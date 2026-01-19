龍華民樂村美食：必嚐砂鍋麻辣燙/酸辣福鼎肉片/梅菜扣肉鍋盔香脆

龍華，民樂，深圳的宇宙中心。它是龍華區最特別的存在，緊挨龍崗，與福田僅一關之隔。



這裏有最難擠的地鐵，卻有一批批的深漂人往這跑。這裏，就是民樂。

有些話，只有住過民樂的人才懂

民樂，背靠銀湖山，身處三區交界，是整個龍華區離關內最近的地方，站在天橋上能一眼望見龍崗的雙子塔和福田的高樓大廈。

特殊的地理位置，雙地鐵的交匯，加上南坪、梅觀高速這兩大交通樞紐，以至於民樂到深圳任何一個區都很方便快速，這也是不少深漂第一站選擇它的原因。

6點出的門，7點才到地鐵站

在6號線梅林關站未開通前，這條「長到離譜」的行人天橋就是進出龍華的重要地標。

它橫跨梅林關南北公交總站，公交線路多到誇張，電動車和自行車堆在兩旁，橋的盡頭則是最難擠的民樂地鐵站。正常速度也要走個十分鐘左右，更別說早高峰了。

住民樂村吧，性價比高

位於梅林關口的民樂村，房租便宜，自然也成為了深漂打工人的落腳地首選。

民樂村不算大，但在這裏生活很便利。菜市場、不大不小的商超百貨、幼兒園小學、社區公園......你還能在這裏吃到來自全國各地的家鄉美食。

今天就帶你們逛逛，民樂村。

民樂村，一個低調的美食城中村

1. 搬家也要回來吃的砂鍋麻辣燙：川渝麻辣燙

這家店已經開有20來年了，很多客人從小吃到大，據說有的搬家了都要跑回來吃。

店裏葷菜均價是2-4元（人民幣，下同），素菜是1-2元，種類有七八十種。靈魂就在於那一勺秘製醬料和大骨湯，上桌前還會再加一次調料，讓麻辣燙能夠持續keep住它的香味。麵筋、粉腸、牛肉丸......都點上，好吃到連湯底都不剩。

2. 驅車30km也要吃的福建小吃：阿飛正宗福鼎肉片

開在民樂村裏的福鼎肉片，有原味煮和涼拌兩種做法。肉片的口感彈牙有嚼勁，越嚼越能吃到其鮮美，湯底是酸辣鮮香口的，非常開胃~份量十足，一碗就給我吃頂了。

除了必點肉片外，還有幾樣小吃，肉燕、泉州小魚丸、秘製雞翅、小籠珍珠包，據說當時開店3個月左右，就有福田、公明的人專門跑來吃了！

3. 下班排隊買的梅菜扣肉燒餅：縉雲燒餅

巷口轉角處的燒餅店，十分隱蔽很難被發現，卻是這個村裏的「老網紅」了。

菜單上有六種口味，喜歡薄脆一點口味的選大鍋盔，喜歡紮實一點選小燒餅。最受歡迎的要屬梅菜扣肉鍋盔，濃郁的焦香味，梅乾菜的鮮香和扣肉肉香，真的能把人整迷糊。

4. 吃了8年的炸蛋螺螄粉：桂柳緣螺螄粉

能在村裏連開8年，還被廣西朋友連誇數次的螺螄粉，我高低得整上一碗。13元一碗的螺螄粉，再加顆炸蛋浸泡在湯汁裏，別提多香了。

它家的粉很滑溜，酸筍爽脆入味，還有超多螺螄、花生米、腐竹......再加上通菜一起嗦，太過癮了。

5. 執與咖啡館：燕麥拿鐵

這家咖啡館是民樂村的第一家咖啡館，也是梅林關好評top1的社區咖啡店。裝修偏日系簡約風，店裏有貓貓、鸚鵡......給人一種很親切，到朋友家做客的感覺。

店裏的豆子都是老闆自己烘的，主打奶咖。我點的是燕麥拿鐵，咖啡油脂飽滿，口感很絲滑，入喉後風味還能持續好久。

6. JULI＆COFFEE橘利．口糧咖啡：橘利美式

這家咖啡小店更像是為了民樂打工人而生的，一下午的時間，咖啡外賣不停。

暖橘色調的裝修，到處都是橘子元素，寓意很不錯。咖啡的選擇性很多，有美式、拿鐵、冷萃和冰鎮系列。

7. 還有這些寶藏小店：小到腸粉涼茶，大到麥當勞肯德基👇👇👇

離開民樂村，是件很難的事

為什麼喜歡住在民樂村呢

可能是因為它衣食住行在村裏都能解決，下樓就是商超百貨，有小學有幼兒園，有公園......也可能是因為它雖然是老城中村，但道路很寬敞，樓房不會太擁擠，房租還便宜，走幾步路就是星河coco和上河坊購物樂園......除了地鐵太擠，一切都很合適。

+ 9

民樂，正變得越來越好。

民樂村

地址：深圳市龍華區民樂大道與民旺路交叉口西北方向100米



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】