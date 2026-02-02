深圳龍華｜白石龍音樂公園：親子一齊彈琴唱歌好愜意　可露營野餐

深圳．千園之城的一位猛將。白石龍音樂公園，一座可以聽「免費音樂會」的公園，也是深圳首個音樂主題公園。



隨處可見的音樂元素音符、鋼琴、留聲機……具有濃厚的音樂氛圍。這裏是屬於深圳人的「小維也納」▼▼▼

鵬城音樂廣場

草地裏傳來陣陣音樂聲，每天早晚都有音樂愛好者來這裏彈奏演唱。露營野餐之餘有音樂相伴，簡直不要太愜意！

兒童樂園

再往裏走便能聽見孩童的陣陣嬉笑。傳聲筒、沙池、小型滑梯……這裏是屬於孩子們的快樂星球。

鋼琴觀景台

登上觀景台，可以遠眺坐落於山腳下的別墅區。若是正巧趕上日落時刻，便能看見落日餘暉給園區鋪上一層橘紅色。

城市自然畫廊

沒想到，在公園裏還能看畫展。沿着觀景台往前走一段路，來到了以天為幕，以花為景的後花園。用大型的畫框框住自然，形成了富有特色的三維立體藝術品。

Tips:

1. 園區內禁止寵物入內和放風箏

2. 禁止明火

3. 兒童樂園區域綠蔭少，注意防曬防暑防蚊蟲

4. 園區可以搭帳篷，但不能搭天幕哦



白石龍音樂公園

地址：深圳市龍華區新區大道與金龍路交叉口西南200米

門票：免費

時間：全天開放

交通：

1. 公交：白石龍音樂公園站步行100米/逸秀新村站步行400米

2. 地鐵：白石龍站C1口，步行一公里（大約15分鐘）

3. 自駕：導航至白石龍音樂主題公園，建議自駕

停車：免費停車場



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】