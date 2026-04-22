深圳海鮮火鍋7間推介！每碟海鮮¥5／白貝湯底火鍋／海鮮煲仔粥

撰文：張如瀟 何欣桐
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深圳海鮮火鍋推介｜上深圳食海鮮性價比高，不想生食海鮮的朋友可以選擇海鮮火鍋。新鮮的海鮮在火鍋烹煮，將海鮮精華與湯底融合，鮮上加鮮！本文推介7間特色深圳海鮮火鍋：粵陳記主打平價粥底海鮮鍋，粥煮海鮮夠鮮美、老城鮮專賣貝貝煲火鍋，每鍋3斤白貝大滿足；魚逗以即撈現做脆肉鯇為招牌，魚片彈牙鮮脆可口......想知各推介餐廳地址和交通，即睇下文！

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深圳海鮮火鍋推介【1】粵陳記‧煲仔粥 ── 每碟海鮮¥5起超抵食

粵陳記‧煲仔粥打破傳統粥水火鍋的模式，食客可以拿着籃筐親自挑選食材，每碟價錢¥5至28不等，就可以品嚐到鮑魚、扇貝、生蠔、青口、蟶子、羅氏蝦等新鮮海鮮！小青龍和大閘蟹等部分食材須另外加錢。

粵陳記採用一人一鍋的形式配以各種新鮮海鮮為材料，炮製可以品嚐鮮美海鮮粥的火鍋。食材每日新鮮到貨，搭配免費的粥水火鍋，將傳統的粥品與火鍋相結合。粥底口味可選免費白粥鍋、番茄鍋、香辣鍋。

粵陳記‧煲仔粥

地址：深圳寶安區建安二路164號
營業時間：11:00 - 24:00
交通：地鐵12號線「流塘站」C出口，步行約500米
價格：人均¥86

深圳海鮮火鍋推介【2】老城鮮‧蒸汽海鮮貝貝煲火鍋 ── 肥美白貝鍋底

老城鮮主打的貝貝煲，精選3斤左右的肥美白貝作為鍋底，配上少量金針菇、番茄、娃娃菜等新鮮食材！火鍋內的白貝開一個吃一個，濃郁的海鮮味和配菜產生碰撞，加上老城鮮秘製天然湯汁，煮出來的鍋底味道更鮮甜，喜歡吃白貝的朋友不能錯過！

大推¥59招牌鴛鴦鍋貝貝煲，一邊是香辣鍋，一邊是蒜香鍋，一次過歎齊兩種不同滋味的貝貝。其他食材包括牛肉片、皮皮蝦、生蠔、蝦滑、牛肚等，價錢約由¥9.9至¥39不等，人均¥100左右即可埋單。在深圳福田卓越INTOWN購物中心便有分店，適合逛街後去食！

老城鮮‧蒸汽海鮮貝貝煲火鍋

地址：深圳福田區福華三路卓悅INTOWN購物中心東區負一樓B115
營業時間：11:00 - 22:00
交通：地鐵10號線「崗廈站」D出口，步行約510米
價格：人均¥94

深圳海鮮火鍋推介【3】魚逗‧中山脆肉鯇魚火鍋 ── 特色脆肉鯇魚現做夠新鮮

魚逗源自中山，以中山特色美食「脆肉鯇火鍋」為核心招牌產品。將一魚多吃，一魚成宴的中山特色美食帶到了深圳。傳統的粥水鍋底，配上中山獨有的脆肉鯇，現點、現撈、現切、現做，最大限度的還原脆肉鯇的口感，每一片魚肉鮮脆可口！

除了脆鯇火鍋，還有從鯇魚延伸出來的幾十道特色菜，例如香辣串燒魚片、金牌椒鹽魚翅、椒鹽魚肉、糖醋魚柳、魚滑沙拉披薩。做法多種花樣，鹹香甜辣，火鍋油炸，一次性過足嘴癮！

魚逗‧中山脆肉鯇魚火鍋

地址：深圳南山區桃園路田廈翡翠明珠3棟A09
營業時間：11:00 - 14:00；17:00 - 22:00
交通：深圳地鐵「南頭古城站」E4出口，步行約440米
價格：人均¥85

深圳海鮮火鍋推介【4】撈鮮門‧海鮮集市火鍋 ── 一人一鍋現撈現煮

位於羅湖的撈鮮門絕對是近期海鮮火鍋的人氣之選，被評為大眾點評「深圳海鮮火鍋熱門榜」第一名。餐廳將海鮮市場與火鍋完美結合，店內設有大型水產區，海鮮下鍋前還在活蹦亂跳。最特別的是，這裡採用一人一鍋的形式，鍋底有多款口味選擇，讓你一次過品嚐到海鮮的原汁原味與火鍋的濃郁香氣！

