2026澳門美食｜路氹／荷蘭園10大必試甜品：爆漿開心果撻／Gelato

踏入 2026 年，澳門甜品界迎來新一輪創意爆發！傳統葡撻、木糠布甸之外，一眾新派甜品店憑藉獨特口味、高顏值賣相與親民價格，迅速成為 IG、小紅書打卡熱點。無論是冰火交融的創意葡撻、軟糯療癒的麻糬甜品，還是果香濃郁的意式 Gelato，都能滿足甜品控的味蕾與視覺雙重享受。今次精選十間 2026 最受歡迎澳門新興甜品店，一文帶你掃盡澳門最新必試甜點地圖，避開人潮試盡最潮美味！



1. 天羽 Céleste Artisan｜冰火葡撻始祖 視覺味覺雙重震撼

特色亮點

澳門 2026 年度話題甜品店，以冰火葡撻橫掃社交平台。外層千層酥皮搭配火炙法式焦糖布蕾，內藏爆漿雲呢拿雪糕，一口咬下冰火交融，酥、滑、涼三重口感衝擊味蕾。另有法芙娜朱古力雪葩、里斯本櫻桃酒香雪糕等特色口味，用料高級不甜膩。

天羽 Céleste Artisan｜冰火葡撻始祖 視覺味覺雙重震撼

必試清單

冰火葡撻（每日限量，建議午後到店）

法芙娜朱古力雪葩

荔枝玫瑰雪葩

基本資訊

地址：氹仔舊城區飛能便度街 21 號地舖

營業時間：11:00-19:00

人均消費：MOP$45-65

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2. Just 糕｜麻糬 Gelato 專門店 軟糯控必朝聖

特色亮點

大三巴附近隱藏版甜品寶庫，主打麻糬包 Gelato，軟糯麻糬皮手工現做，包裹低脂意式雪糕，口感層次豐富。可自選雪糕口味，搭配芝士奶蓋、脆脆等配料，療癒感滿分，是遊客與本地人都愛的街頭甜點。

Just 糕｜麻糬 Gelato 專門店 軟糯控必朝聖

必試清單

麻糬 Gelato（推薦開心果、榴槤口味）

芝士奶蓋蘸醬麻糬

基本資訊

地址：關前後街 39 號恆樂大廈地下 A 座

營業時間：11:00-19:00

電話：+853 6284 9349

人均消費：MOP$38-55

3. BAMU Bakery 八目烘焙咖啡｜檸檬蝴蝶結酥 可愛與美味兼備

特色亮點

荷蘭園人氣烘焙新店，招牌檸檬蝴蝶結酥憑藉精緻造型與清新口味突圍。外層酥鬆，內餡飽含馬斯卡彭芝士與自製檸檬果醬，酸甜不膩，打卡出片率 100%。另有開心果雪糕可頌、招牌牛角包等烘焙選擇，咖啡搭配一流。

BAMU Bakery 八目烘焙咖啡｜檸檬蝴蝶結酥 可愛與美味兼備

必試清單

檸檬蝴蝶結酥

開心果雪糕可頌

酥皮蛋撻

基本資訊

地址：荷蘭園沙嘉都喇賈罷麗街 16A 號寶勝閣地下 H 號舖

營業時間：11:00-20:00（周二休息）

電話：+853 6538 0521

人均消費：MOP$35-50

4. Cookie Duckie｜年輪可頌 Gelato 預訂才吃得到

特色亮點

媽閣斜巷文青風小店，將年輪可頌與意式 Gelato結合，酥脆可頌夾著低脂雪糕，口感豐富不油膩。因堅持新鮮製作，人氣款需提前預訂。麻糬曲奇亦是回購率超高的小食，口味定期更新，充滿驚喜。

Cookie Duckie｜年輪可頌 Gelato 預訂才吃得到

必試清單

年輪可頌 Gelato（需預訂）

麻糬曲奇

期間限定水果 Gelato

基本資訊

地址：下環媽閣斜巷 8 號祥星大廈 B 座地下

營業時間：11:00-20:00（周二公休）

電話：+853 6658 9798

人均消費：MOP$48-68

5. COTIZ｜日式泡芙專門店 聯名雙皮奶軟雪糕

特色亮點

路氹葡京人內的日式甜品店，以京都町屋設計打造濃厚日系氛圍。主打日式泡芙、昭和布丁、牛角窩夫等經典日式甜點，更與澳門老字號義順雙皮奶聯名，推出雙皮奶牛奶軟雪糕，包裝設計感十足，可作紀念品帶走。

