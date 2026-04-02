深圳室內遊樂場14大｜1間僅$113！卡丁車／唱K／碰碰車／兒童專區

深圳室內遊樂場｜深圳好去處｜港人喜歡在周末北上消費，全因北上食玩買的選擇多，而且比香港性價比高！不少港媽、港爸甚至亦會帶小朋友一同北上。《香港01》「好食玩飛」為大家介紹深圳14間室內遊樂場，其中有福田區的玩美攻略，也有距離僅地鐵站10分鐘的Party day運動超樂場，無論情侶拍拖還是家庭樂都啱玩！



深圳室內遊樂場有什麼推介？

深圳室內遊樂場推薦【1】朗玩ROUND1⸺日本的大型室內遊樂場

來自日本的大型室內遊樂場「朗玩ROUND1」，場內有多達40多種綜合運動及娛樂項目，包括卡啦OK、保齡球、桌球、飛鏢、彈跳床等，此外還有港人熱愛的夾公仔機，無論是與一眾好友，還是家長帶小朋友放電，都十分合適！

朗玩ROUND1

地址：深圳市福田區深南中路1095號新城市廣場三層／深圳市龍華區龍華街道景龍社區壹成中心花園三區E座壹方天地C區

交通：地鐵4號線龍華站A出口下車，步行約10分鐘／地鐵1號線科學館站F出口下車，步行約7分鐘。



深圳室內遊樂場推薦【2】深圳前海華發冰雪世界（熱雪奇蹟）——地鐵直達／最大室內滑雪場／設親子+新手娛雪區

深圳前海華發冰雪世界（熱雪奇蹟）自去年開幕後大受歡迎，場地不但全年無休，而且面積約43萬平方米，涵蓋滑雪場、商業區、酒店等多個範疇。冰雪世界的一大亮點，就是面積約10萬平方米的「超雪中心」，相當於14個足球場。此外，場地更設有專為親子及新手而設的娛雪區，集合14項冰雪遊樂設施，包括雪上卡丁車、碰碰車、5條雪圈道、夢幻雪屋等，啱晒復活節假期前往！

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地址：深圳市寶安區沙井南環路

交通：

福田口岸／深圳灣口岸：地鐵會展城站D口步行5分鐘，由口岸出發全程約1小時；或

深圳灣口岸：過關後坐的士或Call車直達，車程約33分鐘。



深圳室內遊樂場推薦【3】金谷潮玩聯盟——2萬平方米／近地鐵站／動靜皆宜／$113起

金谷潮玩聯盟位於南山區西麗，距離地鐵7號線龍井站B出口不到5分鐘路程，位置十分便利。遊樂場佔地約2萬平方米，提供多達20個遊戲項目，包括攻防箭、氣步槍、高爾夫球、保齡球、棒球、VR真人射擊等，還有不少超出汗的體能運動，十分減壓！如果想靜靜地玩，場內亦有劇本殺、卡拉OK等任君選擇！門票低至$113便可暢玩3小時！

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金谷潮玩聯盟

地址：深圳市南山區龍珠四路88號金谷創業園F棟2樓

交通：地鐵7號線龍井站B出口



深圳室內遊樂場推薦【4】空氣湃·運動嘉年華嘉年華·綜藝秀場——1,8000平方米／設兒童專區

空氣湃運動嘉年華·綜藝秀場位於深圳市龍崗區，由地鐵5號線下水徑站步行可直達。遊樂場面積達1,8000平方米，有攀岩、彈床扣籃、喇叭滑梯、空中速降等刺激的高空運動，亦有撕名牌、真人CS戰場、密室逃脫等團體遊戲，如果是家庭樂，場內亦有兒童專享的兒童攀爬區，還有大量休閒座位，爸爸媽媽不怕沒地方休息！

地址：深圳市龍崗區吉華街道三聯社區賽格新城1號101

交通：地鐵5號線下水徑站C出口，步行約15-20分鐘



深圳室內遊樂場推薦【5】KP-FUN潮玩遊樂街區——Wargame都有／¥198起玩全日

KP-FUN潮玩遊樂街區是不少港人的新蒲點，這個新開幕的遊樂場共有兩層，¥198起全日門票，不限進出次數和時間，可任玩約20多個項目設施，除了MR卡丁車、碰碰車、桌球、麻將、各種街機等，還有很少見的360轉電單車和Wargame，新穎又刺激！入場更非常貼心地提供即棄襪和有專業工作人員指導，帶小朋友來就可以放心！

