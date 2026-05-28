深圳親子好去處18推介｜植物園／卡丁車／歡樂谷／青青世界農場

深圳｜深圳親子好去處｜隨著去年全球最大滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」等重磅景點開幕，深圳已成為港人北上親子遊的首選。《香港01》「好食玩飛」記者特別整合了深圳親子好去處18推介消閒地方，包括滑雪場、主題樂園，科普知識等等好去處。即看下文！



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深圳親子好去處【1】深圳歡樂谷—深圳最大主題樂園

深圳歡樂谷是深圳最大的主題樂園，是最受歡迎的深圳親子好去處之一。全園設有9大主題區，樂園設有超過100項遊樂設施，其中包括全長近900米的雪域雄鷹過山車、夢幻雙層旋轉木馬、水上公園以及大型民俗歌舞表演等玩樂設施，無論大人小朋友都可以盡情玩樂！

深圳歡樂谷

地址：深圳市南山區華僑城僑城西路

開放時間：星期一至日09:30–21:30

交通方式：深圳地鐵8號線的世界之窗站下車，步行約12分鐘即達



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深圳親子好去處【2】深圳野生動物園—近距離餵飼獅子

深圳野生動物園是中國內地首家放養式的野生動物園，園內設有不同區域，動物館有近萬隻野生動物，超過300品種，包括：熊貓、華南虎、東北虎、長頸鹿、斑馬和企鵝等來自世界各地的珍稀動物。另外，深圳野生動物園還設有遊樂園、現代化海洋主題公園、百獸盛會表演場等不同活動及展覽。還可以乘搭特製的鐵籠觀光車進入猛獸谷，近距離餵獅子及老虎。

深圳野生動物園

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號

開放時間：星期一至日09:30–18:00（最後入園時間17:00）

交通方式：深圳地鐵7號線西麗湖站下車，步行約6分鐘



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深圳親子好去處【3】卡魯冰雪世界—人氣冰雪主題樂園

卡魯冰雪世界是深圳人氣冰雪主題樂園，樂園內設有滑雪館、滑冰館及綜合服務館。滑雪區進行滑雪教學和練習；娛雪區提供雪圈滑坡、螺旋滑梯、兒童挖掘機、兒童雪橇及兒童雪地車項目等，特別適合年紀較小的孩子遊玩。至於遊樂區則設有遊樂設施和異國特色的童話小鎮，到處都是打卡的好地方，絶對是深圳親子好去處！

卡魯冰雪世界

地址：深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

開放時間：星期一至日上午場10:00－12:30

中午場13:00–15:30

下午場16:00–18:30

夜場18:30–20:00

交通方式：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口右側，直接沿著生態運動公社的正門或導向牌前往



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深圳親子好去處【4】世界之窗—飽覽世界著名景點

世界之窗展示世界著名建築和文化景觀，園區設有世界廣場、亞洲區、歐洲區、大洋洲區、美洲區、非洲區、世界雕塑園和國際街8大區域。模型包括：埃及金字塔、意大利比薩斜塔、梵蒂岡聖彼得大教堂、美國大峽谷著名景點等。另外，世界之窗更設有不少刺激的機動玩樂設施及大型民俗歌舞表演，無論大人或小朋友都可以盡情玩樂的好去處。

世界之窗

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號

開放時間：星期一至日09:00–21:30

交通方式：深圳地鐵1號線世界之窗站J出口，步行3分鐘



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深圳親子好去處【5】深圳歡樂海岸—打卡人造沙灘

深圳歡樂海岸是一個集購物、餐飲、娛樂的大型商業區，設有購物中心、海洋奇夢館和歡樂海岸水秀劇場等。另外，歡樂海岸水秀劇場於晚上還會上映音樂噴泉表演。除此之外，深圳歡樂海岸亦設有一個總長290公尺、深40公尺的人造沙灘，超級適合打卡！

深圳歡樂海岸

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸

開放時間：24小時年中無休(個別設施或設有開放時間)

交通方式：深圳地鐵9號線深圳灣公園站即到



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深圳親子好去處【6】木育森林—大型互動木製遊樂設施

超人氣室內木造遊樂園「木育森林Wooderful Land」於深圳設有多間分店，木育森林樂園以「木」為主題，設有多種大型互動木製遊樂設施。其中必玩設施包括：歡樂五人鞦韆、飛機鞦韆、空中飛人、搖擺平衡木、跳舞飛天豬，適合不同年齡層的孩子玩樂。

木育森林（Apple益田假日廣場門市）

地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2–1號舖位

開放時間：星期日至四：10:00–22:00星期五至六：10:00–22:30

交通方式：深圳地鐵1號線世界之窗站B出口，步行1分鐘



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東門町歡樂城

地址：深圳市羅湖區人民南路深南東路3020號

開放時間：星期一至日12:00–22:00

交通方式：深圳地鐵老街站C出口



深圳親子好去處【7】MELAND（龍崗大運天地店）—2層過3萬呎機械遊樂園

Meland Club在深圳有多間分店，作為深圳頂級室內遊樂場之一，MELAND以多元化學習為核心，打造了一個2層樓超過三萬呎的機械遊樂王國，一共有4大主題，20多種遊玩場景。

