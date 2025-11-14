澳門美食｜老字號牛肉麵館！必食牛肉蟶子米、福建鹹飯　牛骨湯底

澳門開咗二十幾年的牛肉麵館！福建鹹飯必食！



澳門北區祐漢有一間牛肉麵館「名馳牛肉麵館」開業二十多年，兩代人傳承，很低調但卻人人皆知這間麵館的存在。麵館由褔建人主理，以主打食牛的各個刁鑽部位做賣點，經營至今吸引了不少新舊客仔常來。

名馳牛肉麵館推薦美食

1. 牛肉蟶子米

牛骨湯底鮮甜也帶點藥材的甘味，蟶子肥美，非常好吃，另外牛肉片可以沾上附設的甜辣醬，不錯吃喔！

2. 鹹飯

鹹飯是福建閩南地區的傳統小食，裡頭有花生、紅蘿蔔絲和魚仔等，簡單美味。

店內平實沒有一點花巧，可以話係其貌不揚，但麵館的魅力來自於老闆娘堅持每日早起熬煮的牛骨湯底，二十多年來風雨不改，口味依舊，唔係褔建人亦都大愛！

名馳牛肉麵館

地址：澳門特別行政區佑漢新村第八街46

電話：28415888