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KP-FUN潮玩遊樂街區

地址：福田中洲灣C Future City 商場三樓309號

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口



深圳室內遊樂場推薦【6】玩美攻略——36萬呎任玩／唱K／打麻雀／門票$305起

福田室內遊樂場登場！福田最大室內遊樂場玩美攻略自開業以來已受不少港人關注，遊樂場位於深圳地鐵羅湖站數站之隔，華強路站附近，位置便利。樓高三層，有近36萬呎，多於40個遊玩項目，保證大小朋友都樂而忘返！門票更是不限進出次數和時間，一條手帶、一個價錢玩全日以及遊樂場內所有設施。

40個遊玩項目中，除了多項動態以及電玩設施，必玩有VR戰車、模擬賽馬、卡丁車、射擊、保齡球、夾公仔等，還有靜態藝術系活動，像手工陶瓷、數字油畫、自製串珠手鍊等，可謂動靜皆宜！

玩美攻略

地址：深圳市福田區深南中路3018號世紀匯廣場

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口



深圳室內遊樂場推薦【7】Party day運動超樂場——距離地鐵站10分鐘／$271起

Party day運動超樂場距離地鐵站只有10分鐘步程，是個佔地10,000平方米、擁有超過50遊玩設備的室內遊樂場，場內由體育運動到電子競技都有！

必玩項目有卡丁車、碰碰車、高空滑軌、蹦床高空區、蹦床海綿池等等！大部份遊玩設施都有小朋友的版本，當中最受小朋友歡迎的就是卡丁車！而且場內有不少運動設備，例如滑冰場、籃球、飛標之類，適合大人及小朋友一齊玩。票價由$271起。

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Party day運動超樂場

地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道華南城4號交易廣場萬達廣場6/F

交通：深圳地鐵10號線至木古站B出口，出站徒步約10分鐘



整個室內遊樂場集樹木保育及玩樂於一身，最適合家長帶著小朋友去！（木育森林圖片）

深圳室內遊樂場推薦【8】木育森林 Wooderful Land——木作主題遊樂園

木育森林是個以木作為主題的遊樂園，整個遊樂園都使用環保木材，並透過現代木工藝展現出原木不同的美學，園內分作木育知識區、闖關遊戲區、動態遊戲區、益智遊戲區等區域。

當中必玩的設施有動態遊戲區內的木製雲朵橋、海盜保齡球、搖擺平衡木等等，最受小朋友歡迎的莫過於空中飛人！這是一款飛天韆鞦，小朋友可以利用繩索上升到半空，感受離心力帶來的刺激。如果想增加親子互動的時間，現場還有投球、射擊、陀螺、飛碟等遊戲。整個室內遊樂場集樹木保育及玩樂於一身，最適合家長帶著小朋友去！

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深圳木育森林（益田假日廣場門市）

地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2-1號舖位

交通：深圳地鐵1號綫或2號綫世界之窗站A出口，出站徒步約5分鐘



深圳室內遊樂場推薦【9】東門町歡樂城——5層高／設極限挑戰考體能／密室逃脫

位於東門老街的東門町歡樂城是一個5層樓高的室內遊樂場！所有遊戲項目均採取代幣形式單項收費，剩下的代幣還可能留下次。

當中必玩歷奇遊樂設施——「極限挑戰」！當中有高空單車、空中障礙、旋轉滑梯，超過10項高空「極限關卡」！現場還會有真人版食雞、密室逃脫、射箭場、卡丁車賽車場、VR館。如果不想太刺激，也可以去「核客電玩城」，挑戰跳舞機，籃球機、推銀機、夾公仔機等等！

