日本職場文化｜漫畫家揭12文化不能理解　OT無補水、請假去玩是罪

日本職場文化｜每次去日本旅遊，到最後一天時總會有「如果可以在這裡長住就好了」的想法？早前有一位日本漫畫家，在網上發佈描繪了「12種令人難以理解的日本文化」的漫畫，提及的範圍含概職場、家庭和社會等等，隨即引起網民熱烈討論。看完日本「黑暗面」之後，或許會令你對日本多一點了解，少一點幻想。



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圖片來源：《不能成為野獸的我們》劇照

日本漫畫家サイトー不時都會用漫畫方式描寫關於日本的社會文化現象，例如職場必學的8句「超虛偽語言偽術」，又曾「日本有這種文化不奇怪嗎？」為題，道出只有日本生活過才會明白的「12種不能理解的日本文化」。除了提到一些在日本職場上隨時會發生的無理要求外，還有在家庭和社會上存在的不可思議生活日常，種種刻板的印象實在令香港人難以想像呢！

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同場加映：10句說話一秒得罪日本人！

最近，日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭進行隨機訪問，請途人分享一些自己曾經聽到「燥底」的說話。其中，不乏一些香港人聽起來會覺得「咁又點？」的例子，如「可唔可以教我化妝？」、「我而家冇男朋友」等等，在日本人耳中聽著卻有「你咁講咩意思？」的無禮象徵！

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讚好味又會中伏？即看全文：10句說話一秒得罪日本人！ 讚人「靚仔」食物「幾好味」也中伏？

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