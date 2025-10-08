澳門美食百年老字號「佛笑樓」澳葡菜　必食乳鴿/嚤囉雞飯/梳乎厘

百年傳承，初心不改。要數澳門最老牌的餐廳，「佛笑樓」一定有姓名。



「佛笑樓」創立於清代光緒年間（公曆1903年），至今已經營122年，見證了澳門一個世紀的滄海桑田，立身於澳門盛極一時的文化老街福隆新街，是澳門歷史最悠久的一家西餐廳。從開業至今都由創始人家族親自經營，代代相傳。

由葡人傳來葡國菜的美食文化在當年與我們本土粵菜文化產生衝擊，「佛笑樓」的主廚融合了葡萄牙菜式和廣東粵菜的精髓，創新成深受饕客歡迎的。

時至今日，「佛笑樓」依舊堅守初心，保持一貫的水準，將這些百年美味一脈相傳。「佛笑樓」的歷史及出品打動了無數饕客，收穫無數好評。不僅有粵港澳的饕客前來支持，還有不少全球各地的食家朋友慕名而來。

「佛笑樓」，百年來只為了做好這件事。

佛笑樓美食介紹

1. 百年招牌燒乳鴿

「佛笑樓」的數十道菜式裡頭，最聞名的就是這道「百年招牌燒乳鴿」，傳承了四代人。

嚴選日齡18-22天的妙齡乳鴿，一鍋有上百年的歷史的秘製傳世老鹵是美味的關鍵，再用豬油高溫油炸注入靈魂，保證每一口都酥脆、鮮嫩、多汁。

2. 佛笑樓傳統嚤囉雞飯

嚤囉雞飯是澳門美食文化的一個重要符號，獨具澳門特色。經常有人說看一家葡菜餐廳水準如何，就看它的嚤囉雞飯出品如何。

在70年代首次推出嚤囉雞飯，直至80年代下架。如今這張塵封的秘方重見天日，「佛笑樓」再次推出這款傳統味道的嚤囉雞飯。新鮮雞腿拆肉製作，吃得到的品質。

3. 葡式咖喱蟹

吃葡國菜少不了一道葡式咖喱蟹。

新鮮生猛的面包蟹在濃郁的咖喱醬裡原隻燉煮，蟹肉緊實鮮美，同時也帶有醇厚的咖喱味，用醬汁來拌飯是不錯的選擇。

4. 至尊梳乎厘

至尊梳乎厘也是「佛笑樓」的經典菜式之一，份量大得驚人。

現點現做，口感似雲朵輕盈，入口即化，令人一食難忘。

1. 扒魔鬼大蝦

2. 澳門特色焗骨飯

3. 馬奴牛扒

4. 西班牙燉牛肚

5. 牛肝菌意大利麵



佛笑樓

店鋪地址：澳門新馬路福隆新街64號

營業時間：12:00-15:00；17:30-22:00

聯繫電話：+853-28573580



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】