東門町歡樂城

地址：深圳市羅湖區人民南路深南東路3020號

交通：深圳地鐵1號線老街站C出口直達



做足安全措施下，小朋友也可以嘗試高空攀岩。（深圳心跳頑家超級運動世界圖片）

深圳室內遊樂場推薦【10】心跳頑家超級運動世界——樓高3層／10米高笨豬跳必玩

心跳頑家超級運動世界佔地3層共8,000平方米，擁有多達50款遊戲設施。當中有不少刺激又好玩的設施，包括360°自行車、90°魔鬼滑梯、碰碰車等等，最刺激的項目有10米高的笨豬跳！如果不想玩機動設施，二樓及三樓有運動設施，例如射箭館、射擊館、桌球區等等，適合親子一同遊玩。

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心跳頑家超級運動世界

地址：深圳市龍華區大浪街道華旺路51號

交通：深圳地鐵6號線陽台山東地鐵站C1出口



波波池最適合小朋友玩耍。（Gjump運動樂園圖片）

深圳室內遊樂場推薦【11】Gjump運動樂園——360°自行車／小朋友必玩彈床

Gjump運動樂園佔地2,600平方米，場佈有競技及娛樂設施等過30個項目。

當中有不少刺激的玩樂設施，例如空中飛索、空中鞦韆等高空項目，膽量十足的朋友可以挑戰信仰之躍、高空梅花樁、360°自行車。現場也有小朋友最喜歡的的彈床、大型滑梯、巨型海綿池、充氣城堡，適合親子一起玩耍！

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Gjump運動樂園

地址：深圳市福田區華富街道深業商城（南區）二樓234B

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站A口出口步行5分鐘



深圳室內遊樂場推薦【12】激活運動遊戲館——運動競技／互動遊戲／釋放壓力

「激活運動遊戲館」是深圳一間以運動競技、互動遊戲、團隊挑戰為主題的室内遊樂場館，適合年輕人、家庭親子、公司團建等群體。場館結合了體育、科技、娛樂元素，通過多樣化的設施和遊戲設計，讓参與者在玩樂中鍛鍊身體、釋放壓力，例如「瘋狂格子」：目前是腳踩藍格、避開紅格；光線逃生：在隨機分布的射線裏，限時穿越到安全區等遊戲。

「激活運動遊戲館」是深圳一間以運動競技、互動遊戲、團隊挑戰為主題的室内遊樂場館。（Klook圖片）

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激活運動遊戲館

地址：深圳市南山區海岸大廈東座商業城2樓243鋪

交通：深圳地鐵13號線后海站N出口步行約530米



深圳室內遊樂場推薦【13】HOP-DX潮玩運動館——1萬5千平方米空間／主打潮玩＋運動概念

HOP-DX潮玩運動館，是深圳一間集運動、娛樂、科技與社交於一體的室內綜合型遊樂場，主打「潮玩＋運動」概念，適合年輕人、親子家庭及團體活動。場館佔地15,000平方米，結合了傳統運動項目與創新數位互動體驗，營造出充滿活力的沉浸式娛樂空間。設施包括滾軸溜冰場、麻雀房、體驗遊戲、高爾夫球場、籃球架、保齡球場、碰碰車、桌球等。

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HOP-DX潮玩運動館

地址：興華一路19號前海HOP天地B1-22號舖

交通：深圳地鐵5號線寶華站B2出口步行約250米



深圳室內遊樂場推薦【14】Block by Amfun 運動超樂場——超過60項目／科技互動＋體能挑戰

Block by Amfun運動超樂場，插𣄃深圳灣睿印商場，開業不久已引來不少粉絲！以創新玩法，打破傳統遊樂場框架。科技互動與體能挑戰的結合，加上廣闊的環境，成為深圳室內娛樂的熱門打卡點！設施包括輪滑、網球、棒球、籃球、射箭、奧運射擊、趣味競技跑步、划船賽馬等超過60項目。

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Block by Amfun運動超樂場

地址：深圳市南山區沙河街道白石洲東社區白石三道深灣匯雲中心四期G座睿B101-11

交通：深圳地鐵5號線紅樹灣南站E出口步行約210米



室內遊樂場雖然有很多不同的遊玩設施，但如果沒有注意安全，就有機會帶來危險。所以即使遊樂場內有很多吸引的設施，家長的視線亦應該時刻放在小朋友身上！此外，成年人出遊同樣要小心，個人意外防不勝防，所以一份不受地域限制的個人意外保障計劃，實在不可或缺。

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