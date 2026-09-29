韓國自由行｜釜山海雲台兩日遊　必吃美食推薦+膠囊列車交通攻略

如果說釜山是座充滿活力的海港城市，那「海雲台」絕對最讓人想留下來度假的地方！這裡不只有潔淨沙灘，近年更因超萌的復古膠囊列車成為全韓最紅打卡點。



小編親自走訪後發現，海雲台之所以迷人是因為它既有度假感，交通又極其便利，無論想往機張方向衝樂天世界、Skyline Luge斜坡滑車或去樂天Outlet購物，這裡都是最棒的出發點。但在跑遠程景點前，海雲台本身就值得花上一整天慢遊。準備好了嗎？快跟著FunTime小編出發，收藏這片釜山最美的蔚藍海景吧！

海雲台交通

1. 機場輕軌

從金海機場搭乘釜山金海輕軌至「沙上站」⭢轉搭乘地鐵2號線至「海雲台站」；約60分鐘。

2. 釜山金海機場巴士1號線

從「國際線」搭乘巴士至「海雲台海水浴場」；約70分鐘。

海雲台景點

1. 海雲台海水浴場

從海雲台地鐵站出來，順著熱鬧的大街一直走到底，一眼就能看到那片超大的沙灘跟海岸線！每年夏天開放玩水的時候，這裡總是擠滿了前來避暑度假的遊客與當地人，沙灘上五顏六色的泳圈與遮陽傘，一看就有「釜山夏天」的感覺。不過，就算不是夏天來也沒關係，小編覺得就算只是在沙灘上散散步、吹吹海風，或是看著成群的海鷗在那邊飛，心情也會跟著放鬆下來。

海雲台海水浴場

交通：Busan, Haeundae-gu, U-dong

地址：地鐵「海雲台站」7號出口步行約10分鐘



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2. 海雲台藍線公園 尾浦站

聊到釜山，洗版大家限時動態的絕對是「膠囊列車」！從尾浦站緩緩發車，分為可愛復古的四人座膠囊小纜車，以及空間寬敞、窗景無敵的海岸列車。小編最推薦的玩法是「去程搭乘膠囊列車、回程轉搭海岸列車」，一次把兩種體驗收齊！如果體力充足且天氣晴朗，抵達膠囊列車的終點青沙浦時，也非常推薦沿著鐵軌下的海岸步道漫步，近距離感受釜山的蔚藍海景與浪花聲。

海雲台藍線公園 尾浦站

交通：Busan, Haeundae-gu, Dalmaji-gil 62beon-gil, 13

地址：地鐵「中洞站」7號出口步行約15分鐘

小編小提醒：膠囊列車極其熱門，請「務必在官網事先預約」！尤其是熱門的週末和日落時段，沒提早搶票真的會一位難求，否則現場排隊可能只能看著車廂嘆氣喔！



3. 青沙浦天空步道 청사포다릿돌전망대

沒預約到超好拍的膠囊列車也別灰心！小編推薦搭乘海岸列車或是步行前往青沙浦，青沙浦絕對不能錯過延伸至海上的「U字型天空步道」，透明玻璃地板讓你彷彿漫步在海面上。而除了步道，青沙浦純樸的漁村氛圍也非常療癒，可以隨性找間海景咖啡廳發呆，或是挑間烤扇貝店品嘗道地海產、到列車平交道拍一張韓版《男兒當入樽》（《灌籃高手》）經典照，都能讓你玩得超盡興！

青沙浦天空步道 청사포다릿돌전망대

交通：距離海岸列車「青沙浦站」步行約8分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, Jung-dong, San 3-9

開放時間： 【3月至5月】09:00 - 21:00、【6月至8月】09:00 - 22:00

【9月至11月】09:00 - 21:00、【12月至2月】09:00 - 20:00



4. Busan X the Sky

想從最高視角俯瞰海雲台嗎？那妳絕對不能錯過位於LCT標誌塔98、99、100樓的「Busan X the Sky」！站在384公尺的高空，挑戰踩在透明玻璃地板的刺激感，還有位在99樓、目前世界最高的星巴克，享受在雲端喝咖啡的幸福感。至於大家最糾結的「該白天還是晚上來？」小編幫忙重點整理，白天能看清海雲台沙灘藍白色美景；晚上則能將海雲台的浪漫夜景盡收眼底，兩者各有千秋，就看大家想把哪一種視角的釜山放進手機收藏囉！

