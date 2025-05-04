澳門好去處｜路環氹仔一日遊行程　景點打卡美食手信再看隱藏夜景

撰文：深圳Book
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犒勞一下拼命工作的自己，去澳門，來場短途旅行~

到達澳門氹仔碼頭後，可選擇的士、酒店免費巴士、輕軌和巴士等交通方式前往澳門半島、氹仔等各個景點~

外港碼頭沒有輕軌，但有更多的酒店免費大巴喔~

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澳門好去處第一站：路環

來過澳門好幾次，每次都在老城和度假村打轉，不想去人擠人，下了船就可以去坐30分鐘巴士直達路環市區站，打的也就15分鐘就到了~

1. 美食：路環碼頭麵館

到路環之後，可以先到路環碼頭麵館吃一碗麵。巴士站一下車往海邊走，一拐彎就能看見他家新開的二店，一棟三層的白色小洋房，內裏裝修比較南洋風，坐在窗邊能看到外面的海景。

+3

最出名的就是招牌魚翅麵，用料貨真價實，湯底令人「食過返尋味」，而且價格只用兩位數。他家的鮑魚冬菇撈麵也很是不錯，汁水濃郁，吃了還想吃~

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2. 打卡：在十月初五馬路隨心走

吃完麵後，經過衛生站往海邊方向，往左走就是十月初五馬路了，順着走下去，走兩步就想停下來拍兩張~

在十月初五馬路，這裏沒有喧囂，沒有擁擠的人群，只有海浪、沙灘、陽光和微風，和一座座酷似里斯本的多巴胺彩色房子，在人口密集的澳門感受安靜一隅。

3. 美食：泓記

這家藍色小店在路環碼頭麵館對面，它家是直接將咖啡豆丟進瓦煲，碳火慢焙，口感醇厚。點杯咖啡坐在他家店旁邊的石椅上看看海，看着陽光穿透樹影，時間也會不知不覺的慢下來，連空氣都是chill chill的~

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4. 打卡：天主堂

天主堂又稱「聖方濟各教堂」，位於路環島科羅威村海濱長廊旁的埃杜阿多·馬爾克斯花園，以其傳統的歐洲建築風格和設計而聞名。沿着海濱長廊散步或穿過小村莊的小巷時，就可以看到，通體明黃色，隨便拍都漂亮~

PS：教堂每天從早上9:30到下午5:30開放，並且免費入場。

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5. 打卡：路環圖書館

如果你喜歡文藝小清新的旅行方式，那麼路環圖書館絕對不容錯過。路環圖書館是單層的葡式風格建築，圖書館正面的六根支柱構成的迴廊，不僅提供了一片涼爽的閲讀空間，更是文藝人群的拍照勝地～

PS：路環圖書館的開放時間星期一14:00-20:00星期二至星期日8:00-20:00

路環就像澳門的一片淨土，寧靜且悠閒，這裏沒有太多的遊客，也沒有莊與閒，倒是有很多漂亮的彩色房子和小店，遇上晴天真的很好拍~

6. 下午茶美食手信：安德魯餅店

來澳門，肯定要吃安德魯的葡撻，在氹仔需要費勁排隊，但這裏可以輕鬆吃到！因為他家只能外帶，一個就一個，一下子就排到了~整個店鋪充滿了麵包的香氣，這裏不僅人少，環境優美，附近的景點還很好拍~

7. 美食：漢記手打咖啡

隱藏於廢棄船廠附近，經營數十年的老字號。整個店鋪都是用鐵皮和舊木棚搭起，裏面擺設的都是就的木桌、木凳。廚房裏的灶爐還是柴火燒那種。真的有點回到70年代的感覺。

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8. 看海景點：路環碼頭

超有電影感的小碼頭，很多經典的港片都在這裏取過景，隨便拍都很漂亮~

遠離城市的喧囂，靜下來看看海~對岸就是珠海，若是趕上好天氣，可以欣賞到很美的落日，路環碼頭是觀賞日落的絕佳地點~

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9. 散步景點：竹灣豪園

若是時間充足，可以步行20分鐘或者乘搭26A巴士到竹灣豪園-1站，有面朝大海的別墅群和遼闊的海景S灣，這裏景美人少，很適合散步和放空~

澳門好去處第二站：氹仔

1. 美食手信：官也街

若是也想感受澳門的人間煙火氣，也可以去官也街逛逛。官也街是澳門著名的美食街，位於氹仔老城區的官也街及其周邊街區，是此地歷史悠久的商業街，美食和手信皆出名。

+1

逢節假日，窄窄的商街上游人摩肩接踵，「老Day牛雜」，「旺記咖啡」等店鋪前都排着長隊，街頭隨處可見手捧餐盒大快朵頤的遊人。濃郁的歐陸小鎮風情，簡單的快樂和滿足，不去現場是無法體會的~

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如果只是想純逛，大概花費30分鐘就可以逛完啦~官也街離酒店度假村也不遠，步行10分鐘就可以到達。

2. 夜景：輕軌夜遊

夜幕低垂，澳門換上了另一副迷人面紗，想要一場說走就走的夜景盛宴？來，解鎖澳門夜遊獨家秘籍~

8元就可以拿下絕美夜景，這真的花得很值！

+1

可以選擇傍晚或者晚間去坐輕軌，沿途燈光璀璨耀眼，真的很震撼！若是當天往返可以直接坐輕軌回氹仔碼頭返回~

輕軌夜景攻略
購票：自助售票，只接收葡幣現金（如果沒有現金可以去人工窗口付支付寶或微信支付）
票價：6-10澳門元
路線推薦：路氹東站—排角／路氹西站—路氹東站

Tips:
1. 全程大概只有十幾分鐘，直接衝第一節車頭，方便拍攝。
2. 拍照的時候用手機貼着玻璃拍，不然會有反光喔~

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3. 夜景：酒店度假村

度假村內，各式各樣的燈光交相輝映，將整個區域裝點得如夢如幻。

+5

酒店的高樓大廈燈火通明，宛如一座座燈塔，在這裏，你可以盡情享受夜晚的寧靜與美好，感受澳門氹仔度假村獨有的夜景魅力。

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