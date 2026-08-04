光明景點｜觀湖雲橋免費開放！蜿蜒如青色飄帶　沿途飽覽湖光山色

深圳光明這幾年的發展，好像開了掛。從虹橋公園火到出圈，再到大頂嶺綠道慢慢被大家走熟。每每以為逛得差不多了，它又不聲不響地掏出一個新地方。



去年剛開了科學技術館，今年又迎來國際美術館，新去處一個接一個。

公共交通也跟上了節奏！6月28號，深圳地鐵13號線二期北延段正式開通，光明人盼星星盼月亮，總算把這條線給盼來了。巧的是，同一天，光明湖碧道的觀湖雲橋也正式開放！地鐵通了，橋也通了，像是約好了一樣。

天青色的觀湖雲橋、18.8公里的騎行道、鳳凰徑的野趣徒步，再加上科學公園新開的南翼。

周末不如來光明，保準安排得明明白白。

天青色飄帶：光明的橋，又上新了

光明對橋，多少有點執念。

前幾年一條「紅飄帶」虹橋火到出圈，讓不少深圳人頂着烈日走完全程；後來大頂嶺和科學公園的白橋又悄悄圈了一波粉。現在，又來一個不走尋常路的小清新路線。

沒錯，說的就是觀湖雲橋，6月28日正式開放。

這座橋藏在光明湖水庫邊上，是光明湖碧道的核心景點。彎彎曲曲將近一公里，像一條被風吹歪的青色飄帶，一路延伸到水庫大壩旁。最高處的那個雲環觀景台，也是整座橋景色最好的地方。

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往上走的時候，視線一點一點抬起來，等真的站到最頂上，第一次看清了光明湖到底有多大。

光明的橋，無論紅的白的，都有個共同點——美是真的美，曬也是真的曬。觀湖雲橋也不例外。天青色看着清新，真走上這一公里，太陽底下一步都躲不掉，該流的汗一滴也不會少。

等站到雲環，風吹過來，往下看的那一刻會覺得：「曬就曬吧，風景是真的好！」

開闊的水面一直鋪到山腳，科學城的樓群在遠處向上生長。沒什麼比這個角度，更能讓人記住光明的樣子了。

光明湖碧道：騎行徒步都能玩

光明湖碧道的看點，不止觀湖雲橋一處。

整條碧道圍繞着光明湖鋪開，北端接上天安雲谷，中間穿過歡樂田園、逕口古村和生態谷，往南一直延伸到大頂嶺，把大頂嶺綠道和大屏障森林公園的郊野徑串在一起。散步、騎行、徒步，都可以在這條線上找到自己的節奏。

累了想歇一歇，觀湖雲橋入口旁的水文化展館是好選擇。

這是供人歇腳的驛站，也是一處小型的展示空間。建築造型以「水滴」為靈感，配清雅的嶺南色調，整面落地玻璃幾乎融進綠地裏，安靜又好看。

館內用簡潔的方式，講述了光明湖從早年供水水庫一步步轉變為如今濱水公共空間的過程，附帶一些與水情教育相關的介紹。

18公里，光明休閒騎

騎行的話，這裏有一條光明區休閒騎行道示範段。從光明科學城展示中心出發，穿過歡樂田園、逕口村，再沿着光明湖碧道走，終點是中山大學深圳校區。

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18.8公里，路面平坦，沒有太吃力的爬升。農田、湖岸、校園輪換出現，山水田園和遠處科學城的建築輪廓交替入眼，輕鬆愜意。

20公里，翻山越嶺徒步

光明湖碧道向南串聯大頂嶺綠道和光明森林公園郊野徑，形成一條約20公里的環湖山林慢行道，也就是鳳凰徑的第三段和第四段。

第三段經過大頂嶺的懸橋、虹橋、碳橋和浮橋，各有特色。第四段主要沿光明水庫東側走，湖邊路段風景如畫，還會路過觀瀾湖玉林山二區和十界觀音廟。

前半程走起來比較舒服，從綠道入口到蠄蜍石，樹蔭幾乎全程罩着，路面平整，涼快不累。過了這段，土路和碎石子路輪番上場，路況明顯野了不少。兩段連走距離不短，體力上得有個準備。

當然，累歸累，那種野生的樂趣，加上走完全程的滿足，讓走過的人都忍不住說一句：值了！

帶小孩放電新去處 放電一整天

光明湖碧道不遠處就是科學公園，今年五一，公園南翼也開放了一部分。這次先開放的南翼，最直觀的感受是給孩子留足了撒歡的空間，兒童遊樂設施相當豐富。

童夢樂園裏的巨型機器人滑梯和星際攀爬網，尤其受小朋友歡迎，爬上爬下，放電一整天不成問題。

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剛開園那陣子，現場熱鬧到什麼程度呢？滑梯要排隊，鞦韆靠等，沙池裏連個下腳的地方都不好找，主打一個「到此一遊」。不過話說回來，目前南翼的可玩性主要集中在親子這一塊，更多區域只能靜待後續開放。

好在科學公園周邊，還有兩座新地標值得一看！

五月底新開放的深圳國際美術館，展覽質量很高，量大管飽。不遠處的深圳科技館（新館）於去年五一開放，各種互動裝置和前沿科技展項，大人小孩都能玩上半天。

深圳人的周末，總是在找新的去處，光明確實是個好選擇。

地址：光明天安雲谷

交通方式：

公共交通：乘坐地鐵6號線至鳳凰城站A口出站，換乘B939路公交至「光明雲谷站」或「光明雲谷國際會議中心（招呼站）」，下車後步行5分鐘即可到達；乘坐地鐵6號線支線至中大站B口或圳美站A1口出站。出站後打車約5分鐘，或者騎行約15至20分鐘即可抵達雲橋入口；

自駕：天安雲谷國際會議中心停車場，離雲橋入口最近（步行約600米）；光明科學城展示中心停車場，導航直達後，需步行或騎行前往雲橋入口；

開放時間：每日6:00-21:00，無需預約

注意事項：

碧道騎行段允許自行車和共享單車進入，但電動車不能上觀湖雲橋，建議停在外圍；

雲橋全程遮擋較少，且沿途沒有便利店，務必自備充足的飲用水、零食，並做好防曬和防蚊措施；

建議上午10點之前或者下午3點之後前往，光線柔和。



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