Busan X the Sky

交通：地鐵「中洞站」7號出口步行約10分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, 30 Dalmaji-gil

營業時間：10:00-21:00

門票：全票29,000韓元、3-12歲孩童26,000韓元、65歲以上長者26,000韓元（生日當天有票價七折優惠）



5. The Bay 101

如果你白天去過Busan X the Sky俯瞰海景，那晚上一定要來「The Bay 101」感受釜山繁華感！這棟聚集了餐廳和咖啡廳，而對面望過去就是釜山最有名的高級公寓區Marine City，每到晚上摩天大樓亮起燈火，還被大家封為「釜山版的維多利亞港」。小編推薦可以在釜山夜晚買份炸魚薯條跟生啤酒，坐在戶外區邊吃邊賞景，吃完後別忘了去旁邊的空地拍積水倒影，這可是來這裡必拍的經典打卡照喔！

The Bay 101

交通：地鐵「冬柏站」1號出口步行約10分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, 52 Dongbaek-ro

營業時間：08:00-24:00



6. Spa land汗蒸幕

全釜山規模最大的「汗蒸幕Spa Land」就隱身在新世紀百貨一樓！館內擁有各種天然材料主題的汗蒸房，還有充滿度假氣息的戶外足浴池泡腳放鬆，如果想要徹底消除疲勞，也可以額外加價體驗道地的韓式搓澡或按摩。不過，小編私心覺得最精華的靈魂，絕對是韓綜「烤雞蛋＋甜米釀」組合，在汗蒸房流完汗後，敲一顆雞蛋、喝一口冰涼甜香的韓國傳統飲料，別忘了用毛巾幫自己和朋友摺「羊角頭」戴在頭上，不但體驗韓劇氛圍，拍照打卡也超可愛！

Spa land汗蒸幕

交通：地鐵「Centum City站」12號出口

地址：Busan, Haeundae-gu, 35 Centumnam-daero, 1st

營業時間：09:00-22:00（最後入場時間為21:00）

入場費：四小時成人26,000韓元、學生21,000韓元；超過四小時，每小時加收5,000韓元



海雲台購物

1. 新世界百貨公司 Centum City店

除了精品大牌，「新世界百貨」更是年輕人的購物天堂！所有最難買、最熱門的韓國潮流品牌通通都集結在這棟，不用在街頭一家一家找。從紅遍韓妞圈的Mardi Mercredi、Marithé François Girbaud經典服飾，到大學生喜愛的Covernat、人氣包包品牌Stand Oil和EMIS棒球帽，甚至是JENNIE同款墨鏡Gentle Monster這裡都逛得到。

新世界百貨公司 Centum City店

交通：地鐵「Centum City站」12號出口

地址：Busan, Haeundae-gu, 35 Centumnam-daero

營業時間： 【購物】週一到四08:00-20:00、週五六日08:00-20:30（每月將有不定時公休日及延長營業時間日

【餐廳】11:00-21:00

小編小提醒：新世界百貨公司大到會迷路！逛累了也別擔心，百貨內還有釜山規模最大的汗蒸幕Spa Land。Spa Land營業時間比較晚，在購物之後，直接進去躺在不同溫度的汗蒸房裡休息，徹底放鬆痠痛的雙腳，是小編此次釜山行最完美的行程結尾！



2. 海理團路

如果妳是文創控或質感控，那跟海雲台沙灘反方向的「海理團路」絕對不能錯過！巷弄裡藏著超多有特色的小店，其中最熱門的就是Luft Mansion選物店，那面色彩繽紛的帆布袋牆人人必打卡，小編上次跟朋友去，連本來沒打算買東西的朋友都忍不住入手了呢！另外，如果要帶伴手禮，推薦給你Busan BADA SAND的焦糖奶油餅乾，餅乾上的海浪圖案超可愛，非常適合送禮！

海理團路

交通：地鐵「海雲台站」4號出口出站，穿過舊海雲台火車站後方的鐵軌就是海理團路的起點。

地址：Busan, Haeundae-gu, U-dong, 510-7

營業時間：各家營業時間不同

小編小提醒：Luft Mansion的位置真的滿隱密的，需要沿著階梯往上走到二樓，再繞一下才會看到，大家進去的時候不要怕走錯，勇敢走上去就對了！



海雲台美食

1. 海雲台傳統市場 부산해운대시장

如果你跟小編一樣有選擇障礙、什麼都想吃一點，直接來「海雲台市場」就對了！乾淨的街道兩側販售著滿滿的韓國道地小吃，從紅通通的辣炒年糕、暖胃的魚板湯，到香噴噴的炸物跟紫菜飯捲通通有。小編幫大家畫好重點，網友一致好評的必吃清單就在這裡～白鍾元認證的尚國家飯捲、排隊名店名品糖餅、料多實在的海鮮煎餅，如果胃還有空間，真的建議每一家都去挑戰看看，絕對不會讓妳失望！

