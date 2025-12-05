深圳福田美食「28天牛油熟成牛扒」富奶香肉汁足　米芝蓮星廚主理

艾雷牛排館，深圳牛油熟成牛扒專門店，開在福田卓悦中心。



艾雷牛排館隱於福田中心區，有點難找。米芝蓮星廚主理，主打牛油熟成牛扒的西餐廳，法式風格裝修，適合約會。

深圳「牛油熟成牛扒」餐廳

今天去深圳福田中心區，吃一家主打「牛油熟成牛排」的牛排館，叫做艾雷牛排館。與火爆魔都的蘭巴赫、西班牙餐廳Tapa Tapa同屬一個餐飲集團。米芝蓮星廚陳使欽CIN、常住聡Sato主理，以「巴黎時尚」為主線的空間設計，開業2年，是深圳最能打的牛排館之一，但位置隱秘，經過有時會被忽略。

0-4°C專屬熟成室，28天熟成

區別於傳統的乾式熟成牛排，牛油熟成牛排可以使牛肉保持更多的水分，降低烹飪過程中的水分流失，使其肉質更嫩，口感更好。

店裏有一個專屬的熟成室，熟成室由鹽磚包圍，在0-4°C的環境下，經歷28天的沉澱，牛排才會被送上餐桌。

艾雷牛排館4人招牌牛扒

1. 黃油熟成和牛戰斧A2

選用1KG的A2和牛戰斧，取自肋骨的牛肉，集瘦肉、肥肉、筋和骨頭於一體，熱盤上桌，滋滋作響，讓人食慾大開。

在牛油包裹下，肉汁被鎖住，奶香滲透到了肉裏。不需要再進行過多調味，簡單撒上胡椒鹽，感受牛肉的鮮甜，店裏的超大胡椒研磨棒也是來用餐不容錯過的儀式感。

2. 黃油熟成澳洲和牛M5紅屋T骨

選用澳洲M5和牛，紅屋T骨來自牛腰脊，T型骨頭一面是裏脊，另一面是牛外脊，也就是一面是更嫩的菲力，一面是更有嚼勁的西冷。

雪花密佈的大理石紋，被牛油包裹下，更突顯奶香，口感鮮嫩，吃起來涎水滿溢。搭配4種蘸料：牛骨汁、香草醬、芥末籽醬，還有胡椒鹽，各具風味。

3. 招牌慢烤整切澳洲谷飼西冷M5

選用澳洲谷飼M5西冷牛排，西冷牛排以肉質細嫩多汁著稱，將牛排低温55度慢烤5-6個小時，整切上桌，這樣烹飪最大程度突出了西冷的特點。

搭配牛骨汁與薯仔泥，感受肉汁在口中的多重口感。還可以選擇加半隻龍蝦搭配，體驗海陸兩種風味的融合。

4. 惠靈頓牛排

小小一塊惠靈頓牛排（威靈頓牛扒），卻非常考究廚師的功力。

選用澳洲菲力M8，再將伊比利亞火腿、鵝肝、黑松露蘑菇醬等食材層層卷着牛排，外層包裹標誌性的酥皮，烤制的過程同樣非常考驗師傅的功夫。咬開酥皮，感受食材在口中逐層遞進。

不止牛排，還有這些必點菜👇👇👇

1. 海鮮冷吃大拼盤

不止牛排，他家的海鮮也值得一試，推薦這道「海鮮冷吃大拼盤」，能吃到法國馬奧倫5號生蠔、青口貝、法國北蛾螺、泰國虎蝦4種海鮮。搭配的醬汁是自家做的蛋黃醬、紅酒醋、辣椒仔Tabasco，各具特色，突出海鮮的鮮甜。

2. 黃油蒜香芝士焗波士頓龍蝦

每日新鮮直送到店的波士頓龍蝦，只只個頭飽滿，活蹦亂跳，整隻烹飪，極大程度保證龍蝦的新鮮口感。搭配牛油芝士焗，芝士與牛油將奶香味佈滿整條龍蝦肉，內裏的蝦肉鮮嫩多汁，口感Q彈，還有淡淡蒜香，富有層次。

3. 炭烤特級大扇貝

鮮鮮的特級大扇貝，送進烤爐，直火碳烤，激發出扇貝鮮甜的汁水，搭配火腿，一同送入口中，扇貝的甜與火腿鹹，相得益彰。

4. 西班牙火腿無花果沙拉

推薦這道沙拉作為開胃菜，西班牙火腿現點現片，搭配無花果、蜜瓜與沙拉菜，火腿醇厚鹹香的味道，與不同的食材搭配出不同的口感。

5. 法式舒芙蕾

採用傳統法式舒芙蕾（梳芙厘）的做法，外層鬆軟如棉花，內裏是流動的蛋奶糊，如絲綢順滑，搭配雪糕一起吃，感受冰火兩重天的口感。

還有這些推薦👇👇👇

米芝蓮星廚主理，深圳僅此1家

雙主廚主理，聯手打造專屬菜單

2位大廚主理，首位在歐洲本土獲得米芝蓮榮譽的華人廚師長「陳使欽CIN」，有着豐富的米芝蓮餐廳和星級酒店的烹飪經驗。

另外一位則是擁有15年米芝蓮餐廳工作經驗的日籍廚師「常住聡Sato」，被稱作「廚房裏的科學家」。兩位主廚搭檔多年，默契十足，店裏的菜單凝結了他們貫通東西的烹飪美學。

專屬葡萄酒櫃，選酒200元起

除了精緻的菜餚，他家的佐餐酒水也充滿儀式感，店裏擁有一個專屬酒櫃，藏有百款各產區的佐餐葡萄酒，並且配有侍酒師服務。

巴黎時尚元素，適合約會的餐廳

餐廳的設計以巴黎時尚為主線，通體木質包裹下，盡顯法式風情。細節裝飾孔雀綠沙發和珠寶元素的屏風，鮮花和燭光，感受來自大洋彼岸的優雅美學。

這裏還有3個包廂，來就餐還可以提供紀念日和生日佈置，下一個重要的日子，就在這裏度過吧。

艾雷牛排館 LA.Prime Steakhouse

人均：359元人民幣（點評網）

地址：福田區深南大道2005號卓悦中心北區L1層N113-N114（靠近北區一樓中庭扶梯）

交通：深圳地鐵1/10號線-崗廈站、深圳地鐵2/8/10/11/14號線-崗廈北站

營業時間：11:30-21:30

電話：0755-88608675

TIPS：為保證體驗，就餐請致電提前預定位置，也可在點評網主頁在線訂座