MELAND（龍崗大運天地店）

地址：深圳市龍崗區萬象大運天地南區sl201號

開放時間：

週一：10:00-18:00

週二至日：10:00-21:00

交通方式：深圳地鐵大運中心站D出口，步行約5分鐘



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深圳親子好去處【8】teamLab共創！未來園—刺激感官／尋找靈感

teamLab共創！未來園打造成一個光影世界，有綻放煙花的滑梯、有變幻七彩的大地等主題設施，讓大小朋友都可以通過不同嘗試體驗，而自行去想象、激發靈感的地方。

teamLab共創！未來園

地址 深圳市福田區濱河大道9283號中洲灣一期購物中心L3層

開放時間：週日至四：10:00-22:00

週五至六：10:00-22:30

交通方式 深圳地鐵下沙站B出口步行約5分鐘



深圳親子好去處【9】錕鵬卡丁車—體驗電影玩命關頭情節

錕鵬卡丁車是專業室內卡丁車場，玩家可以在安全的情況下體驗到電影玩命關頭中速度與激情的酷炫刺激，無論大人定小朋友都一樣鐘意！

深圳鯤鵬卡丁車(

地址：深圳市福田區香林路東海國際中心一期A棟B2層

開放時間：10:00-21:30

交通方式：深圳地鐵車公廟站C出口步行約5分鐘



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深圳親子好去處【10】深圳紅立方龍崗科技館—免費遛娃天花板

深圳紅立方龍崗科技館是全深圳最大的科普樂園，設有大量的視覺科技和實體遊戲，呈現宇宙、航天科技及未來生活。科技館也設有多種互動展區，孩子可以動手實驗，激發他們對科學的興趣，而且是科技館是免費入場，絕對是高性價比的深圳親子好去處！

深圳紅立方龍崗科技館

地址：深圳龍崗區龍翔大道8028號

開放時間：星期一至日09:30–18:00

交通方式：深圳地鐵3號線龍城廣場站D出口，步行約5分鐘



深圳親子好去處【11】兒童探索館—體驗各種職業

深圳兒童探索館位於福田，有兩層高，面積約4,000平方米，有6大特色主題展覽區。探索館內有超過100種互動展示品，小朋友除了可以暢玩各種玩樂設施，更可以在展區體驗各種職業。

兒童探索館

地址：深圳市婦兒大廈

開放時間：星期二至日10:00–20:00（星期一休館）

交通方式：深圳地鐵2號線景田站A出口



深圳親子好去處【12】深圳博物館歷史民俗館—豐富多樣歷史文物

深圳博物館歷史民俗館有各種各樣的歷史文物、風俗習慣，豐富多樣的動物標本世界，可以在看展途中不斷汲取新歷史知識，而且費用全免！博物館不定期舉辦各種有關歷史風俗的臨時展覽，超級有意義。

深圳博物館歷史民俗館

地址：深圳市福田區福中路市民中心A區

開放時間：10:00-18:00（週一休館）

交通方式：深圳地鐵市民中心站B出口步行約5分鐘



深圳親子好去處【13】深圳蓮花山公園—深圳市中心最大城市公園

蓮花山公園是深圳市中心最大的城市公園之一，擁有開闊的草坪、山地步道和遊樂區，適合全家散步、放風箏、野餐。

蓮花山公園

地址：深圳市福田區蓮花街道蓮花山公園內

開放時間：全天開放

交通方式：深圳地鐵3號線少年宮站F1出口



深圳親子好去處【14】仙湖植物園—國家4A級風景區

被評定為國家4A級風景區的仙湖植物園是人氣深圳親子景點之一，全園分為6大景區，包括：天上人間區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區。小朋友可以欣賞到在不同環境中生長的植物花卉，並學習有關植物、地理和氣候等方面的知識。

仙湖植物園

地址：深圳市羅湖區仙湖路160號

開放時間：星期一至日08:00–18:00

交通方式：深圳地鐵8號線仙湖站C2出口



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深圳親子好去處【15】深圳大鵬半島國家地質公園—著名壯觀景點

深圳大鵬半島國家地質公園以壯觀的地質景觀聞名，包括：海蝕崖、珊瑚礁、火山岩等地質奇觀。園內設有科普教育區，適合孩子們學習地質知識，同時享受沿海的自然風光。

深圳大鵬半島國家地質公園

地址：深圳市大鵬新區南澳街道鵬城村

開放時間：星期一至日8:30–18:00

交通方式：乘坐M423巴士至「國家地質公園站」下車，步行2分鐘即到達



深圳親子好去處【16】青青世界農場—現實版綠野仙踪

青青世界農場同樣為國家4A級景區，以農業和觀光休閒為主題的生態旅遊景點，園區有多個特色主題景區，例如侏羅紀公園、熱帶雨林、蝴蝶谷、瓜果園等。另外，生態園藝館內有趣味的環保藝術設計可以參與或跟隨陶藝大師親手製作陶藝品，亦有不同類型的親子工作坊，非常適合一家大細體驗自然與科教的深圳親子好去處。

青青世界農場

地址：深圳市南山區月亮灣青青路1號

開放時間：星期一至日09:30–18:00（最後入園時間17:00）

交通方式：地鐵5號線荔灣站A出口出站，直接轉乘的士或巴士（如369路）5分鐘即可到達。



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深圳親子好去處【17】深圳市當代藝術與城市規劃館—飽覽各地當代藝術作品

深圳市當代藝術與城市規劃館展示了世界各地當代藝術作品，並提供與城市規劃有關的展覽與教育活動。孩子們可以在這裡參加藝術工作坊，學習創意藝術並了解城市發展歷史，而且入場費用全免！

深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：深圳市福田區蓮花街道福中路184號

開放時間：星期二至日10:00–18:00（星期一休館）

交通方式：深圳地鐵4號線少年宮站A2出口，步行約２分鐘



深圳親子好去處【18】深圳大劇院—培養藝術修養

深圳大劇院是深圳市內的藝術殿堂，經常舉辦兒童劇、音樂會、舞蹈表演等各類文化活動，可以培養小朋友的藝術修養、欣賞音樂與表演藝術的絕佳場所。

深圳大劇院

地址：深圳市羅湖區深南大5016號

開放時間：根據演出時間開放

交通方式：深圳地鐵1號線大劇院站B出口，步行約5分鐘



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