海雲台傳統市場 부산해운대시장

交通：地鐵「海雲台站」3號出口步行約10分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, Jungdong 1-ro, 42-16

營業時間：09:00-22:00（各家營業時間不同）

小編小提醒：如果在南浦洞沒吃到那間超有名的元祖糖餅，也可以來試試海雲台的「名品糖餅」，雖然兩家的口感和內餡風味不太一樣，但能在海雲台邊逛街邊咬一口熱騰騰的糖餅，還是超級幸福的～



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2. 老虎冰淇淋大福 호랑이젤라떡

在尾浦站搭完列車，漫步回海雲台沙灘的路上，是不是想來點療癒的小甜點呢？推薦給你這家包裝超萌、口感軟綿綿的「老虎冰淇淋大福」！這裡的口味非常多元，除了經典必吃的烤開心果、濟州抹茶與玫瑰鹽，小編去的時候發現店家還會不定期推出期間限定口味！小編個人最推「烤開心果」，濃郁的堅果香氣配上Q彈輕薄的大福皮，真的會讓人一口接一口～

老虎冰淇淋大福 호랑이젤라떡

交通：距離海雲台藍線公園「尾浦站」步行約8分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, 38 Dalmaji-gil 62beon-gil, Rooms 115 & 116

營業時間：12:00-16:00、17:30-21:30

小編小提醒： 店家規定一次最少要購買四個，不提供單賣喔！獨旅的朋友可能要考慮一下，或是在現場找人一起分食，才不會錯過這份美味。



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3. 31釐米海鮮刀削麵 31cm해물칼국수

別小看這碗海鮮麵，真的就像店名一樣，是用「直徑31釐米」的巨無霸大碗盛裝！阿姨給料毫不手軟，貝類多到完全看不到底下的麵條，鮮甜的海鮮湯頭，配上店家特別提醒「真的超級辣」的招牌泡菜，吃起來非常過癮！而韓國人有個可愛的傳統：「下雨天就是要吃煎餅配麵」，如果你在釜山時剛好遇上下雨，這時一定要加點一份口感薄脆的海鮮煎餅，聽著窗外的雨聲，忘記下雨的狼狽。

31釐米海鮮刀削麵 31cm해물칼국수【海雲台直營店】

交通：地鐵「海雲台站」1號出口步行約5分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, Gunam-ro 41beon-gil, 46

營業時間：10:50-14:40、16:00-21:30（週一公休）



4. 伍班長烤肉 오반장

說到海雲台的烤肉地標，「伍班長」絕對榜上有名！每到夜晚，店外亮起閃爍的燈飾，配上熱鬧的露天用餐區，讓人彷彿置身韓劇中的路邊烤肉攤。 伍班長最大的特色，就是「金黃色爐邊蒸蛋」，吸收了炭火香氣後，口感綿密又療癒！雖然這裡沒有店員代烤服務，但由自己掌握熟度，反而多了一種DIY的樂趣。有些網友對豬肉品質評價兩極，但小編覺得來到伍班長，更多是為了感受和朋友聚餐，邊吃烤肉、邊吹海風的氛圍！

伍班長烤肉 오반장

交通：地鐵「海雲台站」5號出口步行約5分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, 20 Gunam-ro 24beon-gil, Obanjang

營業時間：12:00-01:00



5. 味贊王鹽烤肉 맛찬들왕소금구이

就在熱門的伍班長烤肉隔壁條巷子，「味贊王」是小編私心必推的烤肉名單！ 店員專業的技術讓厚實的豬肉保持外酥內嫩，而除了肉質優秀，豐富的配餐也是亮點，小編特別推薦韓國道地吃法「烤肉＋冷麵」！味贊王提供的不是一般冷麵，而是帶有鮮甜辣感的明太魚片蕎麥冷麵，清爽的口感配上剛出爐的烤肉，真的讓小編一口愛上。最驚喜的是，店員還會幫忙把蝦皮烤到酥脆，夾著豬五花一起吃，鹹香的層次感真的會讓人停不下筷子！

