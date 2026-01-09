深圳龍華美食｜陽江豬腸碌2元/條　再嚐經典海陵島燜粉、鵝乸炒飯

2元人民幣一條的陽江豬腸碌，深圳還有嗎？



豬腸碌是廣東陽江的特色小吃，外形像春卷。陽江人的早餐，一般就是兩條豬腸碌，加一碗湯粉。翻學的時候，學校飯堂豬腸碌也總是一早就賣完。深圳的陽江小吃店不多，做豬腸碌更是少之又少，這次我們在龍華發現一家。

米漿蒸製的薄皮 每天從家鄉進貨

豬腸碌的粉皮有講究，晶瑩剔透，爽薄而不斷，既有韌性又不失細膩。

能夠緊緊包裹住內餡卻不容易破裂，吃起來入口即化。老闆小陳是廣東陽江人，米粉皮都是從家鄉進貨。

河粉+豆芽 爆炒入味

雖然名字中有「豬腸」，但其實並不含豬腸，而是因外形得名。

陽江豬腸碌的餡料由河粉、豆芽等配菜，經大鍋炒香後，再包入粉皮中。每天早上現炒現卷，當天賣不完也不隔夜。

刷花生油 撒炒香的芝麻

豬腸碌每家店的做法略有不同，他們家會刷上花生油，再撒些炒香的芝麻，剪成小塊更方便吃。

蘸上秘製甜辣醬，這樣吃才有儀式感。

還有這些陽江經典美食👇👇👇

+ 1

1. 海陵島燜粉

陽江的特色小吃，少不了這碗海陵島燜粉。陽江河粉搭配豐富的海味，湯底鮮香濃郁，粉質爽滑。料給的足，蝦、豬雜、貝類燜得入味，口感更好。

2. 鵝乸炒飯

很多人吃過的第一道陽江美食大概都是鵝乸炒飯。鹹香濃郁的醃製鵝乸（老母鵝）切碎後與米飯同炒。鵝肉油脂豐富、肉質緊實，炒制過程中香氣四溢，與米飯混合後香而不膩，粒粒分明。

外賣比堂食的多

開在金地梅隴鎮三期樓下的角落，稍不留神就會錯過，外賣訂單比堂食單更多。

小店開了一年多，陽江老鄉的回頭客就攢了不少。

陽江美食店（龍華店）

地址：深圳市龍華區民安路與龍華大道交叉口東北240米金地梅隴鎮3期18B棟

營業時間：08:30-22:00

交通：地鐵9號線梅景站到綠景佐阾香頌購物中心，然後步行760m



TIPS：

1. 普通小店，環境一般，特別介意環境可勿前往

2. 可以外賣