這裡的海鮮種類極其豐富，按盤計費，單價最平僅需幾元起，性價比極高。招牌生蠔又嫩又滑，小青龍肉質緊實，比拳頭還大的巨型羅氏蝦更是每桌必點，剝開即見金黃蝦膏。除了海鮮，店內的現切牛肉與雞肉也是涮鍋一流。一次性實現海鮮自由！

撈鮮門‧海鮮集市火鍋

地址：深圳羅湖區南湖街道人民南路大中華茂業天地4樓
營業時間： 11:00 - 凌晨1:00
交通：深圳地鐵9號線「人民南站」B出口，步行約90米
價格：人均¥113

深圳海鮮火鍋推介【5】壹號粥火鍋‧海鮮煲仔粥 ── 老廣正宗打邊爐低至¥6起

壹號粥火鍋穩居福田區海鮮火鍋熱門榜第一名，被網友稱為老廣正宗打邊爐，門口的食材區琳瑯滿目，小青龍、象牙蚌、螃蟹等各式海鮮應有盡有，上桌時依然鮮活會動，保證了極致的新鮮度。這裡的收費同樣親民，每盤食材低至¥6起，人均不過百元就能品嚐到高級海鮮宴！

湯底選擇多元，共有白粥、花膠、麻辣、番茄及椰子水5種口味。除了海鮮，這裡的新鮮現切牛肉與吊龍也是必點，紋理清晰可見，入鍋涮煮幾秒後口感爽滑有嚼勁。每逢飯點人氣極旺，記得提前去排隊拿號。現在還推出價值¥339的4人海鮮套餐，一共有21盤海鮮、4款特色飲品和4款鍋底可選擇，超值！

壹號粥火鍋‧海鮮煲仔粥

地址：深圳福田區福田街道金田路2003號金怡華庭1棟101B（福民C出口）
營業時間： 11:00 - 24:00
交通：深圳地鐵4號線「福民地鐵站」C出口，步行約170米
價格：人均¥96

深圳海鮮火鍋推介【6】彪彪虎現炒痛風鍋‧海鮮粥底火鍋 ── 現炒「痛風」海鮮盛宴

彪彪虎現炒痛風鍋的招牌亮點是「現炒」，鍋底由服務員在餐桌旁現炒海鮮，將蝦蟹貝類與香菇芋頭粒爆香，再倒入黃粥底燉煮，吸收了爆炒香氣與海鮮精華的粥底，更是整餐的精華所在，網友大讚好味道！高壓鍋生蠔也是在餐廳裡現壓，看得見的新鮮飽滿。

店內的招牌痛風鍋份量驚人，一次過可以吃到滿滿蟹膏的紅膏蟹、大明蝦、花甲等等。還有現切牛肉吊龍與雪花牛肉可以品嚐。店內裝修走現代潮酷路線，氛圍熱鬧，非常適合年輕人聚會！

+1

彪彪虎現炒痛風鍋‧海鮮粥底火鍋

地址：深圳南山區南山街道海德二路正東名苑商鋪2棟C座116號
營業時間： 16:30 - 凌晨00:30
交通：深圳地鐵9號線「南山書城站」D出口，步行約430米
價格：人均¥83

深圳海鮮火鍋推介【7】漁民食堂‧河豚‧魚翅火鍋 ── 坐擁深圳灣夜景的鮮美河豚盛宴

漁民食堂坐落於南山中心地段，斜對面就是著名的深圳灣一號，這裡最大的特色是擁有自家漁船捕撈，保證海鮮每天新鮮到貨，主打河豚、魚翅、生蠔及膏油蟹等珍稀海鮮，原汁原味，鮮度驚人。

店內的靈魂首推河豚魚火鍋，以河豚熬製的湯頭極其鮮甜。河豚皮口感糯滑細嫩，富含營養，吃的時候更有獨門小技巧：將帶刺的魚鱗面捲在裡面，對著光滑的皮咬下，便能完美品嚐其鮮嫩。除了招牌河豚，這裡的生蠔也極致嫩滑。用餐環境非常寬敞，除了大廳與隱私包房，最推薦露天座位，傍晚能欣賞絕美夕陽，入夜後則能俯瞰深圳灣城市夜景！

漁民食堂‧河豚‧魚翅火鍋

地址：深圳南山區深圳灣中心路3019號君尚3019購物中心8樓天臺花園G號鋪（深圳灣1號對面）
營業時間： 11:00 - 22:00
交通：深圳地鐵2號線「登良站」A出口，步行約510米
價格：人均¥160起

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