味贊王鹽烤肉 맛찬들왕소금구이【海雲台店】

交通：地鐵「海雲台站」5號出口步行約5分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, Haeundae-ro 608beon-gil, 46

營業時間：週一到四12:00-15:00、17:00-23:00，週五六日12:00-23:00



6. 密陽血腸豬肉湯飯 밀양순대돼지국밥

不同於西面站「豬肉湯飯一條街」的風格，「密陽血腸豬肉湯飯」最著名的就是那鍋熬至乳白色的香濃湯頭，雖然顏色看起來濃郁，但入口其實非常清淡順口。可以學韓國人先舀一匙蝦醬提鮮，再豪邁地丟進大量韭菜與辣醬，讓湯頭瞬間變得濃厚有層次。如果從來沒嘗試過韓國血腸，小編大推「豬肉＋血腸」的組合試水溫，密陽血腸豬肉湯飯的血腸沒有腥味，非常適合當作你的血腸初體驗，一定要挑戰看看！

密陽血腸豬肉湯飯 밀양순대돼지국밥【釜山總店】

交通：地鐵「海雲台站」5號出口步行約5分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, 28 Gunam-ro

營業時間：24小時



7. 道熙家烤扇貝 도희네 조개구이

想跟男團ZEROBASEONE品嘗同款美食嗎？來到青沙浦站，小編介紹給你一家烤扇貝名店，讓你不用煩惱該在哪裡休息～店內除了必點的「綜合烤扇貝」，還有生章魚、鮑魚粥、烤鰻魚及鮮甜的海鮮拉麵可以選擇，最棒的是，這裡的扇貝全程由店員幫忙代烤，讓扇貝保持最鮮美的狀態。你只需要一邊看著窗外絕美海景，一邊優雅地享用美食，完全不用擔心自己烤得手忙腳亂，對小編來說，這種專業的代烤服務真的非常加分！

道熙家烤扇貝 도희네 조개구이

交通：距離海岸列車「青沙浦站」步行約6分鐘

地址：Busan, Haeundae-gu, 157 Cheongsapo-ro

營業時間：10:00-05:00



海雲台二日遊行程怎麼排？

第一天景點安排

早上：搭乘尾浦站出發的「膠囊列車」到青沙浦站→青沙浦天空步道

午餐&下午茶：道熙家扇貝&青沙浦咖啡廳

下午：從青沙浦搭乘「海岸列車」回到尾浦站→老虎冰淇淋大福→Busan X the Sky→海雲台海水浴場

晚餐：伍班長烤肉或味贊王鹽烤肉

晚上：The Bay 101夜景



第二天景點安排

早餐：密陽血腸豬肉湯飯

早上：海雲台海水浴場

午餐：31釐米海鮮刀削麵

下午：海理團路

晚餐：海雲台傳統市場

晚上：新世界百貨公司 Centum City店→Spa land汗蒸幕



呼～看完了這份超紮實的海雲台全攻略，你是不是也想立刻訂機票出發了呢？從夢幻的膠囊列車到療癒的Spa Land汗蒸幕，海雲台的魅力真的說不完！希望這份海雲台懶人包，能讓你的釜山之旅少走一點冤枉路、多吃幾口美食。

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海雲台常見問題

Visit Busan Pass在海雲台可以使用嗎？ 海雲台這區的高單價景點很多，例如Busan X the Sky、Spa Land汗蒸幕和海雲台藍線公園的海岸列車都可以使用釜山PASS免費換票，光是在這區跑完這三個點就賺回來了！ 膠囊列車「尾浦站」還是「青沙浦站」出發比較好？ 如果你想拍到「列車與海景完全無遮擋」的畫面，建議選擇從尾浦站出發，因為這方向的列車是靠海那一側行駛。不過，如果是旺季搶不到尾浦站的票，從青沙浦站回來的海景依然是很壯觀的～ 去Spa Land汗蒸幕需要自己攜帶毛巾和錢嗎？ 不用哦！裡面會提供乾淨的兩條毛巾和一組汗蒸服，基本的沐浴乳和洗髮精也都有，而在汗蒸幕場內購買的零食或其他按摩服務，只需要使用發放的電子感應手環，離開前再統一到櫃台刷卡付款就可以了哦。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【釜山海雲台景點】一日遊必吃美食推薦、膠囊列車交通攻略】