄鹽奶油焗膏蟹

膏蟹碼入滾燙的砂鍋中，澆上薄鹽奶油，等待奶香在慢火之下竄進鮮甜的蟹肉裏，掀開蓋子滿室生香。蟹膏被奶油裹住，入口糯而滑，鮮甜被奶香託舉得更飽滿，蘸一點鍋底的奶油汁，回味無窮。

2. 薄鹽奶油焗黃腳立

少刺的黃腳立，整條立在砂鍋上，生蒜子打底，小火慢焗。魚皮表面掛着奶白色的湯汁，魚肉入口嫩滑，蒜香濃郁，温柔而持久的奶香讓魚鮮更加驚豔。

3. 蟶子蒸手掰豆腐

這道菜的主角，其實是底下其貌不揚的豆腐。用的是柴火豆腐，帶着傳統的豆香與淡淡的煙火氣，用手掰成大小不規則的塊狀，鋪在盤底，上面放滿新鮮的蟶子，點綴自己泡的彩椒絲蒸制。豆腐吸飽了蟶子的鮮甜，又嫩又惹味。

4. 午筍魚鮮蔬沙拉

午筍魚經過低温慢煮處理，肉質緊實、嫩滑而不散，鋪在時蔬上，加上柔滑的牛油果，怎麼吃都不膩。

5. 蠔仔海鮮餅

蠔仔、蟹柳、魷魚切成小粒，鋪滿整個餅面，炸出一層酥脆金黃的的外殼，滿滿的海鮮顆粒在口中爆開，口感豐富，層次分明。蘸點甜酸醬吃，鮮味十足。

在海島餐廳，吃頓漂亮飯

在這裏吃飯，不用太拘謹，跟朋友舒舒服服地喝喝小酒、跟閨蜜聊聊八卦，就可以chill上一整天。

開在深業上城的「海島餐廳」，歡迎登島

fufu海邊菜，藏身在深業上城外街的「海島餐廳」。牆壁與地面大量的馬賽克，拼湊成可愛的小畫，把海底世界的自由自在展露無遺。連吊燈都是海盜帽子形狀，真的處處都是海島印記，鬆弛又輕盈。

店裏90%的裝飾，都是手搓

主理人說，fufu90%的裝飾都是手搓的。牆壁上掛着精心挑選的插畫，玻璃上塗鴉着手繪字，餐桌的瓶子也插上了貝殼。別出心裁的牆面，是用真的貝殼＆海螺一片一片貼上去的，有些螺殼還保持着原本的紋路與光澤，在燈下微微泛着珠光。

+ 1

連周邊都是細膩的小心思

fufu還設計了專屬周邊，大頭蝦冰箱貼、魷魚冰箱貼，都超級可愛。酒水單也是專門找人縫製的布藝品，每一個小設計都透露出主理人的小巧思。

fufuchilli創意海邊菜

點評人均：102元人民幣

地址：福田區皇崗路5001號深業上城(南區)S207&S209（西西弗書店斜對面L2層外街）交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站口

營業時間：11:00-22:00

