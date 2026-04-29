澳門交通｜發財車6大新路線！直達媽閣/關前街9旅遊熱點+車站班次

澳門交通｜不少港人都會趁假日去澳門吃喝玩樂，放鬆一下。為了讓旅客可以深度了解澳門各地的歷史與文化，澳門政府聯同6大綜合度假休閒企業，推出「『休』旅巴士．社區探趣」計劃，將大家熟悉的「發財車」路線延伸。新站點覆蓋中南區的關前街及媽閣塘片區，讓大家遊歷澳門時更加方便！上車地點、班次詳情即睇下文！



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澳門特區政府聯同6大綜合度假休閒企業，推出「『休』旅巴士．社區探趣」計劃，將大家熟知酒店穿梭巴士（發財車）延伸路線至社區，新增北區、新口岸區、中南區的關前街，以及媽閣塘片區等站點，以後去澳門遊玩變得更多元和方便！

全新推出的「『休』旅巴士．社區探趣」計劃路線覆蓋超過1,000間商戶，如百樂門粉麵店、利來咖啡美食等人氣食店，透過將穿梭巴士的落客站點深入至澳門各個社區。此外，計劃更會串聯各區的活動空間，包括五一假期行人專用區、媽閣慢活節和康公夜市等，進一步推動社區經濟發展。

澳門特區政府聯同6大綜合度假休閒企業，推出「『休』旅巴士．社區探趣」計劃，將大家熟知酒店穿梭巴士（發財車）延伸路線至社區。（官方圖片）

「休」旅巴士．社區探趣計劃3大主題

1. 「假期輕鬆遊」：即日至5月5日（勞動節假期）推出，配合假日社區活動，途經新口岸區及關前街。

2. 「探食時光機」：即日至7月26日期間逢周末行駛，途經北區、新橋區、沙梨頭街，串聯不同社區的特色美食。

3. 「周末趣悠遊」：即日至7月26日連周末行駛，途經媽閣區及南灣雅文湖畔，以探索社區休閒景點和趣味體驗為主題。



特設手機網頁 查看班次／路線／景點／商戶

為方便旅客掌握穿梭巴士班次及路線等資訊，澳門經濟及科技發展局特別設立「休」遊巴士手機資訊網頁，提供穿梭巴士的班次時間、停靠站點、社區地圖、區內景點，及收錄了約300家特色商戶資訊等內容，方便旅客隨時隨地查找相關資訊。

「休」遊巴士手機資訊網頁

「休」旅巴士．社區探趣計劃上車站及班次詳情

路線1上車站及班次：

上葡京：上午10:00及下午3:00

新濠影匯：上午11:00及下午4:00

永利皇宮：中午12:00及下午5:00

美獅美高梅：下午1:00

威尼斯人酒店：下午2:00

銀河酒店：下午3:30

停靠站：祐漢

行駛日期：即日至7月26日（逢星期六、日）



路線2上車站及班次：

美獅美高梅：上午10:00及下午3:00

銀河酒店：上午11:00及下午4:00

倫敦人：中午12:00及下午5:00

上葡京：下午1:00

永利皇宮：下午2:00

新濠影匯：下午3:30

停靠站：三盞燈

行駛日期：即日至7月26日（逢星期六、日）



路線3上車站及班次：

銀河酒店：下午3:00

威尼斯人酒店：下午4:00

新濠影匯：下午6:00

停靠站：觀音像海濱休憩區、新口岸

行駛日期：即日至5月5日（每天）



穿梭巴士（發財車）路線延伸至北區、新口岸區、中南區的關前街，以及媽閣塘片區等站點。（小紅書@karen唔喺卡人）

路線4上車站及班次：

上葡京：下午5:00

永利皇宮：晚上7:00

美獅美高梅：晚上8:00

停靠站：澳門大賽車博物館、新口岸

行駛日期：即日至5月5日（每天）



路線5上車站及班次：

倫敦人：下午1:00

上葡京：下午2:00

新濠影匯：下午3:00

永利皇宮：下午4:00

銀河酒店：下午5:00

美獅美高梅：下午6:00

停靠站：媽閣、南灣雅文湖畔

行駛日期：即日至7月26日（逢星期六、日）



路線6上車站及班次：

銀河酒店：下午6:00

永利皇宮：下午6:30

倫敦人：晚上7:00

新濠影匯：晚上7:30

上葡京：晚上8:00

美獅美高梅：晚上8:30

停靠站：沙梨頭美食廣場、康公廟

行駛日期：即日至7月26日（逢星期六、日）



路線7上車站及班次：

新濠影匯：下午3:00

永利皇宮：下午4:00

美獅美高梅：下午5:00

銀河酒店：下午6:00

倫敦人：晚上7:00

上葡京：晚上8:00

停靠站：沙梨頭美食廣場、康公廟

行駛日期：即日至5月5日（假期特別加開班次）



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