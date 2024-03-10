深圳龍華最新小眾綠道　串連公園打卡5大景點　輕鬆易行地鐵直達

深圳又新增一條綠道，全長8公里，串園景、連山城，是隱藏於城市中的天然氧吧，全國首條人才綠道，正式開放！



在春日，一起出發吸氧吧！

深圳散步計劃 龍華人才綠道終於開放了

深圳又迎來了很適合綠道漫步、踩單車的季節，今天給大家介紹一條新路線，也是今年新開放的一條綠道，人少安逸，自由穿梭在天然氧吧之中。

全國第一條「人才綠道」，就開在龍華。北起深圳北站中心公園，途經亞寄山，南至南坪快速玉龍立交橋底，毗鄰深圳北站商務中心，全長約8公里，綠道融入人才元素，設有五大主題景點打卡，適合吸氧、散步、登山等戶外運動……置身自然，這裏又提供了一個新選擇。

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全長約8公里 平緩步道

綠道全長約8公里，其中主線4.7公里，支線3.3公里，全程基本上都是平緩步道，一邊是綠意盎然的山林之境，一邊是城市風光。

這裏有多條遊玩路線，走完主線全程，只需2個小時左右，對於新手小白來說這也是一條很友好的休閒徒步路線。

設立多處休憩觀景平台

人才綠道還有一個很友好的地方在於，它的休憩點、觀景平台設立很多，無論走到哪一處，都可以很輕鬆將城市的風景一攬而下。

當然，也可以在這裏直接「躺平」。

沿途景點 串連城風光

整條綠道串園景、連山城，無論徒步還是騎行，一步一景皆是綠意，每一步的風光景色都讓人忍不住拿起手機記錄。

現在就出發吧，去漫遊綠道。

人才綠道五大主題景點 遊玩打卡指南👇👇👇

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1. 群賢廣場

這裏是綠道的起點——「群賢廣場」，它是由改革之路、群賢廣場和人才驛站三部分組成。環廣場登山道沿線建有攬賢台、人才台、聚賢坡三個小節點。

從蜿蜒曲折的「改革之路」一步步往上走，便能看到佔地面積約2400平方米的人才驛站，裏面設有多功能廳、展廳、報告廳、會議室、書吧和人才服務站，會不定時舉辦各種活動，豐富大家的休閒娛樂。

2. 求知花園

沿着綠道繼續前行，不一會兒就來到非常寬敞的「求知花園」，這裏不僅設有許多休息站，也有許多遊玩的設施，是小朋友們最喜歡的打卡點。

花園的中心是一棵鳳凰木，樹取名「智慧樹」；延伸的樹根為板凳，上面標着中國大學的學科及專業；一旁還打造「自然教育中心」，會有不同的課程和主題導覽活動，在這裏啟發好奇心和求知慾。

一路前行，都格外的安靜，登高望遠欣賞遠處的風景，聽風拂過綠葉的「沙沙聲」，偶爾傳來的鳥鳴聲，都能讓人感到放鬆。當然，這裏還有入口可以隨時登山。

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3. 拼搏岩嶺

「拼搏岩嶺」景點位於亞寄山半坡懸崖之上，設計上是保留昔日東榮採石場遺址的崖壁景觀，還設有幾處以具有頑強生命力的岩生植物結合拼搏主題雕塑。

經過的時候，不要忘記抬頭看看周圍的壁石，會讓你身臨其境般感受當年深圳「拓荒牛」的精神～

4. 奉獻之路

沿着蜿蜒于山林溪間的「奉獻之路」主題景點繼續前行，城市的景觀則越來越豐富。站在高處遠眺，眼前的高樓別墅、車水馬龍盡收眼底，視野格外開闊。

該景點以奉獻精神為主旨，一路上佈設了十大職業形象的雕塑，象徵着不同行業上默默奉獻的每一個人。不僅能欣賞到栩栩如生的雕塑形象，還能漫遊山谷間感受自然。

5. 蝶變溪谷

蝶變溪谷是人才綠道的終點，在潺潺的溪水沿線，搭配寓意幸福的植物，在高架橋的底下精心設計了蝴蝶主題系列的彩繪，繁花似錦、彩蝶紛飛、充滿希望的景觀，讓人眼前一亮。

時間充裕，還可以逛逛這些地方👇👇👇

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1. 北站中心公園

人才綠道的起點就在北站中心公園裏頭，北站中心公園是深圳北站旁的寶藏公園。若是時間充裕的話，可以先在此玩樂一番。

這裏不僅有數百米的空中走廊，還有網狀鏤空的雲頂書吧，甚至有一片草地可以提供野餐露營，是附近居民帶娃玩耍、休閒散步的最佳去處之一。

2. 兒童樂園，小朋友的快樂天堂

兒童樂園的設計特別像是來到了「藍色星球」，在這裏小朋友們可以攀爬網陣、盪鞦韆，滑滑梯，玩沙池，別提有多快樂了。站在一旁看着他們玩耍的我本人，也會被這股天真的開心感染到。

3. 雲朵書吧，去閲讀發呆

以「雲朵」為形狀打造的一座具備圖書館功能的建築，有着「藍天白雲，悠閒洽意」的意境，可以來此閲讀休息片刻。這裏可以直接通往空中連廊，在高處俯瞰深圳北站的風景～

4. 白石龍音樂主題公園

在人才綠道的終點，附近有一座白石龍音樂公園，一座可以聽「免費音樂會」的公園，也是深圳首個音樂主題公園 。

公園內隨處可見的音樂元素音符、鋼琴、留聲機……具有濃厚的音樂氛圍，是屬於深圳人的「小維也納」 。在鵬城音樂廣場，欣賞音樂愛好者的彈奏演唱；在鋼琴觀景台，遠眺山腳下的別墅區；在這裏感受綠意盎然，休閒放鬆，都是不錯的好去處。

花開爛漫時，深圳又要迎來最美最浪漫的季節。

龍華人才綠道（民治西段）

交通指引：深圳北站中心公園

地鐵：4/5號線至深圳北站，步行前往深圳北西廣場，過馬路進入北站中心公園；

巴士：81、M365、M369、M385、M459等至深圳北汽車站

自駕：導航至北站中心公園



官方推薦路線

路線①：北站中心公園-群賢廣場-求知花園-拼搏岩嶺-奉獻之路-蝶變溪谷-玉龍路出口（總長4.1公里，途經5個景點，遊覽時間約1.5小時）

路線②：北站中心公園-聚賢坡-望賢台-攬賢台-群賢廣場-致遠中路出入口（總長2公里，途經4個景點，遊覽時間約1小時）

路線③：北站中心公園-群賢廣場-求知花園-郊野徑-玉龍路出口（總長4公里，途經4個景點，遊覽時間約2小時）



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