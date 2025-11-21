深圳光明網紅虹橋4km如山間紅絲帶　虹橋公園散步享受天然氧吧

奔赴「虹橋公園」，一路向山而行，在山野間感受自然，踏上棧道，解鎖快節奏都市的慢生活。



光明虹橋公園：綠色森林中的紅絲帶

說起深圳的網紅公園，虹橋公園肯定榜上有名，它總佔地面積約為403萬㎡，主要分為三大區域：入口區、碧湖區和森林區。

+ 3

虹橋全長4公里，整座虹橋被白雲和山野包圍，俯瞰就像一條飄逸靈動的紅絲帶，蜿蜒穿梭在高低起伏的山體之中。

整座公園風景迤邐、景色怡人，森林覆蓋率高達91.8%，是一個超大的自然氧吧。

小編建議可以挑好看的點拍拍打卡大片即可，全部走完也是有點費腳，而且終點處沒有出口，需再次原路返回。當然，想要一口氣暴走8公里的朋友請忽略此條建議~



光明虹橋公園：城市裏的天然氧吧

1. 虹橋

「虹橋」的橋寬5米，是全國第二大鋼結構，曾榮獲世界建築節中國賽區「年度最佳景觀設計大獎」。

+ 3

4公里的紅色飄帶西起新城公園，東至馬拉松山湖綠道，延山勢而建。藍天配上這高飽和的虹橋，無需過多的修飾便可以秒出大片，讓你不虛此行！

走在這虹橋上，沒有了城市的喧囂，取而代之的是幾分超然的寧靜與愜意，毫不誇張地說，工作的壓力和生活的煩惱在這裏都會消失不見。

虹橋平均高度為8米，總長為4公里。每隔幾百米，就貼心設置了直達地面的出入口。

C位打卡點非旋轉樓梯莫屬！順着樓梯盤旋而上，可以360°觀賞虹橋風景，建議你們在螺旋中心處拍照，更加出片。



2. 觀光塔

虹橋公園的觀光塔也已經開放，分為全景塔和終點塔，兩座觀景台相隔佇立，總高35米，登上塔頂就可以將城、林、湖全景收納眼底。

+ 1

虹橋的盡頭是大頂嶺綠道，分了2個岔路口。左側是通往光明農場的山路，可以路過浮橋（玻璃棧道）和探橋（鋼絲橋），另一側則是去往懸橋，直接通往觀光路出口。

3. 極限運動場館

早前虹橋公園還上新了三個極限運動場館，包括滑板、車模、BMX，三個場館配色以白、綠為主，分佈於「紅飄帶」兩側，未來的遊玩體驗會得到直線上升。

相信在未來，虹橋公園將持續為大家提供，更舒適的健身體驗，更豐富的運動選項。

沿途打卡點推薦：顏值高又出片

虹橋公園不只是有一條「紅色的橋」，它連接着新城公園和大頂嶺山林公園，可以從虹橋貫通無阻的走上大頂嶺綠道，抵達透明懸橋附近。

1. 懸橋

虹橋的另一邊，則是大頂嶺綠道的懸橋，懸橋與虹橋雖不在一條線上，但所幸隔的並不遠，時間充裕的小夥伴完全可以去完懸橋再折回走虹橋。

懸橋橫跨山谷，行走在橋上，會感到橋樑的脈動和飛在空中的驚奇，晃晃蕩蕩的感覺甚至有些上頭，恐高的小夥伴不建議挑戰~

懸橋的設計主題是靈動，強調一種自由之感，雖然只需要走短短幾分鐘，但也需要一定的勇氣噢~

2. 月在庭藝術驛站

「月在庭」坐落在虹橋長廊的入口處，集小型藝術展示空間、咖啡茶室、休閒茶座和簡易驛站四大便利功能為一體，是一座對公眾24小時開放的藝術驛站。

+ 1

許多人第一次來就是衝着一樓的蘇式風格的園林，白牆黛瓦，頗有幾分曲徑通幽處的味道。這裏也是超絕打卡點，無論是大景還是細節，隨便拍剪影都十分出片！

你可以登上露台遠眺是景深茂密的群山，可以無邊框欣賞蜿蜒4公里的虹橋「紅飄帶」，最大化將虹橋公園怡人景色盡收眼底。

3. APEXONE·山頂一號

APEXONE是一家雲南咖啡專門店，位於月在庭的二層。店裏的特色是精品手沖咖啡，在與咖啡師的交流中，顧客可以感受雲南咖啡的生命力。

+ 3

有不少人散步後，都會在此靜坐，點一杯好啡，享受着虹橋下的寧靜。每個位置的間距設計的剛剛好，小聲說話，互不打擾，臨窗位置，是平時最搶手的地方。

我們pick了「竇妃」。咖啡粉研磨出來後有炒果仁的味道，製作的過程中有煙燻的味道。入口絲滑，味道很均衡。適合初次喝咖啡的小白，有微微的回甘。

趁着天氣好，這周末就衝吧！

光明虹橋公園

地址：光明科林路與茶林路交口北100米。

交通：①地鐵6號線「鳳凰城站」b出口，打車前往；②轉公交虹橋公園站下步行200米處



【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】