COTIZ｜日式泡芙專門店 聯名雙皮奶軟雪糕

必試清單

雙皮奶牛奶軟雪糕

日式泡芙

昭和日式布丁

基本資訊

地址：路氹填海區溜冰路 128 號葡京人酒店 L01 樓 R08A-R12 號舖

營業時間：11:00-21:30

人均消費：MOP$45-70

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6. 檸檬車露｜米芝蓮連續推介 低脂水果 Gelato

特色亮點

澳門 Gelato 界的常青樹，連續多年獲米芝蓮街頭小食推介，堅持不添加牛油、蛋黃，低脂健康。水果口味果肉含量高達八成，檸檬、番石榴、椰子等經典款清爽解膩，單球價格親民，是夏日必備甜品。

檸檬車露｜米芝蓮連續推介 低脂水果 Gelato

必試清單

檸檬 Gelato

紅番石榴 Gelato

椰子 Gelato

基本資訊

地址：氹仔舊城區地堡街 115 號地下 J 號舖

營業時間：12:00-22:00

電話：+853 2858 3396

人均消費：單球 MOP$30、雙球MOP$45

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7. 澤賢記｜焦糖葡撻雞蛋仔 老字號創新口味

特色亮點

1944 年開業的澳門雞蛋仔老字號，2026 年憑藉焦糖葡撻雞蛋仔再度翻紅。將經典葡撻內餡融入雞蛋仔，外脆內軟，蛋香與葡撻香完美融合。另有抹茶麻糬、鹹蛋黃等創新口味，傳承與創新兼備。

澤賢記｜焦糖葡撻雞蛋仔 老字號創新口味

必試清單

焦糖葡撻雞蛋仔

抹茶麻糬雞蛋仔

鹹蛋黃雞蛋仔

基本資訊

地址：路氹城澳門百老匯美食街地下

營業時間：16:00-23:00

電話：+853 6811 1317

人均消費：MOP$30-45

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8. Goat Bakers｜爆漿開心果麻糬撻 葡撻新進化

特色亮點

2026 年澳門烘焙界黑馬，以開心果麻糬撻與創意葡撻系列爆紅。酥皮層次分明，內餡飽滿爆漿，開心果口味濃郁不膩，更有抹茶、玫瑰等特色花型芝士撻，顏值與口味雙在線，是年輕人必打卡的甜品店。

Goat Bakers｜爆漿開心果麻糬撻 葡撻新進化

必試清單

爆漿開心果麻糬撻

招牌葡撻

花型芝士撻

基本資訊

地址：澳門半島多間分店（大三巴附近最方便）

營業時間：10:00-20:00

人均消費：MOP$32-50

名人 / 媒體推介：社交平台熱搜店

9. 招財麻糬屋｜杜拜朱古力麻糬 韓系熱潮登陸澳門

特色亮點

2026 年初新開的麻糬專門店，主打韓國大熱杜拜朱古力麻糬，軟糯糯米皮裹滿可可粉，內餡是濃郁開心果醬與中東麵絲脆脆，Q 糯與香脆雙重口感，每日限量供應，晚到必售罄。

招財麻糬屋｜杜拜朱古力麻糬 韓系熱潮登陸澳門

必試清單

杜拜朱古力麻糬

抹茶麻糬

芋泥麻糬

基本資訊

地址：雀仔園街頭（近街市）

營業時間：12:00-19:00

人均消費：MOP$28-40

名人 / 媒體推介：韓系甜品愛好者必到

10. 尚堂 ROYAL PLACE｜日式手作甜品 抹茶控天堂

特色亮點

澳門首間日式卷蛋糕專門店，堅持使用日本宇治丸久小山園抹茶原料，抹茶大福、抹茶鮮乳卷口感綿密，茶香濃郁。套餐搭配飲品，性價比高，是喜愛日式甜品的食客不可錯過的新店。

尚堂 ROYAL PLACE｜日式手作甜品 抹茶控天堂

必試清單

宇治抹茶大福

抹茶鮮乳卷

日式水果大福

基本資訊

地址：關前街西瓜里 2A 號

營業時間：12:00-19:30

人均消費：套餐 MOP$56-69

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